¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡×¡¢ÆÊÌÚ¸©¼¯¾Â»Ô¤Î¼¯¾Â»Ô¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëºÇÂç20%´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë»²²Ã
¡¡³ÚÅ·¥Ú¥¤¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡×¡Ë¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÊÌÚ¸©¼¯¾Â»Ô¤Î¼¯¾Â»Ô¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö～¼¯¾Â¡¦°ÀÌî¹çÊ»20¼þÇ¯µÇ°»ö¶È～ ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ Âè£²ÃÆ ¼¯¾Â»Ô¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄè¤Ë¤Ï¾ò·ï¡¦¾å¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©¼¯¾Â»Ô¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡ÊÃí1¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡×¤Î¥³ー¥É·èºÑ¡ÊÃí2¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢·èºÑ¶â³Û¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÂç20%Ê¬¤Î¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò´Ô¸µ¡ÊÃí3¡Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡×¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢¾ò·ïÃ£À®¤Î¤¦¤¨¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¡×¤ÎÄó¼¨¤È¡¢¡Ö³ÚÅ·¥¥ã¥Ã¥·¥å¡×¤ò»ÙÊ§¤¤¸µ¤Ë¤·¤¿¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡×¤Î¥³ー¥É·èºÑ¡ÊÃí2¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÂç2.5%¤Î¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò´Ô¸µ¡ÊÃí4¡Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÈÊ»¤»¤ë¤È¡¢¹ç·×¤ÇºÇÂç22.5%Ê¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³ÚÅ·¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¤Ï¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤È¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÍøÍÑ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤Ë¡¢´±Ì±¶¨Æ¯¤ÇÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí1¡Ë°ìÉôÂÐ¾Ý³°¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí2¡Ë¥³ー¥ÉÉ½¼¨¡¦QRÆÉ¤ß¼è¤ê¡¦¥»¥ë¥Õ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡ÊÃí3¡Ë´Ô¸µ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾å¸Â¤Ï¡¢1¿Í1²ó¤¢¤¿¤ê1,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢´ü´ÖÃæºÇÂç2,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¡ÊÃí4¡Ë
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ë¤Ï¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¡¢¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://pay.rakuten.co.jp/topics/pointprogram/
¡¦°ìÉôÂÐ¾Ý³°¤ÎÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý³°¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://pay.rakuten.co.jp/campaign/2020/pointprogram/rule/shop/
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/57042/table/702_1_ebf672bb8ed1b9a72b3fbce09954ee3b.jpg?v=202512050128 ]
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Î³ÎÇ§ÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸åÆü¸ø³«Í½Äê¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸½ºß¼Â»ÜÃæ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó°ìÍ÷¥Úー¥¸¡§https://pay.rakuten.co.jp/campaign/
¡Ú³ÚÅ·¥Ú¥¤¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ûhttps://payment.rakuten.co.jp/
³ÚÅ·¥Ú¥¤¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ¤Ç·èºÑ¤ª¤è¤Ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ2019Ç¯4·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯ÅÙÂè2²óÆüËÜÈÇ¸ÜµÒËþÂÅÙ»Ø¿ôÄ´ºº¤ÎQR¥³ー¥É·èºÑ¶È¼ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë3Ç¯Ï¢Â³¡Ö¸ÜµÒËþÂ¡×1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ÊÃí¡Ë¤·¤¿¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¡×¡Ö³ÚÅ·¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡×¼ÂÅ¹ÊÞ·èºÑ¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ÚÅ·¥Ú¥¤¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò»±²¼¤Î³ÚÅ·Edy³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡Ö³ÚÅ·Edy¡×¡Ö³ÚÅ·¥¥ã¥Ã¥·¥å¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤Ï¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯ÊØÍø¤Ç°ÂÁ´¤Ê·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢²ÃÌÁÅ¹¤Ë¤Ï¶È¼ï¡¦¶ÈÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Éý¹¤¤·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤È¡¢¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí¡Ë¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ºº¡ÖJCSI¡×¤ÎQR¥³ー¥É·èºÑ¶È¼ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö¸ÜµÒËþÂ¡×1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤¬½é¡Ê2025Ç¯7·î30Æü»þÅÀ¡Ë
2025Ç¯ÅÙÂè2²óÆüËÜÈÇ¸ÜµÒËþÂÅÙ»Ø¿ôÄ´ºº¡§https://www.jpc-net.jp/research/detail/007477.html
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦À½ÉÊÌ¾¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ê¤É¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
