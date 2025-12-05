¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈ¯·¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖDOPAMINE Âè2´ü¡×±þÊçÄùÀÚ¤Þ¤Ç»Ä¤ê1¤«·î¡ªºÇÍ¥½¨´ë²è¤Ë¤ÏÀ©ºîÈñºÇÂç2000Ëü±ß¡ª
TSK¤µ¤ó¤¤¤óÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§Åçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¸þÅçÄ®140-1¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÉôÄ¹±¦±ÒÌç¡Ë¤¬¡¢Á´¹ñ¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²è¤òÊç½¸¤¹¤ë¡ÖDOPAMINE¡Ê¥Éー¥Ñ¥ß¥ó¡Ë¡×[ https://tsk-tv.com/dopamine/(https://tsk-tv.com/dopamine/) ]¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£Âè2´ü¤Î±þÊç´ü´Ö¤â»Ä¤ê1¤«·î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¸½ºßºòÇ¯¤ò¾å²ó¤ë¥Úー¥¹¤Ç¤´±þÊç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê1¥«·î¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
DOPAMINE ´ë²è¥í¥´
¡Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×¡Û
¡ÖDOPAMINE¡×¤Ï¡¢¿·¤·¤¤»É·ã¤È´¶Æ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤Ë¶½Ê³¤È´î¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈ¯·¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢Ì¡²è¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¡¢ÆÈÁÏÅª¤ÇÄ©ÀïÅª¤Ê´ë²è¤ò¹¤¯Êç½¸¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÁÏ¤ê¤À¤¹Ç®°Õ¤È¡¢Ãµµá¿´¤ËËþ¤Á¤¿ ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆÃÄ§¡Û
¡úÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë: ¡¡±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢Ì¡²è¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¾®Àâ¤Ê¤ÉºîÉÊ¤Î·ÁÂÖ¤òÌä¤ï¤º±þÊç²ÄÇ½¤Ç¤¹
¡úºîÉÊ¤Î´°À®¤Þ¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤ÆÀ©ºî: ¡¡ºÇÍ¥½¨´ë²è¤Ë¤ÏºÇÂç2000Ëü±ß¤ÎÀ©ºîÍ½»»¤òÍÑ°Õ¤·
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¶¦¤Ë´°À®¤µ¤»¤ë»ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹
¡úÉý¹¤¤±þÊç»ñ³Ê: ¡¡¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¡¦Ç¤°ÕÃÄÂÎ¤ä¡¢¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡¢Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤º±þÊç²ÄÇ½¤Ç¤¹
¡ú¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ: ¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹
¡ÚÊç½¸´ü´Ö¡Û
Êç½¸³«»Ï¡¡2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë10»þ00Ê¬
Êç½¸½ªÎ»¡¡2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë23»þ59Ê¬
¡Ú¾Þ¶â¡¦ÆÃÅµ¡Û
ºÇÍ¥½¨´ë²è¡Ê1ºîÉÊ¡Ë
¡»´ë²è¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿À©ºîÍ½»»¤È¤·¤ÆºÇÂç2000Ëü±ß
¡»¾Þ¶â100Ëü±ß
¡»TSK¤µ¤ó¤¤¤óÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ½ºî
¡Ú¿³ºº¥×¥í¥»¥¹¡Û
1¡¥°ì¼¡¿³ºº¡Ê½ñÎàÁª¹Í¡Ë¡§ 2026Ç¯3·îËö
2¡¥Æó¼¡¿³ºº¡ÊÌÌÀÜ¡Ë¡§ 2026Ç¯4·îÃæ½Ü
3¡¥ºÇ½ªÁª¹Í·ë²ÌÈ¯É½¡§ 2026Ç¯5·îËö
¢¨±þÊç¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¿³ººÆüÄø¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
TSK¤µ¤ó¤¤¤óÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡ÖDOPAMINE¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸¤«¤é¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡¡[ https://tsk-tv.com/dopamine/ ]
¡ÚTSK¤µ¤ó¤¤¤óÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
TSK¤µ¤ó¤¤¤óÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢Ä»¼è¸©¤ÈÅçº¬¸©¤òÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¤È¤¹¤ëÃÏÊý¶É¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ°ìÂç¤¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢Á´¹ñ¸þ¤±¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¤ä¡¢À¤³¦»Ô¾ì¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈ¯¿®¤Ê¤É¡¢ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒHP[ https://tsk-tv.com/ ]
TSK¤µ¤ó¤¤¤óÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
TSK¤µ¤ó¤¤¤óÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥í¥Ç¥åー¥¹Éô ¡ÖDOPAMINE¡×»öÌ³¶É
Email¡§ dopamine@tsk-tv.co.jp