TD SYNNEX¡¢½¼ÅÅÉÔÍ×¤Î¥¹¥Þー¥È¥È¥é¥Ã¥«ー¡ÖMOTHER Bracelet(R)︎¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿±ó³ÖÂÎÄ´´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖREMONY¡×¤ÎÄó¶¡³«»Ï
TD SYNNEX³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Åìµþ¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ô¢»ý½ÅÎ´¡¢°Ê²¼¡ÖTD SYNNEX¡×¡Ë¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒMEDIROM MOTHER Labs¡ÊËÜ¼Ò¡§Åìµþ¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¢Áð µÁÍº¡¢°Ê²¼¡Ö¥Þ¥¶ー¥é¥Ü¡×¡Ë¤È¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢Æ±¼Ò¤¬³«È¯¤¹¤ë½¼ÅÅÉÔÍ×¤Î¥¹¥Þー¥È¥È¥é¥Ã¥«ー¡ÖMOTHER Bracelet(R)︎¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿±ó³ÖÂÎÄ´´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖREMONY¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¡§
·ò¹¯´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î´üÂÔ¤Î¹â¤Þ¤ê¤È·ÑÂ³Åª¤Ê¥Çー¥¿¼èÆÀ¤Î½ÅÍ×À
·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤äË¡À©ÅÙ¤ÎÀ°È÷¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î»ýÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï½¼ÅÅ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö½¼ÅÅ¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÈÂÎ¤«¤é³°¤¹¡×»þ´Ö¤¬¥Çー¥¿¤Î·çÂ»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Àµ³Î¤Ê·ò¹¯´ÉÍý¤òÁË³²¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
TD SYNNEX¤Ç¤Ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹Äó¶¡¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤Æ¡Ö·ò¹¯´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Çー¥¿¤ò·ÑÂ³Åª¤«¤ÄÍøÊØÀ¹â¤¯¼èÆÀ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¶ー¥é¥Ü¤¬³«È¯¤·¤¿¡ÖMOTHER Bracelet(R)︎¡×¤ÏÂÎÉ½ÌÌ¤È³°µ¤¤È¤Î²¹ÅÙº¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿È¯ÅÅ¤Ë¤è¤êÌµ½¼ÅÅ¤ò¼Â¸½¤·¡¢Êâ¿ô¡¦¿çÌ²¡¦¾ÃÈñ¥«¥í¥êー¡¦¿´Çï¿ô¡¦ÂÎÉ½²¹¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¤ò24»þ´ÖµÏ¿¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡Ö·ÑÂ³À¡×¤È¡ÖÍøÊØÀ¡×¤ÎÎ¾Î©¤È¤¤¤¦·ò¹¯´ÉÍý¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢º£²ó¤Î¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー·ÀÌóÄù·ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£±ó³ÖÂÎÄ´´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖREMONY¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
½¼ÅÅÉÔÍ×¤Î¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¤È±ó³Ö´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¿·¤¿¤Ê·ò¹¯´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£
24»þ´Ö365Æü¥Çー¥¿·×Â¬¤ÈÂ¨»þ¥¢¥éー¥È¤Ç°ÂÁ´¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
TD SYNNEX¤Ï2025Ç¯12·î¤è¤ê¡¢½¼ÅÅÉÔÍ×¤Î¥¹¥Þー¥È¥È¥é¥Ã¥«ー¡ÖMOTHER Bracelet(R)︎¡×¤ÈÀìÍÑÄÌ¿®µ¡´ï¡ÖMOTHER Gateway¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿±ó³ÖÂÎÄ´´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖREMONY¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖREMONY¡×¤Ï24»þ´Ö365ÆüÏ¢Â³¼ý½¸¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¤¥¿¥ë¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂÎÄ´ÊÑ²½¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÄ°®¤¹¤ë±ó³ÖÂÎÄ´´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£MOTHER Bracelet(R)︎¤ÈMOTHER Gateway¤Ë¤è¤ê¡¢¿çÌ²Ãæ¤äÌë¶ÐÃæ¤Ç¤â¥Çー¥¿·çÂ»¤Ê¤¯½¾¶È°÷¤Î¾õÂÖ¤òµÏ¿¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÁá´ü¤ËÈ¯¸«¤·¤Þ¤¹¡£°Û¾ï¤¬¸¡ÃÎ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï´ÉÍý¼Ô¤ØÂ¨»þ¥¢¥éー¥È¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¡¢Å¾ÅÝ¸¡ÃÎ¤ä¿´Çï°Û¾ï¸¡ÃÎ¡¢ÂÎÉ½²¹¤Î°Û¾ï¤Ë¤è¤ëÇ®Ãæ¾É¥¢¥éー¥È¡¢ÍøÍÑ¼Ô¼«¿È¤¬SOS¥³ー¥ë¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÉÍý²èÌÌ¤Ï¥æー¥¶ー¤´¤È¤Ë¥Ð¥¤¥¿¥ë¥Çー¥¿¤ä¥¢¥éー¥ÈÍúÎò¤ò´ÊÃ±¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¡¢¸¢¸ÂÀßÄê¤ä¥¢¥éー¥È¾ÜºÙÀßÄê¡¢¥°¥é¥ÕÉ½¼¨¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¡¦·ò¹¯´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¤ÈMOTHERÃ¼Ëö¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÀÜÂ³ÈÏ°Ï¤ò³ÈÄ¥¤Ç¤¡¢²°Æâ³°¤ÎÉý¹¤¤´Ä¶¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£»ÈÍÑµ¡´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
MOTHER Bracelet(R)︎¤Ï¡¢¥¼ー¥Ù¥Ã¥¯¸ú²Ì¤ò±þÍÑ¤·¤¿²¹ÅÙº¹È¯ÅÅµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¡¢½¼ÅÅ¤Ê¤·¤Ç²ÔÆ¯¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤ï¤º¤«Ìó18 g¡Ê¥Ð¥ó¥É¹þ30g¡Ë¤È·ÚÎÌ¤Ç¡¢Êâ¿ô¡¢¿çÌ²¡¢¾ÃÈñ¥«¥í¥êー¡¢¿´Çï¿ô¡¢ÂÎÉ½²¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Çー¥¿¤ò24»þ´Ö365ÆüÏ¢Â³¤·¤ÆµÏ¿¤Ç¤¡¢À¸³èËÉ¿å¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼èÆÀ¤·¤¿¥Çー¥¿¤ÏMOTHER Gateway¤¬Bluetooth·ÐÍ³¤Ç¼«Æ°¼ý½¸¤·¡¢LTEÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¥¯¥é¥¦¥É¤ØÁ÷¿®¤µ¤ì¡¢PC¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î´ÉÍý²èÌÌ¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë°ì¸µ´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ãMOTHER Bracelet(R)︎¡ä
¡¦¡ãÆÃÄ§ 1¡äºÇÀèÃ¼¤Î²¹ÅÙº¹È¯ÅÅµ»½Ñ
ÊÆ¹ñ¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤ÎMatrix¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿²¹ÅÙº¹È¯ÅÅµ»½Ñ¤òÆÈÀêÍøÍÑ¡£ÂÎÉ½ÌÌÈéÉæ²¹¡Ê¹â¡Ë¤È³°µ¤¡ÊÄã¡Ë¤Î²¹ÅÙº¹¤Ç¡¢¾ï»þÈ¯ÅÅ¤ò²ÄÇ½¤Ë¡£
¡¦¡ãÆÃÄ§ 2¡äÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤âÅëºÜ
ËÜÂÎÉ½ÌÌ¤ËTDK¼ÒÀ½PV¡Ê¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¡Ë¤òÅëºÜ¤·¡¢²¹ÅÙº¹È¯ÅÅ¤ÈÁê¸ßÊä´°¡£²¹ÅÙº¹¤¬¾¯¤Ê¤¤ÃÏ°è¡¦µ¨Àá¤âÌµ½¼ÅÅÍøÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¡£¼¼ÆâÅô¡Ê200Lx~¡Ë¤Ç¤âÈ¯ÅÅ²ÄÇ½¡£
¡¦¡ãÆÃÄ§ 3¡ä·ÚÎÌ¤Ç¥¿¥Õ¡Ê£µµ¤°µËÉ¿å¡Ë
ËÜÂÎ½ÅÎÌ¤Ï¤ï¤º¤«18¥°¥é¥à¤Ç²÷Å¬¤ÊÉÕ¤±¿´ÃÏ¡£¤·¤«¤â¡¢¿å¿¼50¥áー¥È¥ë²¼¤Ç¤â¶îÆ°¤¹¤ë¥¿¥Õ¤ÊËÉ¿åµ¡Ç½¡£
¡ãMOTHER Gateway¡ä
¡¦¡ãÆÃÄ§ 1¡äBluetoothÄÌ¿®¤Ç¼«Æ°¤Ç¥Çー¥¿¼èÆÀ
MOTHER Bracelet(R)¤Ç·×Â¬¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤ÏBluetooth¤ÎÄÌ¿®·÷Æâ¡Ê10m～30m¡Ë¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¼«Æ°¤ÇÆ±´ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ãÆÃÄ§ 2¡äLTEÄÌ¿®¤Ê¤Î¤ÇÀßÃÖ¹©»ö¤ÏÉÔÍ×
GatewayÆâ¤ËSIM¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇLTEÄÌ¿®¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¥Çー¥¿¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ë·Ò¤°¤À¤±¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
¡¦¡ãÆÃÄ§ 3¡äÊ£¿ôÂæÀÜÂ³¤Î²ÄÇ½
1Âæ¤ÎMOTHER¡¢¤Þ¤¿¤Ï1Âæ¤ÎGateway¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊ£¿ôÂæ¤Îµ¡´ï¤òÅÐÏ¿¤Ç¤¤Þ¤¹¡£GatewayÌ¾¤ò¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤ÎÌ¾¾Î¤ËÊÑ¹¹¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç´Ê°×Åª¤Ê°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ TD SYNNEX¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ³Æþ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¡§
¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Èµ»½Ñ»Ù±ç¤Ç°Â¿´¤ÎÆ³Æþ
TD SYNNEX¤Ï¡¢À¤³¦100¥«¹ñ°Ê¾å¡¦¼è°ú¥áー¥«ー¿ô1,500¼ÒÄ¶¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈËÉÙ¤ÊÀ½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤ÎITÀ½ÉÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¢¥°¥ê¥²ー¥¿ー¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎMEDIROM MOTHER Labs¤È¤Î¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢TD SYNNEX¤Î¹ÈÏ¤ÊÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤È·Ð¸³ËÉÙ¤Êµ»½Ñ»Ù±ç¥Áー¥à¤¬¡¢REMONY¤Î¿×Â®¤«¤Ä°Â¿´¤ÊÆ³Æþ¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÁªÄê¤«¤é¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¡¢Æ³Æþ¸å¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î·ò¹¯´ÉÍýDX¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢TD SYNNEX¤ÎÆÈ¼«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤È¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê£¿ôµòÅÀ¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤Ø¤Î°ìÀÆÅ¸³«¤ä¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦À½Â¤¡¦ÊªÎ®¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶È³¦¤Ç·ò¹¯´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
TD SYNNEXÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ô¢»ý½ÅÎ´¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆ¯¤¯¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ï´ë¶È¤Î½ÅÍ×¤ÊÀÕÌ³¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤Ù¤¯¡¢¥Ð¥¤¥¿¥ë¥Çー¥¿¤Î¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î½¼¼Â¤ò¤Ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎMEDIROM MOTHER LabsÍÍ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤é¤¿¤Ë½¼ÅÅÉÔÍ×¤Ç24»þ´Ö365Æü¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¡ØMOTHER Bracelet(R)︎¡Ù¤È±ó³ÖÂÎÄ´´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ØREMONY¡Ù¤ò¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤ËÂÐ¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¹¹¤Ë¶¯²½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TD SYNNEX¤Ïº£¸å¤â¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Èµ»½Ñ»Ù±çÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤È°ÂÁ´¤Ê¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
³ô¼°²ñ¼ÒMEDIROM MOTHER Labs ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¿¢Áð µÁÍº»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅö¼Ò¤Ï¡È·ò¹¯¤òÆü¾ï¤Ë¡É¤ò·Ç¤²¡¢ÆÈ¼«¤Î²¹ÅÙº¹È¯ÅÅµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥È¥é¥Ã¥«ー¡ØMOTHER Bracelet(R)︎¡Ù¤ò³«È¯¤·¡¢¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê·ò¹¯´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£TD SYNNEXÍÍ¤ÎËÉÙ¤ÊÈÎÇä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó°ÆÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¡ØREMONY¡Ù¤ò³èÍÑ¤·¤¿±ó³ÖÂÎÄ´´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ØÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶²þÁ±¤ä·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤Ë´óÍ¿¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://jp.tdsynnex.com/inquiry
TD SYNNEX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TD SYNNEX³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎIT¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñTD SYNNEX Corporation¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¹¡£À¤³¦100¥«¹ñ¡¢¼è°ú¥áー¥«ー¿ô1500¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢½¾Íè¤Î²·Çä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ÝÂê¤ËºÇÅ¬¤ÊIT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¢¥°¥ê¥²ー¥¿ー¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÄÌ¤¸¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊWEB¡Ëhttps://jp.tdsynnex.com/
