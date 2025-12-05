£Ë£É£Ô£Ô£Å´Ý¤ÎÆâ¤¬¥Þ¥¤¥°¥ë¤òÆ³Æþ
³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÌÖÌîÃÎÇî¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡É¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¡ß¥Çー¥¿¡É¤Ë¤è¤ë½¬´·²½Â¥¿Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥Þ¥¤¥°¥ë¡ÊMygru¡Ë¡×¤¬¡¢JRÅìµþ±ØÄ¾·ë¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö£Ë£É£Ô£Ô£Å´Ý¤ÎÆâ¡×¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ëÁÈ¹ç¡Ö£Ë£É£Ô£Ô£Å´Ý¤ÎÆâ¥Æ¥Ê¥ó¥È²ñ¡×¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
¡Ö£Ë£É£Ô£Ô£Å´Ý¤ÎÆâ¡×¤Ë¤Ï¡¢¥ïー¥«ー¡¢´Ñ¸÷µÒ¡¢½µËöÍøÍÑ¼Ô¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÍè´Û¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢Íè´Û¼Ô¥»¥°¥á¥ó¥È¤´¤È¤ÎÆÃÀ¤äÍøÍÑÆ°¸þ¤ò¤è¤ê¾ÜºÙ¤ËÇÄ°®¤·¡¢ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥¨¥ê¥¢ÆÃÀ¤È¤·¤Æ¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¡Ö¶áÎÙ¥ïー¥«ー¤Î¥é¥ó¥ÁÍøÍÑ¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥£¥Êー¥¿¥¤¥à¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤ä¡¢¥ïー¥«ー°Ê³°¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÍè´Û¼ÔÁØ¤ÎÆ°¸þ¤òÀºåÌ¤Ë²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢¡Ö£Ë£É£Ô£Ô£Å´Ý¤ÎÆâ¥Æ¥Ê¥ó¥È²ñ¡×¤Ç¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ö¥Þ¥¤¥°¥ë¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ûÂ¸¤ÎLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃÅµÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Á³¤ÊÍøÍÑÂ¥¿Ê¤¬²ÄÇ½¤Ê¡¢¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿Àß·×¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
12·î1Æü¡Ê·î¡Ë³«»Ï¤Î¿·¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»æ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ò¡¢LINE¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¤È¥Þ¥¤¥°¥ë¤Ë¤è¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥ó¥ÁÍøÍÑ¼Ô¤Î¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¸ÜµÒÍý²ò¤Î¿¼²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»²²Ã¤Ç¤¤ë¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ç¥£¥ÊーÂÓ¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤è¤ëÍøÍÑ¼ÔÁü¤ÎÇÄ°®¤Ê¤É¡¢º£¸å¤Î»ÜºöÀß·×¤Ë¸þ¤±¤¿Íè´Û¼Ô¥Çー¥¿¤Î²Ä»ë²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö～LINE¤Ç¤¿¤á¤Æ¡¢¥¯ー¥Ý¥óGET～ ¥é¥ó¥Á¤á¤°¤ê¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×³µÍ×
ÂÐ¾Ý¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤Î¥é¥ó¥ÁÍøÍÑ¡Ê11»þ～15»þ¸ÂÄê¡Ë¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤Æ³Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢ÂÐ¾Ý¤Î°û¿©Å¹¤Ç»È¤¨¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥¯ー¥Ý¥óÍøÍÑ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§£Ë£É£Ô£Ô£Å´Ý¤ÎÆâ ÂÐ¾Ý°û¿©Å¹
URL¡§https://marunouchi.jp-kitte.jp/event/item_eventnews.jsp?id=732
¡ã¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸£±¡¡¥é¥ó¥Á¤Ç5¥¹¥¿¥ó¥×½¸¤á¤è¤¦¡ä
¥¯¥ê¥¢¾ò·ï¡§¥¹¥¿¥ó¥×5¸Ä³ÍÆÀ¤·¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë²óÅú¤¹¤ë
¾ÞÉÊ¡§¥é¥ó¥Á¤Ç»È¤¨¤ë500±ß¥¯ー¥Ý¥ó
¡ã¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸£²¡¡¥é¥ó¥Á¤Ç10¥¹¥¿¥ó¥×½¸¤á¤è¤¦¡ä
¥¯¥ê¥¢¾ò·ï¡§¥¹¥¿¥ó¥×10¸Ä³ÍÆÀ¤·¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë²óÅú¤¹¤ë
¾ÞÉÊ¡§¥é¥ó¥Á¤Ç»È¤¨¤ë500±ß¥¯ー¥Ý¥ó¤È¥Ç¥£¥Êー¤Ç»È¤¨¤ë1,000±ß¥¯ー¥Ý¥ó
¡ã¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸£³¡¡¥é¥ó¥Á¤Ç15¥¹¥¿¥ó¥×½¸¤á¤è¤¦¡ä
¥¯¥ê¥¢¾ò·ï¡§¥¹¥¿¥ó¥×15¸Ä³ÍÆÀ¤·¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë²óÅú¤¹¤ë
¾ÞÉÊ¡§¥é¥ó¥Á¤Ç»È¤¨¤ë500±ß¥¯ー¥Ý¥ó
¢¨³Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï1²ó¤Þ¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹
¢¨¥¹¥¿¥ó¥×¤Ï1Å¹ÊÞ¤Ë¤Ä¤1Æü1¸Ä¤Þ¤Ç¡¢´ü´ÖÃæÆ±°ìÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï5¸Ä¤Þ¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹
¢££Ë£É£Ô£Ô£Å´Ý¤ÎÆâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
JRÅìµþ±Ø¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡Ö£Ë£É£Ô£Ô£Å´Ý¤ÎÆâ¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¤´ÅöÃÏÌÃÉÊ¤ò°·¤¦¿©ÊªÈÎÅ¹ÊÞ¤äÆüËÜ¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÈÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþ°Õ¼±¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÊªÈÎÅ¹ÊÞ¡¢ÃÏ°è¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëÏ·ÊÞ¤ÎÌ£¡¢ÃÏ¸µ¤ÇÏÃÂê¤Î°û¿©Å¹ÊÞ¤Ê¤É¡¢¿´ÃÏ¤è¤µ¡¢±ü¿¼¤µ¡¢Ìû¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¡õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://marunouchi.jp-kitte.jp/
¢£¡Ö¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¡ß¥Çー¥¿¡×¤Ë¤è¤ë½¬´·²½Â¥¿Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥Þ¥¤¥°¥ë¡ÊMygru¡Ë¡×https://www.mygru.jp(https://www.mygru.jp)
¥Þ¥¤¥°¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¡ß¥Çー¥¿¡×¤Ë¤è¤ë½¬´·²½Â¥¿Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤ä¥¼¥í¥Ñー¥Æ¥£¥Çー¥¿¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢ÍèÅ¹¡¦²óÍ·¡¦ÀÜ¿¨ÉÑÅÙ¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¹ØÇã¤Î¼êÁ°¡É¤Ë¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ò²Ä»ë²½¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¡¢¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤É¤Î¡È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê¹ÔÆ°ÊÑ²½¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢·ÑÂ³ÍøÍÑ¡á½¬´·²½¤òÀß·×¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÆÃµö½Ð´êºÑ ÆÃµö6841539Åù¡Ë
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ https://www.gixo.jp/(https://www.gixo.jp/)
¥®¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹ÀìÌç²È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿ ¡È¥Çー¥¿¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥à¥É¡É¿ä¿Ê´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥Çー¥¿¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤Î¡Ö¸ÜµÒÍý²ò¡×¤ò»Ù±ç¤·¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±·Ð±Ä²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÕÌÜÅª¤Ë¥Çー¥¿¤À¤±¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿Í´Ö¤¬ÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¡¢¹çÍýÅª¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈÊýË¡ÏÀ¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤òÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Ã¥¯¥¹
ÂåÉ½¼ÔÌ¾ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡ÌÖÌî ÃÎÇî
½êºßÃÏ¡¡ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ1-4-28 »°ÅÄ¹ñºÝ¥Ó¥ë11F
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿¥Çー¥¿¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥à¥É»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿³Æ¼ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤ª¤è¤Ó¡¢¥Äー¥ë¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯
¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¾åµ¥Äー¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡