UNROOF¡Ê¥¢¥ó¥ëー¥Õ¡Ë ¡ß commpost¡Ê¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¡Ë¡Ã¡ÖÇÑ´þ¡×¤ò¡Ö²ÁÃÍ¡×¤Ø¡£¥¢ー¥Ð¥ó¥ê¥µー¥Á¤ÎÇÑ´þ°áÎÁ¤È³×Ã¼ºà¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥«ー¥É¥±ー¥¹¤òÈ¯Çä¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Üー¥À¥ì¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÅÄ¸ý °ìÀ®¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë³×À½ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUNROOF¡Ê¥¢¥ó¥ëー¥Õ¡Ë¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥Ð¥ó¥ê¥µー¥Á¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÝÂ¼ ·½Í´¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öcommpost¡Ê¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¡Ë¡×¤È¶¨Æ¯¤·¡¢Î¾¼Ô¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÇÑ´þ°áÎÁ¡¦³×Ã¼ºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÊÌÃí¥«ー¥É¥±ー¥¹¤ò2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÅ·°æ¤ò¤Ê¤¯¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢³×¿¦¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Â¿ÍÍ¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤È¤È¤â¤Ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦UNROOF¤È¡¢Ì¤ÍøÍÑ»ñ¸»¤Î½Û´Ä¤È¿·¤·¤¤²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ËÄ©¤à¡Öcommpost¡×¡£Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÍýÇ°¤¬¶¦ÌÄ¤·¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÇØ·Ê
¥¢¥Ñ¥ì¥ë»º¶È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÂçÎÌ¤ÎÇÑ´þ°áÎÁ¡¢³×À½ÉÊ¤ÎÀ©ºî²áÄø¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë³×Ã¼ºà¡£
¤³¤ì¤é¤ÏÄ¹¤¯¡ÖºÆÍøÍÑ¤¬Æñ¤·¤¤ÁÇºà¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Öcommpost¡×¤Ï¡¢ÇÑ´þ°áÎÁ¤òÆÈ¼«µ»½Ñ¤ÇºÆÀ¸¤·¡¢¿·¤¿¤Ê½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊýUNROOF¤â¡¢³×Ã¼ºà¤ò¡È¼Î¤Æ¤º¤Ë³è¤«¤¹¡ÉÊýË¡¤òÌÏº÷¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤ÎÁÇºà¤«¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙ²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¡ÖÃ¯¤â¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×
¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬°ìÃ×¤·¡¢º£²ó¤Î´ë²è¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
ÉÊÌ¾¡§ÊÌÃí¥«ー¥É¥±ー¥¹
ÉÊÈÖ¡§CCA3-2BG001
²Á³Ê¡§\4,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§Dark / Brown / Bordeaux / Navy
¢£ È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£ ¤ª¼è°·Å¹ÊÞ¡§
URBAN RESEARCH DOORS ¿·³ãËüÂå¥é¥Ö¥é£²Å¹ / Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥ºÅ¹ / ¥¢¥È¥ìÀîºêÅ¹ / ¤é¤é¥Æ¥é¥¹ÉðÂ¢¾®¿ùÅ¹ /¥»¥Ö¥ó¥Ñー¥¯¥¢¥ê¥ªÇðÅ¹ / ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåÅ¹ / ¤Ê¤ó¤Ð¥Ñー¥¯¥¹Å¹
¢£ ¾¦ÉÊ³µÍ×
ËÜ¥«ー¥É¥±ー¥¹¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÁÇºà¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤ÆÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦commpost¡Ê¥¢ー¥Ð¥ó¥ê¥µー¥Á¡Ë
Colour Recycle Network¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ç¡¢¥¢ー¥Ð¥ó¥ê¥µー¥Á¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÇÑ´þ°áÎÁ¤¬¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆÈ¼«¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡£
¡¦UNROOF¡Ê¥Üー¥À¥ì¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
³×À½ÉÊÀ©ºî¤Î²áÄø¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢³×¡Ö¥×¥¨¥Ö¥í¡×¤ÎÃ¼ºà¡£
ÁÐÊý¤ÎÌ¤ÍøÍÑ»ñ¸»¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¾¦ÉÊÆÃÄ§
¡ü ÁÇºà¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¥Õ¥é¥Ã¥×ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥È¥¹¥«ー¥Ê¤ÎÌ¾Ìç¥Ð¥À¥é¥Ã¥·¥«¥ë¥í¼Ò¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¿¢Êª¥¿¥ó¥Ë¥óðä¤·³×¡Ö¥×¥¨¥Ö¥í¡×¤òºÎÍÑ¡£ÏÂ»æ¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê¿¨¤ê´¶¤ÈÉ½ÌÌ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á²Ã¹©¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É¤Ë¿¼¤¤±ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜÂÎ¤Ë¤Ï¡¢ÇÑ´þ°áÎÁ¤òºÆÀ¸¤·¤¿¥·¥Ü´¶¤Î¤¢¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¡£³×¤ÈÉÛ¡¢°ÛÁÇºà¤Ê¤¬¤éÆ±·Ï¿§¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾å¼Á¤µ¤È¿·Á¯¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü »È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿Àß·×
ËÜÂÎ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉôÊ¬¤Ë¤Ï¼ØÊ¢¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Õ¥é¥Ã¥×¤ò³«¤±¤ë¤È¼«Á³¤Ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¹¤¬¤ë»ÅÍÍ¤Ë¡£Ì¾»ÉÌó25Ëç¤¬¼ýÇ¼¤Ç¤¡¢»ëÇ§À¡¦¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤µ¤ËÍ¥¤ì¤¿Àß·×¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ç¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥«ー¥É¤äÌ¾»ÉÆþ¤ì¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÈÆþ¤ë¥µ¥¤¥º
Ãæ¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÅÊ¬¤±¤é¤ì¤ë»ÅÍÍ
¢£ UNROOF¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç»Å»ö¤ÎÁªÂò»è¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç2017Ç¯3·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿³×À½ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔÅìÂ¼»³»Ô¤Î¼«¼Ò¹©Ë¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡ÊHOME¡¿WORK VILLAGEÆâ¡Ë¤ËUNROOFÀ¤ÅÄÃ«¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹©Ë¼¤Ç¤Ï¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤ò»ý¤Ä³×¿¦¿Í¤ò´Þ¤à19Ì¾¤Î¿¦¿Í¤¬ºßÀÒ¡£ÂåÉ½ºî¤ÎËÜ³×¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºâÉÛ¡¢Ì¾»ÉÆþ¤ì¤Ê¤É¡¢¼ê»Å»ö¤Ë¤è¤ë³×À½ÉÊ¤òÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÈÅ·°æ¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¡É¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚInformation¡Û
UNROOF¡§https://unroof.jp/ (https://unroof.jp/)
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/unroof__official/
¢£ commpost¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¶¦Í¡¦ÎÉ¼±¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Öcommon (sense)¡×¤È¡¢·Ç¼¨¡¦Äó¼¨¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Öpost¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÎÎ°è¤«¤é¡¢´Ä¶¤äÆ¯¤Êý¤Î¿·¤·¤¤¾ï¼±¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
°Û¶È¼ï¤È¤Î¶¨Æ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎÇÑ´þÊª¡¦Ì¤ÍøÍÑ»ñ¸»¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢
Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬¶¦¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶ºî¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
commpost¡§
https://www.urban-research.co.jp/special/commpost/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Üー¥À¥ì¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡
https://www.borderless-japan.com/
¼Ò²ñµ¯¶È²È¤¬½¸¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ2007Ç¯3·îÀßÎ©¡£ÉÏº¤¡¦´Ä¶¡¦¶µ°é¡¦ÃÏÊý¤Î²áÁÂ²½¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë50°Ê¾å¤Î»ö¶È¤òÀ¤³¦14¥õ¹ñ¤ÇÅ¸³«¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Üー¥À¥ì¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À3-1-1 Å·¿À¥Õ¥¿¥¿¥Ó¥ë4F
ÀßÎ©¡¡¡§2007Ç¯
ÂåÉ½¼Ô¡§ÅÄ¸ý°ìÀ®
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¡§info@unroof.jp