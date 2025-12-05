¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÍ¾¾¡×¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÆ£µ×À¿¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÍ¾¾¡×¡Ê°Ê²¼¡§Åö£Ó£Ã¡Ë¤ò½ç¼¡¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö£Ó£Ã¤Ï¡¢£²£°£°£µÇ¯£³·î¤Î³«Å¹°ÊÍè¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç£²£°Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£Ó£ÃÁ´ÂÎ¤Î´Ä¶À°È÷¤Ë¤è¤ë²÷Å¬À¤Î¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë£¶¤Ä¤ÎÀìÌçÅ¹¤¬¿·¤¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£¿´Ë¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¡Ö¥µー¥É¥×¥ì¥¤¥¹¡×¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥³¥ó¥»¥×¥È
Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¡Ü¦Á¡¡ÊØÍø¤ÈË¤«¤µ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥É¥×¥ì¥¤¥¹£Ó£Ã
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê¤ªÇã¤¤Êªµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢±ØÁ°¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤¿¡Ö¡Ü¦Á¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏ°è¹×¸¥¤È¤·¤ÆÅÁÅýÊ¸²½¤ÎÈ¯¿®¤Ê¤É¡¢Â¿À¤Âå¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ç²ÁÃÍ¤¢¤ë»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ã¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÍ¾¾¡¡´ðËÜ¾ðÊó¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/7505/table/5535_1_915c038649f837838c5a61cce1b0d877.jpg?v=202512050128 ]
¢¨12·î5Æü»þÅÀ¤Ç¤Î³µÍ×
https://www.aeontown.co.jp/press/detail/?id=000256