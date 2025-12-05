¾å¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×·Ð±ÄÁØ¤¬½¸¤¦ ¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÊÙ¶¯²ñÂè8²ó¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ÊÙ¶¯²ñ¤Î³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉÙÅÄÄ¾¿Í¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×·Ð±ÄÁØ¤Ë³Ø¤Ó¤Î¡È¾ì¡É¤È¡È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè8²ó ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ÊÙ¶¯²ñ¡×¤Î³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2025Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤·¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ³ô¼°²ñ¼ÒNEXT STAGE ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®Â¼Ä¾¹î»á¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯5·î¤ËTOKYO PRO Market¤Ë¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿NEXT STAGE¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ìÏ«ÏÃ¡¢·Ð±Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤òÃæ¿´¤Ë¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://note.com/innovation_corp/n/n6bfe88028e9a(https://note.com/innovation_corp/n/n6bfe88028e9a)
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡§¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ÊÙ¶¯²ñ
¾å¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×·Ð±ÄÁØ¤äµ¯¶È²È¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³Ø¤Ó¤Î¡È¾ì¡É¤È¡È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡É ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÇÚ¼ÒÄ¹¤«¤é¤Î¹Ö±é¡¦¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¸òÎ®Åù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½Ð»ñ¤È¤¤¤¦¼êÃÊ°Ê³°¤Ç¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏÂè8²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó40Ì¾°Ê¾å¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×·Ð±ÄÁØ¤Î³§ÍÍ¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ º£²ó¤´ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥²¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒNEXT STAGE ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®Â¼ Ä¾¹î »á
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Âçºå³Ø±¡Âç³Ø ·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¾®ËÙ½»¸¦³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥À¥Ûー¥à¥º¡Ë¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥æー¥¶ー¤Ø¤Î½»ÂðÈÎÇä¤«¤é¶âÍ»¡¦ÉÔÆ°»º»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£°Ê¹ß¡¢·úÈÎ¾¦¼Ò¤Ç±Ä¶ÈÉôÄ¹·ó´ë²èÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤òÃµµá¤·¤Ê¤¬¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£
2006Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò NEXT STAGE ÀßÎ©¤È¤È¤â¤ËÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¶È³¦¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯½»Âð¸¡ºº»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¡¢»Ü¹©¸½¾ì¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Çー¥¿¤ÎÃßÀÑ¤«¤é¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¡£
2013Ç¯¤Ë¤Ï¶È³¦¶þ»Ø¤Î»Ü¹©ÉÊ¼Á¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÂÎ·Ï¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¶È³¦¤òÀè¶î¤±¤Æ¡ÖGenKan-NS¡×¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¥ê¥êー¥¹¡£°ìÊý¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¥¯¥é¥¦¥ÉÆ°²è³Ø½¬¥µー¥Ó¥¹¡ÖACRO5¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢½»Âð»º¶È³¦¤Î¿·¤·¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
2021Ç¯8·î¤è¤ê¡¢15Ç¯´Ö¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ó¥Ã¥¯¥Çー¥¿¤È»Ü¹©ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò SaaS ·¿¥¯¥é¥¦¥É¤ËÅ¾´¹¤·¡¢Ã¯¤â¤¬Æ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Çー¥¿¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹»ö¶È¤È¤·¤Æ·úÀß¥Æ¥Ã¥¯»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¡£
¢£ Åö¥°¥ëー¥×¤ÎCVC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ëCVC¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯3·î
¥Ï¥ä¥Æ¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤È¡ÖINNOVATION HAYATE V Capital Åê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡×¤ò¶¦Æ±ÀßÎ©
2025Ç¯5·î
¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤È¡ÖINNOVATION V Capital Åê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡×¤ò¶¦Æ±ÀßÎ©
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î±«µÜÍÍ¤Ë¤â¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ INNOVATION V CapitalÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡Êhttps://www.innovation.co.jp/innovation-v-capital/¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
General Partner¡¡¡¡¡§¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¼ç¤ÊLimited Partner ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
ÁÈÀ®Æü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯£µ·î15Æü
½Ð»ñ³Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§10²¯±ß
±¿ÍÑ´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§10Ç¯¡Ê2Ç¯¤Î±äÄ¹¤¢¤ê¡Ë
Åê»ñÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥Ç¥¸¥¿¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×
¡¦¥Æー¥Þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§#BtoB¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¡#AI¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¤Î¹âÅÙ²½¡¦¸úÎ¨²½¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡#¾¦½¬´·¤ÎÊÑÍÆ
¡¦¥ー¥ïー¥É¡¡¡¡¡¡¡¡¡§#¿ÍºàÉÔÂ¡¡#¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¡¡ôAI¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³èÍÑ¡¡¡ôDX¿ä¿Ê¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ôHR¥Æ¥Ã¥¯¡¡#SaaS #Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¡¡#¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡#¼«Æ°²½¡¡#¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡¡#À¸»ºÀ¸þ¾å
¡¦¥¹¥Æー¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥¢ー¥êー～¥ì¥¤¥¿ー¥¹¥Æー¥¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë
¢¨¾åµÅê»ñÂÐ¾Ý¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃæ¿´¤ËÅê»ñÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÐ¾Ý³°¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤ÎÅê»ñ¤â¸¡Æ¤²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ »ñ¶âÄ´Ã£¤ò¤´¸¡Æ¤Ãæ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤´Ã´Åö¼Ô¤µ¤Þ¤Ø
ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤«¤é¤Î½Ð»ñ¡¦»Ù±ç¤ò¤´´õË¾¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¹¤¯Êç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µ®¼Ò¤ÎÂ¸µ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Î¤´»Ù±ç¤Î²ÄÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿Ùõ¤Ë¸¡Æ¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí²¼¤µ¤¤¡£
¡ã¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´Ï¢ÍíÀè¡ä
¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à ¡§https://forms.gle/BDHWBGBQhYn8pYSJ7
¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ ¡§cvc@innovation.co.jp
¡¦Ã´Åö ¡¡¡¡ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¡¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¡CVCÃ´Åö¡¡Âíß·
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡È¡ÖÆ¯¤¯¡×¤òÊÑ¤¨¤ë¡É¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢2000Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢Ë¡¿Í±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ê¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È»þ¤è¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö±Ä¶È¡×¡¢¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Î¶¯¤ß¤È¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÖÆ¯¤¯¡×¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-10-13 TOKYU REIT ½ÂÃ«R ¥Ó¥ë3F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2000Ç¯12·î14Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÉÙÅÄ Ä¾¿Í
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.innovation.co.jp/