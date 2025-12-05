¡ÖBanG Dream!¡¡Ave Mujica¡×¤Î¥×¥é¥¤¥º·ÊÉÊ¤¬2025Ç¯12·î12Æü(¶â)¤è¤ê¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¦PALO¤Ë¤ÆÅÐ¾ì·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÃ«¹âÌÀ¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ë¤¢¤¿¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À®ÅÄ¹ÌÍ´¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î12Æü(¶â)¤«¤é³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ª¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Ö¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¡ÖPALO¡×¤Ë¤Æ¡ÖBanG Dream!¡¡Ave Mujica¡×¤Î¥×¥é¥¤¥º¤ò½ç¼¡Å¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖBanG Dream!¡¡Ave Mujica¡×¤¬¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Î·ÊÉÊ¤ÇÅÐ¾ì¡ªÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤Î¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡ª
2025Ç¯12·î12Æü(¶â)¤«¤é¡Ö¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¡ÖPALO¡×¤Ë¤Æ¡ÖBanG Dream!¡¡Ave Mujica¡×¤Î¥×¥é¥¤¥º·ÊÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤ª¤á¤á¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¤Î¡É¤×¤Á¡É¥µ¥¤¥º¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ö¤×¤Á¤Ã¤·¤å¡ª¡×¤«¤é¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤ª¤ª¤«¤ß»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖAve Mujica¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¤Þ¤¿Ave Mujica 3rd LIVE¡ÖVeritas¡×¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹â¤µÌó200mm¤Î¹ë²Ú¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ª¥é¥Þ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤âÅÐ¾ì¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý·ÊÉÊ¤Ë500±ßÅêÆþ¤Ç¡Ö¥Õ¥©¥ÈÉ÷¥¯¥ê¥¢¥·ー¥È(Á´10¼ï)¡×¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª
Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¥ã¥¹¥È±þ±ç±ÇÁü¤ä¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥ÈPOP¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª
³§ÍÍ¤Î¤ª±Û¤·¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¸³«³µÍ×
¢£Å¸³«´ü´Ö
2025Ç¯12·î12Æü(¶â)½ç¼¡Å¸³«～¡¡¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢£Å¹ÊÞ
¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー / ¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー£æ/ PALO¡¢PRIZE SPOT PALO¡Ê¥×¥é¥¤¥º¥¹¥Ý¥Ã¥È¥Ñ¥í¡Ë/ ¥âー¥êー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/
¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¡¥×¥é¥¤¥º¾ðÊó¡§https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/
¢£Å¸³«·ÊÉÊ
¤×¤Á¤Ã¤·¤å¡ª¡¡Ave Mujica ¤ª¤ª¤«¤ßver.¡¡Á´5¼ï
¢§¥µ¥¤¥º
Æ¬～ÂÀè ÌóH120mm
¢§¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://prize.bushiroad-creative.com/product/9811/
¡ÖAve Mujica¡×¤¬¤ª¤á¤á¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¤Î¤ª¤ª¤«¤ß¤Ë¡ª¡©
¤ª¤á¤á¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¤Î¡É¤×¤Á¡É¥µ¥¤¥º¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ö¤×¤Á¤Ã¤·¤å¡ª¡×¤«¤éAve Mujica ¤ª¤ª¤«¤ßver.¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¤ª¤¦¤Á¤Ç¤â¤ª¤½¤È¤Ë¤â°ì½ï¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤³¡©
BanG Dream!¡¡¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ª¥é¥Þ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É Ave Mujica¡¡¡ÖVeritas¡×ver.¡¡Á´5¼ï
¢§¥µ¥¤¥º
ÌóH200mm¡ßW200mm
¢§¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://prize.bushiroad-creative.com/product/9823/
Ave Mujica 3rd LIVE¡ÖVeritas¡×¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹â¤µÌó200mm¤Î¹ë²Ú¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ª¥é¥Þ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÅÐ¾ì¡ª¾þ¤ë¤À¤±¤Ç¡ÖAve Mujica¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ê·ÊÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó
¥Õ¥©¥ÈÉ÷¥¯¥ê¥¢¥·ー¥È
Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý·ÊÉÊ¤Î¥²ー¥àµ¡¤Ë500±ßÅêÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥Õ¥©¥ÈÉ÷¥¯¥ê¥¢¥·ー¥È(Á´10¼ï)¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¡Ö¥âー¥êー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ï¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
²áµî¤ËÅ¸³«¤·¤¿¡Ö¤×¤Á¤Ã¤·¤å¡ª¡¡Ave Mujica¡×¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ëSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¸ø¼°X¡Êµì¡§Twitter¡Ë¡¦Instagram¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢»ØÄê¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤Þ¤¿¤Ï¡¢¤¤¤¤¤Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç³Æ2Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¤×¤Á¤Ã¤·¤å¡ª¡¡Ave Mujica¡×¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï³Æ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯12·î4Æü(ÌÚ)～12·î21Æü(Æü) 23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¸ø¼°X¡Êµì¡§Twitter¡Ë¡§https://x.com/mollyfantasy_of
¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¸ø¼°Instagram¡§https://instagram.com/mollyfantasy_jp
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅ¸³«¤Î3ÆüÁ°¤«¤é¡ÖAve Mujica¡×¥¥ã¥¹¥È¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó±ÇÁü¤òÊü±Ç¡ª
¡ÖBanG Dream!¡¡Ave Mujica¡×¸ÂÄê¥×¥é¥¤¥º¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢³«ºÅ¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¸ø¼°X(@bang_dream_info)¤Ë¤ÆÅÏÀ¥·ë·î¤µ¤ó(¥âー¥Æ¥£¥¹/¼ãÍÕËÓÌò)¡¢ÊÆß·°«¤µ¤ó(¥¢¥âー¥ê¥¹/Í´Å·»û¤Ë¤ã¤àÌò)¡¢¹âÈøÁÕ²»¤µ¤ó(¥ª¥Ö¥ê¥Ó¥ª¥Ë¥¹/ËÀî¾Í»ÒÌò)¤Ë¤è¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó±ÇÁü¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¤è¡ª
¤É¤¦¤¾¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¸ø¼°X¡§https://x.com/bang_dream_info
¡Ö¤Ë¤ã¤à¤Á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥âー¥êー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü±ÇÁü¤òÇÛ¿®¡ª
¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¸ø¼°YouTube¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡ù¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤Ë¤ã¤à¤Á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¡Ö¥âー¥êー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Î¥³¥é¥Ü±ÇÁü¤òÇÛ¿®¡ª
¤Ë¤ã¤à¤Á¤¬¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Þ¤¹¢ö
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=jo_oBtRzdKE ]
¡ÖBanG Dream!¡Ê¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¡Ë¡×¤È¤Ï
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥é¥¤¥Ö¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¥¢¥Ë¥á¡¢¥²ー¥à¡¢¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¡ÖPoppin'Party¡×¡ÖRoselia¡×¡ÖMorfonica¡×¡ÖRAISE A SUILEN¡×¡ÖMyGO!!!!!¡×¡ÖAve Mujica¡×¡ÖÌ´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤×¡×¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¤·ÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¸±éÁÕ¤Î¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯2·î28Æü(¶â)¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£2025Ç¯10·î¤«¤é¤Ï¥ß¥Ë¥¢¥Ë¥á¡Ö¸µÁÄ¡ª¥Ð¥ó¥É¥ê¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤·¡¢1Ç¯´Ö¤ÇÁ´52ÏÃÇÛ¿®Í½Äê¡£¤Þ¤¿2023Ç¯²Æ¤ËÊüÁ÷¤·¤¿ TV¥¢¥Ë¥á¡ÖBanG Dream! It's MyGO!!!!!¡×¤ª¤è¤Ó¡¢2025Ç¯3·î¤ËºÇ½ª²ó¤òÊüÁ÷¤·¤¿ TV¥¢¥Ë¥á¡ÖBanG Dream! Ave Mujica¡×¤Î¥¢¥Ë¥áÂ³ÊÔ¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¡¢Ave Mujica¤Î¿·ºî±Ç²è¤È¡¢¿·ºî TV¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª ¤æ¤á¡ç¤ß¤¿¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://bang-dream.com
¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¸ø¼°X¡§https://x.com/bang_dream_info
YouTube¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡ù¡×¡§https://www.youtube.com/@bang_dream_official
¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/bang_dream_official_
¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@bangdream_music
Ave Mujica¸ø¼°X¡§https://x.com/BDP_AveMujica
Ave Mujica¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@bang_dream_AveMujica
Ave Mujica Biography¡§https://bio.to/AveMujica
¡¦¥Ö¥·¥íー¥É¥×¥é¥¤¥º¸ø¼°HP
https://prize.bushiroad-creative.com/news/post-9805/
¡¦¥Ö¥·¥íー¥É¥×¥é¥¤¥º¸ø¼°X(µìTwitter)
@bushi_prize(https://x.com/bushi_prize)
