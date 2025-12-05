ÇÑ´þ°áÎÁ¤ä³×Ã¼ºà¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¡£ ¡Öcommpost¡Ê¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¡Ë¡×¤È¡ÖUNROOF¡Ê¥¢¥ó¥ëー¥Õ¡Ë¡×¤¬¶¨Æ¯¤·¡¢ÇÑ´þÊª¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥«ー¥É¥±ー¥¹¤òÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥Ð¥ó¥ê¥µー¥Á¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öcommpost¡Ê¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Üー¥À¥ì¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄ¸ý °ìÀ®¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Ä³×¿¦¿Í¤¬³èÌö¤¹¤ë³×À½ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUNROOF¡Ê¥¢¥ó¥ëー¥Õ¡Ë¡×¤È¶¨Æ¯¤·¡¢Î¾¼Ò¤ÎÇÑ´þ°áÎÁ¡¦³×Ã¼ºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥«ー¥É¥±ー¥¹¤ò12·î5Æü(¶â)¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
³µÍ×
ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÎ¾¼Ò¤ÎÇÑ´þ°áÎÁ¡¦³×Ã¼ºà¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ commpost¡Ê¥¢ー¥Ð¥ó¥ê¥µー¥Á¡Ë¡§ Colour Recycle Network¡Ê¥«¥éー¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ë¡×¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ê¡¢
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥Ð¥ó¥ê¥µー¥Á¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÇÑ´þ°áÎÁ¤ò¸¶ÎÁ¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿À¸ÃÏ¥·ー¥È¡Ê¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ë¡£
¡¦ UNROOF¡Ê¥Üー¥À¥ì¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡§ ³×À½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë³×¤ÎÃ¼ºà¡£
Î¾¼Ô¤ÎÊú¤¨¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤È¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥«ー¥É¥±ー¥¹¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î·Ð°Þ
¡Öcommpost¡×¤Ï¡¢°Û¶È¼ï¤È¤Î¶¨Æ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎÇÑ´þÊª¤äÌ¤ÍøÍÑ»ñ¸»¤ÎºÆÀ¸¡¦½Û´Ä¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÇÑ´þ¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢½ÀÆð¤Ç¸øÊ¿¤Ê¸ÛÍÑ´Ä¶¤ÎÄó¶¡¤ä¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬¶¦¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶ºî¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¡Öcommpost¡×¤Ï¡¢¡Ö¾ã³²¼Ô¡×¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦»Å»ö¤ÎÁªÂò»è¤ÎÅ·°æ¡¢µëÍ¿¤ÎÅ·°æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤ÎÅ·°æ¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤«¤éÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¡ÖÅ·°æ¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡ÖUNROOF¡×¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
PRODUCT
ÉÊÌ¾¡§ÊÌÃí¥«ー¥É¥±ー¥¹
ÉÊÈÖ¡§CCA3-2BG001
²Á³Ê¡§\4,400 (ÀÇ¹þ)
¥«¥éー¡§Dark / Brown / Bordeaux / Navy
- ÁÇºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥é¥Ã¥×¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¶ー¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥È¥¹¥«ー¥ÊÃÏÊý¤ÎÏ·ÊÞ¥¿¥ó¥Êー¡¢¥Ð¥À¥é¥Ã¥·¥«¥ë¥í¼Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¿¢Êª¥¿¥ó¥Ë¥óðä¤·³×¡Ö¥×¥¨¥Ö¥í¡×¤òºÎÍÑ¡£ÏÂ»æ¤Î¤è¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤Ê¼ê¿¨¤ê¤È¡¢¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á²Ã¹©¤Ë¤è¤ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É¤Ë±ð¤ä¤«¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯Èþ¤·¤¤·ÐÇ¯ÊÑ²½¡Ê¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¡Ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÂÎ¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥·¥Ü´¶¤Î¤¢¤ë¥ì¥¶ー¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÇÛ¿§¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ìÆ±¿§·Ï¤Ç¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢É½¾ð¤Î°Û¤Ê¤ë°ÛÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇºà¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢¿·Á¯¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- »È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
ËÜÂÎ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉôÊ¬¤Ï¡¢¼ØÊ¢¡Ê¤¸¤ã¤Ð¤é¡Ë¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£¥Õ¥é¥Ã¥×¤ò³«¤±¤ë¤È¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉôÊ¬¤¬¼«Á³¤Ë¼êÁ°¤Ë¹¤¬¤ëÀß·×¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¥¹¥àー¥º¤Ë¥«ー¥É¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼êÁ°¤Î¥á¥¤¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢Ì¾»É¤ÇÌó25Ëç¤Î¼ýÇ¼¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤â¹´¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
2025Ç¯12·î5Æü(¶â)
¡Ú¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¡Û
URBAN RESEARCH DOORS ¿·³ãËüÂå¥é¥Ö¥é£²Å¹ / Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥ºÅ¹ / ¥¢¥È¥ìÀîºêÅ¹ / ¤é¤é¥Æ¥é¥¹ÉðÂ¢¾®¿ùÅ¹ / ¥»¥Ö¥ó¥Ñー¥¯¥¢¥ê¥ªÇðÅ¹ / ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåÅ¹ / ¤Ê¤ó¤Ð¥Ñー¥¯¥¹Å¹
ABOUT
UNROOF
¡ÖUNROOF¡Ê¥¢¥ó¥ëー¥Õ¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç»Å»ö¤ÎÁªÂò»è¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢2017Ç¯3·î¤ËÀßÎ©¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ë¤Ï¡¢¾ã³²¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º³èÌö¤Ç¤¤ë¡ÖÅ·°æ¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¡Êun / roof¡Ë¡×¤òÁÏ¤ë¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔÅìÂ¼»³»Ô¤Î¼«¼Ò¹©Ë¼¤Ë¤Ï¡¢È¯Ã£¾ã³²¡¢
Àº¿À¾ã³²¡¢¿ÈÂÎ¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿¦¿Í¤ò´Þ¤à19Ì¾¤¬ºßÀÒ¡£¹â¤¤µ»½Ñ¤ò»ý¤Ä³×¿¦¿Í¤¬¡¢
°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¿´¤ò¹þ¤á¤Æ³×À½ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ³×¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー¡¢ºâÉÛ¡¢Ì¾»ÉÆþ¤ì¤Ê¤É¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¡¢Ì¤Íè¤ÎÆ¯¤Êý¤òÄó°Æ¤¹¤ë³×À½ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
commpost
¶¦Í¡¢¶¦Æ±¡¢¾ï¼±¡¢ÎÉ¼±¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Öcommon¡Êsense¡Ë¡×¤ÈÍ¹ÊØ¡¦Äó¼¨¤¹¤ë¡¦É¸Ãì¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Öpost¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¡£¡Ê¡â ÂÏÈî¤Î¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¡Ë
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¬Ìî¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÃÏµå´Ä¶¤ä¿Í¤Î¤Ï¤¿¤é¤Êý¡¦Êë¤é¤·Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¾ï¼±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
commpost¤Ç¤Ï¡¦¡¦¡¦
°Û¶È¼ï¤È¤Î¶¨Æ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎÇÑ´þÊª¤äÌ¤ÍøÍÑ»ñ¸»¤ÎºÆÀ¸¡¦½Û´Ä¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÇÑ´þ¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½ÀÆð¤Ç¸øÊ¿¤Ê¸ÛÍÑ´Ä¶¤ÎÄó¶¡¤ä¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬¶¦¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶ºî¤ê¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡£
