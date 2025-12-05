¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·Ã¼Ëö¡ÖF3¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¡ÚGMO¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥²ー¥È¡Û
GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤ÎGMO¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥²ー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¢¨1¡Ë¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ù»³ ·ûÂÀÏº¡¢°Ê²¼ GMO-FG¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Þ¥ë¥Á·èºÑÃ¼Ëö¡ÖF3¡Ê¥¨¥Õ¥¹¥êー¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖF3¡×¤Ï¡¢¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¸þ¤±¤Ë³«È¯¤·¤¿¡¢Äã²Á³Ê¤«¤Ä¾®·¿¤Ç¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¦ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¡¦QR¥³ー¥É¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á·èºÑÃ¼Ëö¤Ç¤¹¡£¸½¶â´ÉÍý¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¡¢ÉÔÀµËÉ»ß¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨1¡ËGMO-FG¤Ï¡¢GMO¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥²ー¥È¥¦¥§¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÏ¢·ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¢£¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤Î²ÝÂê
¶áÇ¯¡¢¥×¥é¥¤¥º¥²ー¥àµ¡¡Ê·ÊÉÊ¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Ê¤É¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥Èµ¡´ï¡Ë¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ¸½¶â´ÉÍý¤ÎÉéÃ´¡§³Æ¥²ー¥àµ¡¤«¤é¤Î¸½¶â²ó¼ý¡¦½¸·×¶ÈÌ³¤¬ÈÑ»¨²½
2. ¥³¥¹¥ÈÁý²Ã¡§·ÊÉÊ¥³¥¹¥È¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ëÍø±×Î¨¤Î°µÇ÷
3. ÉÔÀµ¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¡§¸½¶â¤È¥×¥ì¥¤²ó¿ô¤Îº¹°Û¤Ê¤É¡¢ÉÔÀµ¤ÎËÉ»ß¡¦¸¡ÃÎ¤ÎÆñ°×ÅÙ¾å¾º
¤Þ¤¿¡¢´Ä¶ÌÌ¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î2ÅÀ¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¡§Ë¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¾ÃÈñ³Û¤Ï2019Ç¯Èæ¤Ç2024Ç¯¤ËÌó68.8%Áý²Ã¡Ê¢¨2¡Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê·èºÑ¼êÃÊ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬Å¹ÊÞ¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ³¤³°¥áー¥«ー¤ÎÂæÆ¬¡§³¤³°À½¥×¥é¥¤¥ºµ¡¤Î¥íー¥«¥é¥¤¥ºÈÎÇä¤¬¿Ê¤ß¡¢·èºÑ¡¦ÄÌ¿®»ÅÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨2¡Ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê´Ñ¸÷Ä£¡Ö¡Ú¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¾ÃÈñÆ°¸þÄ´ºº¡Û2024Ç¯ÎñÇ¯¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¡Ê³ÎÊó¡Ë¤Î³µÍ×¡Ê2025Ç¯£³·î¡Ë¡×
¡ÊURL¡§ https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001856155.pdf)
¢£¿·Ã¼Ëö¡ÖF3¡×¤Î³µÍ×
¡ÖF3¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë·èºÑÍøÊØÀ¤È±¿ÍÑ¸úÎ¨¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¦ Äã²Á³Ê¡¦¾®·¿Àß·×¡§ãþÂÎ¤Ø¤ÎÁÈ¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÈÆ³Æþ¥³¥¹¥È¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤è¤ê¡¢´ûÂ¸¥²ー¥àµ¡¤Ø¤Î¸åÉÕ¤±ÀßÃÖ¤¬ÍÆ°×¤Ç¡¢½é´üÅê»ñ¤òÍÞ¤¨¤¿Æ³Æþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦ ¥Þ¥ë¥Á·èºÑÂÐ±þ¡§
¡¡- ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡ÊNFCµ¬³Ê¡Ë
¡¡- ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー·èºÑ¡ÊFelicaµ¬³Ê¡Ë
¡¡- QR¥³ー¥É·èºÑ¡ÊCPMÊý¼°¡¦¾åÉô¥«¥á¥éÅëºÜ¡Ë
¡¦ ³ÈÄ¥À¤Î¹â¤¤Android¥Ùー¥¹¡§¥Ï¥¦¥¹¥«ー¥É·èºÑ¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¡¡ÅëºÜ¤¬ÍÆ°×
¡¦ ÈÆÍÑÀÜÂ³Êý¼°¡§PULSEÄÌ¿®Êý¼°¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤µ¡¤ä¥³¥¤¥ó¼°¥«¥é¥ª¥±¤Ê¤É´ûÂ¸µ¡´ï¤È¤âÀÜÂ³²ÄÇ½
¤µ¤é¤Ë¡¢¥²ー¥àµ¡¤Î¸½¶â·èºÑ²ó¿ô¡¦·ÊÉÊÈÂ½Ð²ó¿ô¤Î¥«¥¦¥ó¥Èµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢Çä¾å´ÉÍý²èÌÌ¤«¤é¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢Àµ³Î¤Ê¼ý±×´ÉÍý¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
GMO-FG¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¶È³¦¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¶È¼ï¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¼Ô¡¦ÍøÍÑ¼ÔÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊØÍø¤Ç°Â¿´¤Ê·èºÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÄó¶¡¤·¡¢¤è¤êË¤«¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
