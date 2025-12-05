ispace¡¢»Ë¾å½é¤ÎÄ©Àï¤Ë¸þ¤±¤¿»ÏÆ°¤«¤é7Ç¯¡£±§Ãè³«È¯¤ÎÌ¤Íè¤òÂó¤¤¤¿Ì±´Ö·îÌÌÃµºº¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖHAKUTO-R¡×¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î³§¤µ¤Þ¤ØÂç¤¤Ê´¶¼Õ¤È¶¦¤ËÆ²¡¹¤Î¥Õ¥£¥Êー¥ì¤Ø¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Òispace¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸ÓÅÄÉð»Ë¡¢°Ê²¼ispace¡Ë¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É9348¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Á´22¼Ò¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤ò°Ê¤Æ¡¢2018Ç¯9·î¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿Ì±´Ö·îÌÌÃµºº¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖHAKUTO-R¡×¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Áispace¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖExpand our planet. Expand our future. ~¿ÍÎà¤ÎÀ¸³è·÷¤ò±§Ãè¤Ë¹¤²¡¢»ýÂ³À¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¤Ø~¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë·î¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¶¦¤Ë·î¤ÈÃÏµå¤Î´Ö¤Î¥·¥¹¥ë¥Ê¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë·ÐºÑ·÷¤òÁÏ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ÎÂç¤ÊÄ©Àï¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡ÖVENTURE MOON¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÌ¾¤òÌ¿Ì¾¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Ò»°°æ½»Í§¶ä¹ÔÍÍ¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÁ´¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡ÖHAKUTO-R¡×¤òÄ¹Ç¯±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡2018Ç¯Åö»þ¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Ë¤è¤ë·î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃ¯¤â¤¬ÁÛÁü¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¡¢»ä¤¿¤Áispace¤Ï»Ë¾å½é¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤Ë¤è¤ë·î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¼Â»Ü¤ò·Ç¤²¤¿·îÌÌÃµºº¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖHAKUTO-R¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢·î¤Ø¤Î¹âÉÑÅÙ¤«¤ÄÄã¥³¥¹¥È¤ÎÍ¢Á÷¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¾®·¿¤Î¥é¥ó¥Àー¡Ê·îÃåÎ¦Á¥¡Ë¤È¡¢·îÌÌ¤òÃµºº¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥íー¥Ðー¡Ê·îÌÌÃµºº¼Ö¡Ë¤ÎÆÈ¼«³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£R&D¡Ê¸¦µæ³«È¯¡Ë¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿2023Ç¯¤ª¤è¤Ó2025Ç¯¤Î2ÅÙ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ispace¤Ï¥é¥ó¥Àー¤òÊÆ¹ñ¤ÎSpace Exploration Technologies¼Ò¡Ê°Ê²¼Space X¡Ë¤Ë¤è¤ëFalcon 9¥í¥±¥Ã¥È¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¡¢·î¼þ²ó¤Þ¤Ç¤Î³Î¤«¤ÊÍ¢Á÷Ç½ÎÏ¤ä¡¢¥é¥ó¥Àー¤Î»ÑÀªÀ©¸æ¡¢Í¶Æ³À©¸æµ¡Ç½¤Ê¤É¤ò³Î¼Â¤Ë¼Â¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Áispace¤Ï¡ÖHAKUTO-R¡×¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Á´À¤³¦¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Ë¤è¤ë±§Ãè³«È¯¤ÎÎò»Ë¤òÂó¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¤³¤³¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢ispace¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤Ë¤è¤ë·î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÄ©Àï¤Ï¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤Þ¤»¤ó¡ªÆüËÜ¤Î¼¡´üÀ®Ä¹»º¶È¤È¤·¤Æ±§Ãè¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï³èÈ¯¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì±´Ö»ö¶È¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖR&D¥Õ¥§ー¥º¡×¤ò½ª¤¨¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó£±¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó£²¤«¤é¤Î³Ø¤Ó¤ò³Î¼Â¤Ë¼¡¤Ø¤È·Ò¤²¡¢¤¤¤è¤¤¤è¡Ö¾¦¶È²½½é´ü¥Õ¥§ー¥º¡×¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£2027Ç¯¤Ë¤ÏNASA¤Ë¤è¤ëCLPS¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤âÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆ¹ñ¼çÆ³¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó3¡¢2028Ç¯¤Ë¤Ï·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÎSBIRÊä½õ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤Æ³«È¯Ãæ¤ÎÆüËÜ¼çÆ³¤Î¿··¿¤Î¥·¥êー¥º3¥é¥ó¥Àー¡Ê²¾¾Î¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó4¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤ispace¤Ï¡Ö¤½¤ÎÀè¤Ø¡£¡×Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡³ô¼°²ñ¼Òispace ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¡õ Founder ¸ÓÅÄÉð»Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡ÖHAKUTO-R¤È¤·¤ÆÊâ¤ó¤À7Ç¯´Ö¤Çispace¤¬³Ø¤Ó¡¢½¬ÆÀ¤·¤¿ÃÎ¸«¤ä¥Çー¥¿¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Ñー¥È¥Êー³Æ¼Ò¡¢³ô¼ç¡¢¥Ú¥¤¥íー¥É¥«¥¹¥¿¥Þー¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ½¾¶È°÷¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤ÈÆÀ¤¿À®²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¤¤Ê»ñ»º¤Ç¤¹¡£¿ÍÎà¤ÎÀ¸³è·÷¤ò±§Ãè¤Ë¹¤²¡¢¿Í¡¹¤¬¤è¤êË¤«¤ËÊë¤é¤»¤ë»ýÂ³À¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ispace¤Ïº£¡¢¼¡¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡Ö¤½¤ÎÀè¤Ø¡£¡×Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä©Àï¤òÂ³¤±¡¢ÁÛ¤¤¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢·Ð¸³¤òÌ¤Íè¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î7Ç¯´ÖHAKUTO-R¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø²¸ÊÖ¤·¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
HAKUTO-R´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Êhttps://hakuto.r.ispace-inc.com/hakuto-r/jpn/online-store/¡Ë¤Ï¡¢12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¥¯¥íー¥º¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢ispace¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖHAKUTO-R¡×¤ÎX¡¢Facebook¡¢¤ª¤è¤ÓYoutube¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢°ú¤Â³¤±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅê¹ÆÆâÍÆ¤â¤¹¤Ù¤ÆÆ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç±ÜÍ÷²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢³ÆSNS¤Î¹¹¿·¸å¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡¡³ô¼°²ñ¼Òispace ( https://ispace-inc.com/jpn/ (https://ispace-inc.com/jpn/))¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖExpand our planet. Expand our future. ~¿ÍÎà¤ÎÀ¸³è·÷¤ò±§Ãè¤Ë¹¤²¡¢»ýÂ³À¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¤Ø~¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢·îÌÌ»ñ¸»³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë±§Ãè¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡£ÆüËÜ¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î3µòÅÀ¤Ç³èÆ°¤·¡¢¸½ºßÌó300Ì¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºßÀÒ¡£2010Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢Google Lunar XPRIZE¥ìー¥¹¤ÎºÇ½ªÁª¹Í¤Ë»Ä¤Ã¤¿5¥Áー¥à¤Î¤¦¤Á¤Î1¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ë¡ÖHAKUTO¡×¤ò±¿±Ä¤·¤¿¡£·î¤Ø¤Î¹âÉÑÅÙ¤«¤ÄÄã¥³¥¹¥È¤ÎÍ¢Á÷¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¾®·¿¤Î¥é¥ó¥Àー¡Ê·îÃåÎ¦Á¥¡Ë¤È¡¢·îÃµººÍÑ¤Î¥íー¥Ðー¡Ê·îÌÌÃµºº¼Ö¡Ë¤ò³«È¯¡£Ì±´Ö´ë¶È¤¬·î¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢·î»Ô¾ì¤Ø¤Î»²Æþ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·î¥Çー¥¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤â¹Ô¤¦¡£2022Ç¯12·î11Æü¤Ë¤Ï SpaceX¤ÎFalcon 9¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Æ±¼Ò½é¤È¤Ê¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó1¤Î¥é¥ó¥Àー¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ò´°Î»¡£Â³¤¯¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó2¤â2025Ç¯1·î15Æü¤ËÂÇ¾å¤²¤ò´°Î»¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÏR&D¡Ê¸¦µæ³«È¯¡Ë¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¡¢¥é¥ó¥Àー¤ÎÀß·×¤ª¤è¤Óµ»½Ñ¤Î¸¡¾Ú¤È¡¢·îÌÌÍ¢Á÷¥µー¥Ó¥¹¤È·îÌÌ¥Çー¥¿¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤È¤¤¤¦»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤Î¸¡¾Ú¤ª¤è¤Ó¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢·ë²Ì¡¢ispace¤Ï·î¼þ²ó¤Þ¤Ç¤Î³Î¤«¤ÊÍ¢Á÷Ç½ÎÏ¤ä¡¢¥é¥ó¥Àー¤Î»ÑÀªÀ©¸æ¡¢Í¶Æ³À©¸æµ¡Ç½¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¡£2027Ç¯i¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñË¡¿Í¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó3¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¡§Team Draper Commercial Mission 1¡Ë¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó1¡¢£²¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¥Çー¥¿¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¡¢¤è¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¤·îÌÌÍ¢Á÷¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢NASA¤¬¹Ô¤¦¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹·×²è¡×¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë·×²è¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2028Ç¯ii¤Ë¤Ï¡¢·Ð»º¾ÊSBIRÊä½õ¶â¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸½ºßÆüËÜ¤Ç³«È¯Ãæ¤Î¥·¥êー¥º3¥é¥ó¥Àー¡Ê²¾¾Î¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó4¡Êµì¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó6¡Ë¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
i 2025Ç¯12·î»þÅÀ¤ÎÁÛÄê
iiÅö³ºÂÇ¾å¤²»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2025Ç¯12·î»þÅÀ¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸åÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Åö¼Ò¤¬Êä½õÂÐ¾Ý»ö¶È¤È¤·¤ÆºÎÂò¤µ¤ì¤¿SBIR¡ÊSmall Business Innovation Research¡ËÀ©ÅÙ¤Î¸øÊç¥Æー¥Þ¡Ö·îÌÌ¥é¥ó¥Àー¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¼Â¾Ú¡×¤Î»ö¶È¼Â»Ü´ü´Ö¤¬¸¶Â§¤È¤·¤Æ2027Ç¯ÅÙ¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢SBIRÀ©ÅÙ¤Ë´ð¤Å¤¯Êä½õ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó£´¤Ï¡¢Åö½é2027Ç¯Ãæ¤ÎÂÇ¾å¤²¤È¤·¤Æ·ÐºÑ»º¶È¾ÊµÚ¤ÓSBIR»öÌ³¶É¤È¹ç°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯12·î»þÅÀ¤Ç¤ÏÅö¼ÒÆâ¤Î³«È¯·×²è¾å¡¢2028Ç¯Æâ¤ÎÂÇ¾å¤²¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸å¡¢´Ø·¸¾ÊÄ£µÚ¤ÓSBIR»öÌ³¶É¤ÈÄ´À°Ãæ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ë¤è¤êÀµ¼°¤Ë·×²èÊÑ¹¹¤¬Ç§²Ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£