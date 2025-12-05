´¨¤¯¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤òËÉÙ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª¡ÖABC-MART Åß·¤º×¡×³«ºÅÃæ¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥Óー¥·ー¡¦¥Þー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ìî¸ý¼Â¡Ë¤Ï¡¢Îä¤¨¹þ¤à¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë´ò¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥¿ー¥·¥åー¥º¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¡ÖABC-MART Åß·¤º×¡×¤òÁ´¹ñ¤ÎABC-MART¤ª¤è¤ÓABC-MART¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¼Â»Ü¤ËÈ¼¤¤¡¢7¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥× Girls²¤ÎºÇ¿·¶Ê¡ÖUnmelting Snow¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿TV-CM¤â12·î5Æü(¶â)¤è¤ê°ìÉô¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÆÊü±ÇÃæ¤Ç¤¹¡£
¡üÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.abc-mart.net/shop/e/ewinter0/¡¡(https://www.abc-mart.net/shop/e/ewinter0/)
¢£¡ÖABC-MART Åß·¤º×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ABC-MART¤Ï¡¢´¨¤¯¤Ê¤ëµ¨Àá¤ËÉ¬¼ûÉÊ¤È¤Ê¤ë¡¢ËÉ³ê¡¦ËÉ¿å¡¦ËÉ´¨ ¥·¥åー¥º¤È¥Öー¥Ä¤òËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤¿¡ÖABC-MART Åß·¤º×¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤ÎABC-MART¤ÈABC-MART¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢VANS¤äDanner¤Ê¤É¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Åß·¤¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤¹¤ë¥´¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥·¥åー¥º¤Ê¤É¤ò¡¢Éý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³«ºÅ¤ËÈ¼¤¤¡¢TV-CM¤ò12·î5Æü(¶â)¤è¤ê°ìÉô¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÆÊü±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜTV-CM¥½¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢7¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥× Girls²¤¬12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSnowflakes / Unmelting Snow¡×¤è¤ê¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡ÖUnmelting Snow¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îä¤¨¤ä¤¹¤¤Â¸µ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊñ¤ß¹þ¤à¥¦¥£¥ó¥¿ー¥·¥åー¥º¤Ç¡¢²¹¤â¤ê¤Î¤¢¤ëÅß¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎABC-MART¡¢ABC-MART ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¡¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡§ https://www.abc-mart.net/shop/e/ewinter0/¡¡(https://www.abc-mart.net/shop/e/ewinter0/)
¡¡¢¨Å¹ÊÞ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãTV-CM³µÍ×¡ä
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§ABC-MART Åß·¤º×
´ü´Ö¡¡¡¡¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)～ 12·î14Æü(Æü)
¥¨¥ê¥¢¡¡¡§ÀÄ¿¹¸©¡¢´ä¼ê¸©¡¢½©ÅÄ¸©¡¢µÜ¾ë¸©¡¢»³·Á¸©¡¢¿·³ã¸©¡¢ÀÐÀî¸©¡¢ÉÙ»³¸©¡¢Ê¡°æ¸©
ºÎÍÑ³Ú¶Ê¡§Girls² ¡ØUnmelting Snow¡Ù
¢£ABC-MART¡ÖÅß·¤º×¡×¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊ
¡ÚNIKE¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§MANOA LEATHER
¥«¥éー¡§700HAYSTK/HAYST
¥µ¥¤¥º¡§25cm~29cm¡Ê0.5cm¹ï¤ß¡Ë
²Á³Ê¡¡¡§\14,630¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚVANS¡Û
¾¦ÉÊÌ¾ : TYSON HI
¥«¥éー¡§*BLACK/WHITE
¥µ¥¤¥º¡§23cm~29cm¡Ê0.5cm¹ï¤ß¡Ë,30cm
²Á³Ê¡¡¡§\11,550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚABC SELECT¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§GIZAGRIP LG2 4/4WP
¥«¥éー¡§ GRAY
¥µ¥¤¥º¡§23cm~28cm¡Ê1cm¹ï¤ß¡Ë
²Á³Ê¡¡¡§\7,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚABC SELECT(¥ì¥Ç¥£ー¥¹)¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§QUILT BOA BOOTS
¥«¥éー¡§S/CAMEL
¥µ¥¤¥º¡§S~XL
²Á³Ê¡¡¡§\7,150¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚHAWKINS(¥¥Ã¥º)¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§16-23 BEAR
¥«¥éー¡§LAVENDER
¥µ¥¤¥º¡§16cm~23cm¡Ê1cm¹ï¤ß¡Ë
²Á³Ê¡¡¡§\6,050¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚHAWKINS(¥¥Ã¥º)¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§16-23 REINDEER
¥«¥éー¡§NAVY
¥µ¥¤¥º¡§16cm~23cm¡Ê1cm¹ï¤ß¡Ë
²Á³Ê¡¡¡§\6,490¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¡ÖGirls²¡×¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÆÃ»£¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡Ø¥¬ー¥ë¥º¡ßÀï»Î¥·¥êー¥º¡Ù¡Ê2017～2020Ç¯¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÎòÂå¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿LDH½êÂ°¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¦¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡£2019Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç5¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£2025Ç¯¤ÏÁ´¹ñ8ÅÔ»Ô9¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ÖGirls² LIVE TOUR 2025 -¥¬¥ë¥¬¥ë¥¨¥¤¥È-¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢6·î28Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¤Ë¤Æ6¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Öµ¬ÌÏ¤âÃå¼Â¤Ë³ÈÂçÃæ¡£2025Ç¯½Õ¤è¤ê¥ìー¥Ù¥ë¤òrhythm zone¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤ÏÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSnowflakes / Unmelting Snow¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£²»³Ú³èÆ°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¡¦À¼Í¥¤Ê¤É³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢º£ÃíÌÜ¤Î¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ü¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§ https://www.girls2.jp/
¢£ ABC¥Þー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥Óー¥·ー¡¦¥Þー¥È
ÂåÉ½¼Ô¡§Ìî¸ý¼Â
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛÂæ1ÃúÌÜ3ÈÖ1¹æ ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¿¹JP¥¿¥ïー48F
ÀßÎ© ¡§1985Ç¯6·î6Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·¤¡¦°áÎÁ¡¦»¨²ß¤Ê¤É¤Î¾®Çä¡¢·¤¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¡¢À½Â¤µÚ¤ÓÈÎÇä
¡ã¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
ÅÅÏÃ¡§0120-936-610
ÂÐ±þ»þ´Ö¡§10¡§00～17¡§00¡ÊÊ¿Æü·îÍË¤«¤éÌÚÍË¡Ë