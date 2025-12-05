2025.12.6 ·²ÇÏ¸©°ËÀªºê±ØÁ°³«ºÅ¡ª¡Ö±ØÁ°¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó ¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°ËßÍÙ¤ê¡×
°ËÀªºê¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È(·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)¤Ë·²ÇÏ¸©°ËÀªºê±ØÁ°¤Ë¤Æ¡Ö±ØÁ°¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó ¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°ËßÍÙ¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÃÄÂÎ¤Ï¡ÖISESAKI¤Þ¤Á¤Ê¤«¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¾¦¹©Ï«Æ¯²Ý¤Þ¤Á¤Ê¤«³èÀ²½·¸¤ÈÏ¢·È¤·¡¢£³¤Ä¤Î²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ØÁ°¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó ¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°ËßÍÙ¤ê
±ØÁ°¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó ¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°ËßÍÙ¤ê (2025Ç¯12·î6ÆüÅÚÍËÆü)
·²ÇÏ¸©°ËÀªºê±ØÁ°¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡ÖISESAKI¤Þ¤Á¤Ê¤«¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó(https://www.city.isesaki.lg.jp/sangyo_nyusatsu_kaihatsu/kaihatsu_kenchiku/chushinshigaichi/16817.html)¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËèÇ¯¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÆî¸ý¸ø±à¹¾ì¤Ë¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ä¤°¤é¡×¥¹¥Æー¥¸¤¬¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÅ¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Åö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ä¤°¤é¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤È¡¢¤½¤³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë3¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼çºÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÀªºê±ØÁ°¤Î¼«Í³ÄÌÏ©¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡ÖÌÃÀç¡×
¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ä¤°¤é¤Ç¤ÎDJ¥×¥ì¥¤
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¿·¤·¤¤»î¤ß¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¡Ö¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°ËßÍÙ¤ê¡×¤Ç¤¹¡£Ä¹¤é¤¯ËßÍÙ¤ê¤Ï¡¢Ì±ÍØÃæ¿´¤Î²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏJ-POP¤äÍÎ³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤°¤é¤ò°Ï¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¢¥Ë¥¯¥é¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Ö¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¤ËÊ»¤»¤ÆÍÙ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥·ー¥ó¤Ï¡¢ÂçÃæ¾®¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤ÇÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°ËßÍÙ¤ê¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ³°¤ÇÂç¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÆüËÜÉñÍÙ²È¤Î¹§Æ£±¦¶á¤µ¤ó¤ÈDJ¥µ¥µ¥¥Á¤µ¤ó¤Î¥Áー¥à¤Ë¡¢¤ä¤°¤é¥¹¥Æー¥¸¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¹§Æ£±¦¶á¤µ¤ó ¤È DJ¥µ¥µ¥¥Á¤µ¤ó
¤ªÆó¿Í¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤ËÀéÍÕ¡¦³¤ÉÍËëÄ¥¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÊý¡¹¤¬½¸¤Þ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°ËßÍÙ¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î28Æü(¶â)～30Æü(Æü)¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ AFA Singapore 2025 ¤Ë¤â½Ð±é¤µ¤ì¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤â²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÀªºê±ØÁ°¤Ç¤³¤Î¤ªÆó¿Í¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡Ö¥ªー¥Ðー¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤Î»Ê²ñ¤ò¡¢À¼Í¥¤ÎËÜÂ¿¿¿Íü»Ò¤µ¤ó¤ËÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
À¼Í¥¤ÎËÜÂ¿¿¿Íü»Ò¤µ¤ó
ËÜÂ¿¿¿Íü»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢°ËÀªºê»Ô¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Ø½Ð±é¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤âÎ¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Ê¤É¡¢°ËÀªºê»Ô¤ËÂçÊÑ¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎËÜ´ë²è¤Ø¤Î»Ê²ñ½Ð±é¤Î¤´°ÍÍê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢²÷¤¯¤ª°ú¤¼õ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡Ö¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°ËßÍÙ¤ê in ISESAKI¤Þ¤Á¤Ê¤«¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢°ËÀªºê»ÔÆâ¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ô³°¡¦¸©³°¤ÎÊý¤Ë¤â°ËÀªºê¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢2025Ç¯¤Ë»²²è¤·¤¿¡Ö°ËÀªºê»Ô¤Þ¤Á¤Ê¤«ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¡×¤È¡Ö°ËÀªºê»Ô¾¦¹©Ï«Æ¯²Ý¤Þ¤Á¤Ê¤«³èÀ²½·¸¡×¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿¿Åß¤ÎËßÍÙ¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°ËÀªºê±ØÁ°¤ÏÀÖ¾ë¤ª¤í¤·¤È¤¤¤¦Ë½É÷¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢ÅöÆü¤Ï¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë²ñ¾ì¤Ø¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö°ËÀªºê»Ô¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ : 2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)
¾ì½ê : °ËÀªºê±ØÁ°¹¾ì
Ãó¼Ö¾ì : ¤¢¤ê
¤ä¤°¤é¥¹¥Æー¥¸»þ´Ö16:30～20:00
(17:00～ / 18:00～ / 19:00～ BON ODORI¥¿¥¤¥à)
¥¢¥¯¥»¥¹¾ðÊó¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼Web¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://i-illumi.jp/
Ï¢ÍíÀè
ISESAKI¤Þ¤Á¤Ê¤«¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó2025¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ËÀªºê¹©¶È¹â¹»À¸ÅÌ¤Ë¤è¤ë¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥óºîÉÊ
ISESAKI¤Þ¤Á¤Ê¤«¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó(https://www.city.isesaki.lg.jp/sangyo_nyusatsu_kaihatsu/kaihatsu_kenchiku/chushinshigaichi/16817.html)¤Ï¡¢°ËÀªºê±ØÁ°¤ÎÆø¤ï¤¤¤òÂ¥¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢°ËÀªºê»Ô¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¾¡¢´±Ì±Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤ÎÀß±Ä¡¢°ËÀªºê¹©¶È¹â¹»¤Ë¤è¤ë¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï¡Ö°ËÀªºê»Ô¾¦¹©Ï«Æ¯²Ý¤Þ¤Á¤Ê¤«³èÀ²½·¸¡×¤È¡Ö°ËÀªºê¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È(·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô)¡×¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¤â¤È¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSONORITE(https://sonorite-world.com/)(·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¡¢ÂåÉ½:Ãæß·Ä¾»Ë)¤ÎÀ©ºî¤Ë¤è¤ê¡¢±ØÁ°¼«Í³ÄÌÏ©¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡ÖÌÃÀç¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ä¤°¤é¡×¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡ÖÌÃÀç¡×
¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡ÖÌÃÀç¡×¤Ï¡¢¡Ö°ËÀªºêÌÃÀç¤Î¿§Á¯¤ä¤«¤Ç¾åÉÊ¤Ê¥¤¥áー¥¸¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢Ìó12,000µå¤ÎLED¤òÅ·°æ¤ËÈ¿¼Í¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Í³ÄÌÏ©¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¿§¤É¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ä¤°¤é
¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ä¤°¤é¤Ï¡¢80Ç¯Âå¥Í¥ª¥ó¥«¥éー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤ä¤°¤é¥¹¥Æー¥¸¤Î¼þ°Ï¤ò¡¢°ËÀªºê»Ô¤ÎÎò»Ë¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖËú¡×¤È¡Ö»å¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿¶â¿§¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ç¼è¤ê°Ï¤ß¡¢°ËÀªºê»ÔPR¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¯¤ï¤Þ¤ë¡×¤¬ÀµÌÌ¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤ÎÂ¾¥¤¥Ù¥ó¥È
¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö(2025Ç¯12·î1Æü·îÍËÆü¡¦2025Ç¯12·î21ÆüÆüÍËÆü)
¤¤¤»¤µ¤FM¡Ö¾¾±º¤¿¤¯¤Î¤¤¤»¤µ¤ÂçÉ´²Ê¡×Åù¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¾±º¤¿¤¯¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢°ËÀªºê»Ô¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä£Ä£Ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò¡¢¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ä¤°¤é¥¹¥Æー¥¸¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾±º¤¿¤¯
¾¾±º¤¿¤¯(12·î1Æü¡¦12·î21Æü½Ð±é)
2005Ç¯¥Ð¥ó¥É¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£Ã¦Âà¸å¡¢2011Ç¯¤ËHuman record¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°¡¢³Ú¶ÊÄó¶¡¡¢°ÖÌä³èÆ°¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¢¹Ö±éÅù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2015Ç¯¤Ë·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤Ë°Ü½»¤·¡¢¸½ºß¤Ï²»³Ú°Ê³°¤Ë¤â¡¢²»³Ú¼ò¾ì¥ª¥È¥Î¥Þ¤ò·Ð±Ä¡¢·²ÇÏ¸©¹â¹»À¸·Ú²»Éô¥Ð¥ó¥É¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¿³ºº°÷¡¢¤¤¤»¤µ¤FM¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤Ê¤ß¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¢¾åÌÓ¿·Ê¹¤Î¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó°Ñ°÷¤È¤·¤Æ¼¹É®³èÆ°¤â¹Ô¤¦¡£
¹ÅçÀ¸¤Þ¤ìÅçº¬°é¤ÁÅìµþ20Ç¯·²ÇÏ11Ç¯ÌÜ¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£
»³¸ýµ®Âç
»³¸ýµ®Âç(12·î1Æü½Ð±é)
°ËÀªºê»Ô½Ð¿Èºß½»¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥á¥í¥Ç¥£ー¤È¥Ï¥¤¥Èー¥ó¤Ç¥·¥ë¥ー¤Ê²ÎÀ¼¤¬»ý¤ÁÌ£¡£wafufuna¤Î¥Üー¥«¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£Ê¿À®27Ç¯¡¢¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈTHE BIG HEROES¤È¤·¤ÆUNIVERSAL MUSIC¤è¤ê¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³Ú¶ÊÄó¶¡¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£
13Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëCD¡Øº£Æü¤âÀ¸¤¤ë¡Ù¤òÎáÏÂ6Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¡£
KAZUBOON
KAZUBOON(12·î1Æü½Ð±é)
ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤áÅìÅÔ¥êー¥°¤È¤¤¤¦Âç³ØNO.1¥êー¥°¤Î¥Áー¥à¤Ë½êÂ°¡£Ìîµå¤Ç¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬Ì´È¾¤Ð¤ÇºÃÀÞ¤·¤Æ²¿¸Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬²»³Ú¤ò½é¤á¤ë¡£
22ºÐ¤Î»þ¤Ë¹âºê¥Õ¥êー¥º¤Î¥í¥Ã¥«ー¥º·è¾¡¤Ç¼õ¾Þ¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ð¥ó¥É¤ò²ò»¶¤·¡¢ºòÇ¯²¿¸Î¤«¤Þ¤¿²»³Ú¤ò½é¤á¤ë¡£
·²ÇÏ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ2025¹â¹»Ìîµå¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ç¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡£11·îÃæ½Ü¤Ë¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ò½ª¤¨¡¢¹¹¤Ê¤ë¥ê¥êー¥¹¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´èÄ¥¤Ã¤ÆÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬Áý¤¨¤Æ¹Ô¤±¤Ð¡¢²»³Ú¤Ë³ä¤±¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤ä¤»¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤ÇËèÆü¿ÀÍÍ¤Ë¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤Æ¤«¤é¿²¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×
¼¯»³²»³Ú
¼¯»³²»³Ú (12·î21Æü½Ð±é)
2001Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£FMGUNMA ROCKERS 2023¤Ë¤Æ¥Ù¥¹¥È¥í¥Ã¥«ー¥º(¥°¥é¥ó¥×¥ê)¼õ¾Þ¡£2024Ç¯7·î¿ÍÀ¸½é¤Îmini album¡ØÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£º£Ç¯10·î3Æü¤Ë¤Ï3¼þÇ¯&À¸ÃÂÁ°ÌëµÇ°¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØÇúÈ¯¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¸½ºß¤Ï4¼þÇ¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¡£¿Í´Ö¤Î¼å¤µ¤ò¶¯¤µ¤âÊñ¤à¼¯»³²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤´ÃíÌÜ¤ò¡ª¡ª¡ª
¤Ï¤ë¤É¤ê
¤Ï¤ë¤É¤ê(12·î21Æü½Ð±é)
»³¸ý¸©±§Éô»Ô½Ð¿È¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£
É÷¿á¤¯Áð¸¶¤Î¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥©ー¥¯¤ä90Ç¯Âå¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ò¥ëー¥Ä¤Ë¡¢¿Í¤Î¼å¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤¯²»³ÚÉ½¸½¤Ï¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡£
CM¥½¥ó¥°À©ºî¤ä³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ê¤É¡¢ºîÊÔ¶Ê²È¤È¤·¤Æ¤âÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¡£
¸¤ÇÉ¤ÎA·¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¤Ï¤ë¤É¤ê¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ï°¦¸¤¡Ö¥Ï¥ë¡×¤È¡Ö¥É¥êー¡×¤«¤éÇÒ¼Ú¡£
ÌÐÏ¤Ä®ÆóÃúÌÜÈ¬ÌÚÀáÊÝÂ¸Ðò
ÌÐÏ¤Ä®ÆóÃúÌÜÈ¬ÌÚÀáÊÝÂ¸Ðò(12·î21Æü½Ð±é)
»äÃ£¡ÖÌÐÏ¤Ä®ÆóÃúÌÜ²°ÂæÓò»ÒÊÝÂ¸Ðò¡×¤È¡ÖÌÐÏ¤Ä®ÆóÃúÌÜÈ¬ÌÚÀáÊÝÂ¸Ðò¡×¤Ï¡¢ÀèÂå¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À±éÁÕ¤ÈÍÙ¤ê¤ò¥³¥é¥Ü¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Êº×¤êÅù¤ÇÈäÏª¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
reek
reek (12·î1Æü¡¦12·î21Æü½Ð±é)
·²ÇÏ¸©½Ð¿È¤Î24ºÐ¡£ÎáÏÂ3Ç¯¤Ëhouse music¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±DJ¤ò»Ï¤á¤ë¡£
³èÆ°µòÅÀ¤ò¹âºê¤ËÃÖ¤¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØBAGGY¡Ù¤Ç¤Ïº£Ç¯5·î¤Ëvol.2¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£¸½ºß¤ÏÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¥Õ¥í¥¢¤òÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ØÍ¶¤¦¡£
KIYOTORA
KIYOTORA(12·î1Æü¡¦12·î21Æü½Ð±é)
ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¡¦¥É¥é¥à¤ò·Ð¤ÆDJ¤Ø¡£
¸½ºß¤Ïbonbonboon¤Î¥ー¥Üー¥ÉÃ´Åö¡£
Â¿ºÌ¤Ê²»³Ú·Ð¸³¤ò¤â¤È¤ËÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÁÏÂ¤Ãæ¡£
RYOMO DISCO
RYOMO DISCO(Third Place Organizer / DJ)(12·î1Æü¡¦12·î21Æü½Ð±é)
·²ÇÏ¡¦°ËÀªºê¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°Ãæ¡£Ìî³°Rave¤È¥¯¥é¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò°¦¤·¡¢¼«¿È¤¬¼çºË¤¹¤ëThird Place¤Ç¤Ï¡È»ÒÏ¢¤ì¤À¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ÇÍ·¤Ó¤¿¤¤¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â¶¦¤ËÍÙ¤ì¤ë¶õ´Ö¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
°ËÀªºê¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¤¤¤»¤µ¤³Ú»Ô¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È(¼çºÅ:°ËÀªºê»Ô¾¦¹©Ï«Æ¯²Ý)
¤¤¤»¤µ¤³Ú»Ô¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È
°ËÀªºê±ØÁ°¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤¤»¤µ¤³Ú»Ô¡£12·î¤Ï¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÈÍ»¹ç¤·¡¢¤¤¤»¤µ¤³Ú»ÔÌë»Ô¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¸ÂÄê¤Î¡Ö¤¯¤ï¤Þ¤ë¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¡×¤ä¡Ö¤¯¤ï¤Þ¤ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×¤¬Ìã¤¨¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤â¼Â»Ü¡£Âç¼êÄ®¥Ñ¥Æ¥£¥ª¤Ç¤Ïe¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£1Æü¸ÂÄê¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥½¥ó¥° ～¤Î¤É¼«ËýÂç²ñ～ (16:30～)
Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥½¥ó¥°¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¶Ê¤Ç¤â»²²ÃOK¡ª
¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ä¤°¤é¤Î¾å¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤ò²Î¤¨¤Þ¤¹¡ª
¼õÉÕ³«»Ï ¸á¸å4»þ30Ê¬¤«¤é
¤ª²Û»Ò¤Þ¤(17:00～ ¡¢18:00～)
¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ä¤°¤é¤Î¾å¤«¤é¤ªÌß¡¢¤ª²Û»Ò¡¢¤ª¤Ò¤Í¤ê¤Ê¤É¤ò»µ¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー(16:30～19:30)
¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¸ÂÄê¤¯¤ï¤Þ¤ë¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ä¤¯¤ï¤Þ¤ë¥°¥Ã¥º¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡ª
e¥¹¥Ýー¥ÄÂÎ¸³²ñinÂç¼êÄ®¥Ñ¥Æ¥£¥ª(16:30～19:30)
ÏÃÂê¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¤òÂÎ¸³¤·¤è¤¦¡ª½é¿´¼ÔÂç´¿·Þ¡ª
°ËÀªºê»Ô¾¦¹©Ï«Æ¯²Ý ¤Þ¤Á¤Ê¤«³èÀ²½·¸
TEL : 0270-27-2755
E-Mail : shoukou@city.isesaki.lg.jp
°ËÀªºê¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö°ËÀªºê»Ô¤Ç¤â¤Ã¤È²»³Ú/Ì¡²è/¥¢¥Ë¥á/¥²ー¥à¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤òÌÜÅª¤Ë¡Ö°ËÀªºê»ÔÄ¹°Ñ¾ü°ËÀªºê»Ô¤Þ¤Á¤Ê¤«ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¡×¤Î»²²è¼Ô¤Î°ì¿Í¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£ÅöÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â°ËÀªºê»ÔÆâ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²èÅù¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÌÌ¤«¤é°ËÀªºê»Ô¤Î¤Þ¤Á¤Ê¤«¤ÎÆø¤ï¤¤¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
2025.12 °ËÀªºê¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È