¡Ö´±Ì±Ï¢·È¤Î¥ê¥¢¥ë¡×¤òÈ¬¸Í»Ô¡¦Ä¹Ìî¸©¡¦ÊÌÉÜ»Ô¤Î¸½Ìò¿¦°÷¤È¿¼·¡¤ê¡£¥Ê¥«¥·¥Þ ¥¢¥Ä¥·¤¬¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ
ÁÈ¿¥¿Í»ö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤äÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³ô¼°²ñ¼ÒCAQNAL¡Ê¼ÒÌ¾¡§¥«¥¯¥Ê¥ë¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò ÃæÅç ÆÆ¡Ê¥Ê¥«¥·¥Þ¥¢¥Ä¥·¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö±Û¶¼Ò°÷¥«¥Õ¥§Âè12²ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö3¤Ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤ËÊ¹¤¯¡ª´±Ì±¤òÄ¶¤¨¤¿ÃÏ°è²ÝÂê¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¡¢Ä¹Ìî¸©¡¢ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¡ÊB-Biz Link¡Ë¤è¤ê3Ì¾¤Î¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢³°Éô¿Íºà¼õ¤±Æþ¤ì¤ÎËÜ¼Á¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¡×¤È¡ÖÀ®¸ù¤Î¸°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÎÁÈ¿¥É÷ÅÚ²þ³×¤ËÈ¼Áö¤·Â³¤±¤ë¥«¥¯¥Ê¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢ÅöÆü¤ÎÇ®µ¤¤ÈÆ³¤½Ð¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¥Ê¥«¥·¥Þ¥¢¥Ä¥·¡Êº¸¡Ë
±Û¶¼Ò°÷¥«¥Õ¥§¤È¤Ï¡©
±Û¶¼Ò°÷¥É¥Ã¥È¥³¥à¤ÈTeamPlace¡¢33lab¤Î¶¦Æ±´ë²è¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÂçÅÔ»Ô¤ÈÃÏÊý¡¢´ë¶È¤ÈÃÏ°è¤Ê¤É¡¢¶³¦¤ò±Û¤¨¤ÆÆ¯¤¯¿Í¡¹¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»öÎã¤ò¶¦Í¤·¡¢¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ä¹ÔÀ¯²þ³×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤«¤é¤Î¡ÖÉû¶È¿Íºà¡¦¥×¥í¿Íºà¡×¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ã±¤Ê¤ë¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¤ä¥Äー¥ëÆ³Æþ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¿¿¤ËÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤òÊÑ³×¤·¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´±Ì±¤Î´Ö¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¡Ö¸ÀÍÕ¡¦Ê¸²½¡¦¥×¥í¥»¥¹¤ÎÊÉ¡×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢iU¾ðÊó·Ð±Ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÀìÌç¿¦Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤âÃÏÊýÁÏÀ¸¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÅö¼ÒÂåÉ½¤ÎÃæÅç¤¬¡¢ºÇÁ°Àþ¤ÇÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¼«¼£ÂÎ¿¦°÷3Ì¾¤«¤é¡¢åºÎï»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¸½¾ì¤Î³ëÆ£¡×¤È¡ÖÆÍÇË¸ý¡×¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐÃÅÆâÍÆ
ÅöÆü¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢´±Ì±Ï¢·È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1. ¤Ê¤¼º£¡¢¡Ö³°Éô¤Î»ëÅÀ¡Ê³°°µ¡Ë¡×¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©
È¬¸Í»Ô¤ÎßÀÃ«»á¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÆâÉô¤«¤é²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤âÁÈ¿¥¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡£²ÝÂê¤¹¤é¸À¸ì²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ËÉ÷·ê¤ò³«¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢³°¤«¤é¤ÎµÒ´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¡Ê³°°µ¡Ë¤¬ÉÔ²Ä·ç¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬µó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌÉÜ»Ô¤ÎËöºê»á¤â¡ÖÆ±¤¸ÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤ÈÈó¸úÎ¨¤µ¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£ ¥«¥¯¥Ê¥ë¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡ÖµÒ´ÑÅª¤ÊÁÈ¿¥¿ÇÃÇ¡×¤Î½ÅÍ×À¤¬¡¢¹ÔÀ¯¤Î¸½¾ì¤Ç¤âÄË´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³°Éô¿Íºà¤ÏÃ±¤Ê¤ëÏ«Æ¯ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥¤Î¹ÅÄ¾²½¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¡Ö¿¨ÇÞ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. Ï¢·È¤òÁË¤àºÇÂç¤ÎÅ¨¤Ï¡ÖÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ê¸²½
Ä¹Ìî¸©¤ÎËÌß·»á¤è¤ê¡¢±Û¶¿Íºà¼õ¤±Æþ¤ì¤ÎºÇÂç¤Î¥Ïー¥É¥ë¤Ï¡Ö¿Í¤ÎÊÉ¡ÊÉô½ðÆâ¤ÎÍý²ò¡Ë¡×¤È¡ÖÁ°Îã¼çµÁ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂ¾¼«¼£ÂÎ¤Î»öÎã¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢¤¤¤«¤Ë¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¡Ö¼«¤é»öÎã¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3. µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖÇä¤ê¹þ¤ß¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²ò¼áÎÏ¡×
µÄÏÀ¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤ËÇòÇ®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯´ë¶È¡¦¿Íºà¡×¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤´ë¶È¡×¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
NGÎã¡§¼«¼Ò¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ê¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Ê¤É¡Ë¤¢¤ê¤¤Ç²¡¤·ÉÕ¤±¤ëÄó°Æ¡£¹ÔÀ¯¤ÎÊ¸Ì®¤òÌµ»ë¤·¤¿±Ä¶È¡£
À®¸ùÎã¡§¹ÔÀ¯¤Î¸À¸ì¤ä¥ëー¥ë¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Æ±¤¸ÌÜÀþ¤ÇÂÐÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö²ò¼áÎÏ¡ÊËÝÌõÇ½ÎÏ¡Ë¡×¤ò»ý¤Ä¿Íºà¡£
ËÌß·»á¡¦ßÀÃ«»á¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ÆÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë»ÑÀª¡×¤ä¡Ö½»Ì±¤Î¹¬Ê¡¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤¿Äó°Æ¡×¤³¤½¤¬¿®Íê¤òÀ¸¤à¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐÃÅ¼Ô¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
ßÀÃ« Í´Êå¡ÊÈ¬¸Í»Ô ¿Í»ö²Ý / Ì±´Ö½Ð¸þ·Ð¸³¤¢¤ê¡Ë
ËÌß· ½ß¡ÊÄ¹Ìî¸© ÁíÌ³Éô¿Í»ö²Ý / ÅÅÄÌ¤Ø¤Î½Ð¸þ·Ð¸³¤¢¤ê¡Ë
Ëöºê Çî¼ù¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÊÌÉÜ»Ô»º¶ÈÏ¢·È¡¦¶¨Æ¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àB-Biz Link / ¸µÊÌÉÜ»ÔÌò½ê¿¦°÷¡Ë
¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡§ÃæÅç ÆÆ¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒCAQNAL ÂåÉ½¼èÄùÌò / ÃÏÊýÁÏÀ¸¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡Ë
ÃæÅç ÆÆ(¥Ê¥«¥·¥Þ¥¢¥Ä¥·)¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ²þ¤á¤Æ³Î¿®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´±Ì±Ï¢·È¤ÎÀ®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡Ö¸ß¤¤¤ÎÊ¸²½¤òÂº½Å¤·¡¢ËÝÌõ¤·¹ç¤¨¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¼«¼£ÂÎ¤Ø¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ëºÝ¡¢¤Ä¤¤¡Ö¼«¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾ì¤Î¿¦°÷¤Î³§ÍÍ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À©ÅÙ¤äË¡Î§¤ÎÊÉ¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ñー¥È¥Êー¡×¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ä¥æ¥Ë¥¯¥í¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¾ì¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖÁÈ¿¥¤ÏÏÀÍý¤À¤±¤Ç¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÅÐÃÅ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÖÅ¥½¤¤¿®Íê¹½ÃÛ¡×¤ä¡Ö¾®¤µ¤Ê»öÎãºî¤ê¡×¤³¤½¤¬¡¢ºÇÃ»¤Î²þ³×¥ëー¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒCAQNAL¤Ï¡¢º£¸å¤â¤³¤¦¤·¤¿¡Ö´±¤ÈÌ±¡×¡ÖÁÈ¿¥¤È¸Ä¡×¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¥º¥ì¤ò²ò¾Ã¤·¡¢´·Îã¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒCAQNAL¡Ê¥«¥¯¥Ê¥ë¡Ë ÂåÉ½¼èÄùÌò ÃæÅç ÆÆ¡Ê¥Ê¥«¥·¥Þ¥¢¥Ä¥·¡Ë
iU¾ðÊó·Ð±Ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÀìÌç¿¦Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø
ÃÏÊýÁÏÀ¸¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
1976Ç¯Ê¡Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìËÌ³Ø±¡Âç³Ø2Éô·ÐºÑ³Ø²ÊÂ´¶È¡£ºß³ØÃæ¤Ï¡Ê³ô¡Ëµª°Ë¹ñ²°½ñÅ¹¤Ç·ÀÌó¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¡¢Ãë´Ö½¢¶È¡¦Ìë´Ö½¢³Ø¤È¤¤¤¦ÆóÂ¤ÎÁððÞ¤Ç²á¤´¤¹¡£Â´¶È¸å¡¢2001Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Òー¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¼Ò¡£¤½¤Î¸å¥æ¥Ë¥¯¥í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê£¿ô¤Î¶È³¦¡¦´ë¶È¤Ç¸½¾ì¡¦¿Í»öÉôÄ¹¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ½¢¶È¡£2011Ç¯¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤òµ¡¤ËÆ¯¤Êý²þ³×¤äÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¸å¡¢¡Ê³ô¡ËCAQNAL¡Ê¥«¥¯¥Ê¥ë¡ËÁÏÎ©¡£¸½¾ì·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿È¼Áö·¿¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÁÈ¿¥¿ÇÃÇ¤È¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·è¤ò¿®¾ò¤È¤·¤Æ¡¢´·Îã¤ä´ûÀ®³µÇ°¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦À©ÅÙÀß·×¡¦¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Æ¥ì¥ïー¥¯¡¦¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÃÏ°è¤Ç¿©¤È¼ò¤ò³Ú¤·¤à¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒCAQNAL¡Ê¥«¥¯¥Ê¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¿Í¤Î¥Á¥«¥é¤Ç¡Ø¾ì¡Ù¤ò¶½¡Ê¤ª¤³¡Ë¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î²¼¡¢Âç¼ê´ë¶È¤«¤é¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¢¹ÔÀ¯¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÈ¿¥¤Î²ÁÃÍ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×¡£
ÁÈ¿¥¿Í»ö¡¢ºÎÍÑ/Å¾¿¦¡¢¿Í»öÀ©ÅÙ¡¢Ï«Ì³¡¢DX¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤ÎÎ°è¤ò»Ù±ç¡£ËÉÙ¤Ê¼ÂÌ³·Ð¸³¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÀìÌç²È½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ¡¢´ë²è¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÄó¶¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À©ÅÙ¤ÎÄêÃå¤Þ¤ÇÈ¼Áö¤¹¤ë»Ù±ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
