µµÅÄÀ½²Û³ô¼°²ñ¼Ò¤Î»Ò²ñ¼Ò ¿·³ãÍ¢Á÷³ô¼°²ñ¼Ò¤È²Û»Ò¶¦Æ±ÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤ò²ÔÆ¯
»°É©¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢°Ê²¼¡Ö»°É©¿©ÉÊ¡×¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¡¦¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢°Ê²¼¡ÖBLP¡×¡Ë¤Ï¡¢µµÅÄÀ½²Û³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡¢°Ê²¼¡ÖµµÅÄÀ½²Û¡×¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¿·³ãÍ¢Á÷³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡¢°Ê²¼¡Ö¿·³ãÍ¢Á÷¡×¡Ë¤È¡¢·²ÇÏ¸©Í¸³Ú·´ÈÄÁÒÄ®¤Ë²Û»Ò¶¦Æ±ÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤ò²ÔÆ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¥»¥ó¥¿ー¤ÏBLP¤¬·ÀÌó¤¹¤ëÌó1,800ÄÚÊ¬¤ÎÁÒ¸ËÆâ¤Ë¡¢»°É©¿©ÉÊ¤Î²·Çä»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë²Û»ÒÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤¢¤ë·²ÇÏ²Û»ÒDC¤È¿·³ãÍ¢Á÷¤Î²Û»Ò¶¦Æ±ÇÛÁ÷»ö¶È¤ÎËÌ´ØÅì¶¦ÇÛ¥»¥ó¥¿ー¤òÊ»Àß¤·¤Æ10·î¤è¤ê²ÔÆ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÁÀ¤¤¡ä
- »°É©¿©ÉÊ¤ò¥Ùー¥¹¥«ー¥´¤È¤¹¤ëBLP¤Î²·ÊªÎ®µòÅÀ¤ÈµµÅÄÀ½²Û¤ò¥Ùー¥¹¥«ー¥´¤È¤·¤Æ²Û»Ò¥áー¥«ー³Æ¼Ò¤È¤Î¶¦Æ±ÇÛÁ÷ÊªÎ®¤òÃ´¤¦¿·³ãÍ¢Á÷¤ÎËÌ´ØÅìÊªÎ®µòÅÀ¤òÆ±°ì·ú²°Æâ¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥áー¥«ー¤«¤é²·¤Þ¤Ç¤ÎÇÛÁ÷¼ÖÎ¾¤ò½¾ÍèÈæºï¸º¡ÊÇ¯´ÖÌó300Âæºï¸º¡Ë¡£¢¨Ç¯´ÖÌó14t¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¸ú²Ì¡£
- Ê»ÀßÊªÎ®¥»¥ó¥¿ーÆâ¤Î¸ËÆâ±¿±Ä¤ò¿·³ãÍ¢Á÷¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎ¾¼Ò¤ÎÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤ËÉ¬Í×¤Ê¸ËÆâºî¶È¼Ô¡¦»ÜÀßÀßÈ÷¤Î¶¦Í²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¥³¥¹¥È¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤ò°µ½Ì¡£
- Ê»ÀßÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー²½¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¼Ò¤ÎÇÛÁ÷¼ÖÎ¾¡¢ÇÛÁ÷¥ëー¥È¤ò°ì¸µ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÖÎ¾²ÔÆ¯Î¨¤ò²þÁ±¡£
¢£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¥¹¥ー¥à
·²ÇÏ²Û»ÒDC ¸ËÆâ¾õ¶·
¾®Çä¸þ¤±¾®Ê¬¤±½Ð²Ù¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ
¢¨¥Ð¥é¾¦ÉÊ¤Î¥Ô¥Ã¥¥ó¥°À¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Ê£¿ô¥ª¥ê¥³¥ó¤ò¥Þ¥ë¥ÁÂæ¼Ö¤ËÅ»¤á¤Æ¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¡£
¥Ñ¥ì¥¿¥¤¥ºÆþ¸Ë
¡ãº£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡ä
²Û»Ò¤ÎÊªÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ð¥éÀÑ¤ß¡¦¥Ð¥é¹ß¤í¤·¤ÎÊªÎ®·ÁÂÖ¤¬Â¿¤¯¡¢Æþ²ÙÂÔµ¡ÌäÂê¤Ê¤É¤Î·üÇ°¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥áー¥«ー¡¢²·´Ö¤ÎÊªÎ®¿âÄ¾Åý¹ç¤ò¼Â¸½¤·¤¿Æ±µòÅÀ¤Ç¤Ï¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÊªÎ®¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âBLP¤È¿·³ãÍ¢Á÷¤¬Æ±µòÅÀ¤ò³èÍÑ¤·¡¢²Û»ÒÊªÎ®¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤ÈÊªÎ®»ö¶È¤Î³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£