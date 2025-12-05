¡Ú¿ÀÊÝÄ®¥·¥¢¥¿ー¡Û¤Þ¤µ¤Ë¹ñÊõµé¡ª ÆüËÜ±Ç²è»Ë¤Ë»¸Á³¤Èµ±¤¯ ·ÝÆ»Êª±Ç²è ¤ÎÌ¾ºî¤ò°ìµó¾å±Ç¡¡¨¡¨¡12/13(ÅÚ) ¤è¤ê
´ÆÆÄ¡¦½Ð±é¼Ô¡¦¥Æー¥Þ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éºîÉÊ¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢¸Å¤ÎÉ¤ÆüËÜ±Ç²è¤ò¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¾å±Ç¤¹¤ë¡¢ËÜ¤Î³¹¤ÎÌ¾²èºÂ¡¦¿ÀÊÝÄ®¥·¥¢¥¿ー¡£
12·î13Æü(ÅÚ) ¤«¤é¤Ï¡¢·ÝÇ½¤ÎÆ»¤òµæ¤á¤ë¿Í¡¹¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¾ºî¤ò¾å±Ç¤¹¤ëÆÃ½¸´ë²è¡Ô¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¡Ö·ÝÆ»Êª¡×¤ÎÀ¤³¦¡Õ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿²ÎÉñ´ì³¦¤¬ÉñÂæ¤Î±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤Û¤É¤ÎÎò»ËÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö·ÝÆ»Êª¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î±Ç²è»Ë¤òÉ³²ò¤¯¤È¡¢²ÎÉñ´ì¤äÇ½¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁÅýÅª¤Ê·ÝÇ½¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤ÏÀïÁ°¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤óºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é¤Ï¡¢¸ì¤ê·Ñ¤°¤Ù¤Ì¾ºî¤â¿ôÂ¿¤¯À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤«¤éº£¤â°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¹Â¸ý·òÆó¡¢À®À¥Ì¦´îÃË¤éµð¾¢¤¬¼ê³Ý¤±¤¿ ¡È¹ñÊõµé¡É ¤ÎÂç·æºî¤«¤é¡¢¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Î¼ê¡¦»°ÇÈ½ÕÉ×¤¬¼ç±é¤·¤¿ÅÁÀâ¤ÎÏ²¶Ê»Õ¤ÎÅÁµ¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¿ÀÊÝÄ®¥·¥¢¥¿ー¤¬¸·Áª¤·¤¿¡¢º£´Ñ¤ë¤Ù¤ 8ºîÉÊ¤ò¾å±Ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¸å¤Ï¡¢¸Å¤ÎÉ¤¡Ö·ÝÆ»Êª¡×¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¨¡¨¡¡£
¡ÔÆÃ½¸¾å±Ç¡Õ
¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¡Ö·ÝÆ»Êª¡×¤ÎÀ¤³¦
¡¡¡¡¨¡¨¡·ÝÇ½¤ÎÆ»¤òµæ¤á¤ë¿Í¡¹¡¡
2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ) ～ 12·î26Æü(¶â)
¿ÀÊÝÄ®¥·¥¢¥¿ー
¡ÊÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®1-23¡¡TEL.03-5281-5132¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¶â¡á°ìÈÌ1400±ß¡¢¥·¥Ë¥¢1200±ß¡¢³ØÀ¸1000±ß
神保町シアター　ホームページ
https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/)
「にっぽん『芸道物』の世界」特集上映ページはこちら
https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/geidou.html
¡Ú¾å±ÇºîÉÊ¡Û
Î¹Ìò¼Ô(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/geidou_list.html#movie01)
¾¼ÏÂ15(1940)Ç¯
´ÆÆÄ¡áÀ®À¥Ì¦´îÃË¡¡¸¶ºî¡á±§°æÌµ½¥
½Ð±é¡áÆ£¸¶·ÜÂÀ(³øÂ)¡¢ÌøÃ«´²¡¢À¶ÀîÆú»Ò
²Î¹ÔÅõ(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/geidou_list.html#movie02)
¾¼ÏÂ18(1943)Ç¯
´ÆÆÄ¡áÀ®À¥Ì¦´îÃË¡¡¸¶ºî¡áÀô¶À²Ö
½Ð±é¡á²ÖÌø¾ÏÂÀÏº¡¢»³ÅÄ¸Þ½½Îë¡¢Ìø±ÊÆóÏº
¿ÍÀ¸¤È¤ó¤ÜÊÖ¤ê(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/geidou_list.html#movie03)
¾¼ÏÂ30(1955)Ç¯
´ÆÆÄ¡á¥Þ¥¥Î²í¹°¡¡¸¶ºî¡áÄ¹Ã«Àî¹¬±ä
½Ð±é¡á¿¹ÈËµ××½¡¢»³ÅÄ¸Þ½½Îë¡¢º¸¹¬»Ò
»ÄµÆÊª¸ì¡¡¡Ê1963¡Ë(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/geidou_list.html#movie04)
¾¼ÏÂ38(1963)Ç¯
´ÆÆÄ¡áÂçÄí½¨Íº¡¡¸¶ºî¡áÂ¼¾¾¾¿É÷
½Ð±é¡á²¬ÅÄçýè½»Ò¡¢»°ÂåÌÜ»ÔÀî±îÇ·½õ¡¢È¼½ß»°Ïº
ÄáÈ¬Äá¼¡Ïº(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/geidou_list.html#movie05)
¾¼ÏÂ13(1938)Ç¯
´ÆÆÄ¡áÀ®À¥Ì¦´îÃË¡¡¸¶ºî¡áÀî¸ý¾¾ÂÀÏº
½Ð±é¡áÄ¹Ã«Àî°ìÉ×¡¢»³ÅÄ¸Þ½½Îë¡¢Æ£¸¶³øÂ
»ÄµÆÊª¸ì¡¡¡Ê1939¡Ë(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/geidou_list.html#movie06)
¾¼ÏÂ14(1939)Ç¯
´ÆÆÄ¡á¹Â¸ý·òÆó¡¡¸¶ºî¡áÂ¼¾¾¾¿É÷
½Ð±é¡á²ÖÌø¾ÏÂÀÏº¡¢¿¹³Ò»Ò¡¢¹âÅÄ¹ÀµÈ
¼ÇµïÆ»(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/geidou_list.html#movie07)
¾¼ÏÂ19(1944)Ç¯
´ÆÆÄ¡áÀ®À¥Ì¦´îÃË¡¡¸¶ºî¡áÄ¹Ã«Àî¹¬±ä
½Ð±é¡áÄ¹Ã«Àî°ìÉ×¡¢»³ÅÄ¸Þ½½Îë¡¢¸ÅÀîÎÐÇÈ
±À±¦±ÒÌç¤È¤½¤ÎºÊ(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/geidou_list.html#movie08)
¾¼ÏÂ37(1962)Ç¯
´ÆÆÄ¡á°ÂÅÄ¸øµÁ¡¡¸¶ºî¡áÃ«²°½¼
½Ð±é¡á»°ÇÈ½ÕÉ×¡¢·îµÖÌ´Ï©¡¢±ºÏ©ÍÎ»Ò
°Ê¾å¡¢Á´8ºîÉÊ
¡ý¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¦ºîÉÊ¾ÜºÙÅù¤Ï¡¢·à¾ì¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£