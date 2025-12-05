¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥ï¥ó¥Ôー¥¹ Ì¤ÍèÅç¥¨¥Ã¥°¥Ø¥Ã¥É~Burst of Energy~¡×¤òÈ¯Çä¡ªÌ¾¥·ー¥ó¡Ö¥ë¥Õ¥£ VS ¥Ü¥ë¥µ¥êー¥Î¡×¤Î·ãÆ®¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë²Ã¤¨¥¾¥í¡¦¥µ¥ó¥¸¡¦¥Ê¥¹¼÷ÏºÀ»¤âÅÐ¾ì¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°¤µ×ÄÅ ÃÎÍÎ¡Ë¤Ï¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¯¤¸¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥ï¥ó¥Ôー¥¹ Ì¤ÍèÅç¥¨¥Ã¥°¥Ø¥Ã¥É~Burst of Energy~¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹ÊÞ¤Ç12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥áONE PIECE¡Ö¥¨¥Ã¥°¥Ø¥Ã¥ÉÊÔ¡×¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹Ä¾Á°¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Çþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤¿¤Á¤Î·ãÆ®¤òÎ©ÂÎ²½¡£A¾Þ¤Ë¤Ï¡¢ÏÃÂê¤Î¥·ー¥ó¡Ö¥â¥ó¥ー¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£ ¥®¥¢5 VS ¥Ü¥ë¥µ¥êー¥Î¡×¤òºÆ¸½¤·¤¿Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¥í¥Î¥¢¡¦¥¾¥í¤ä¥µ¥ó¥¸¡¢ÏÃÂê¤Î¥¤ー¥¶¥ó¥Ð¥í¥ó¡¦V¡¦¥Ê¥¹¼÷ÏºÀ»¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¡¢Â¤·ÁÈþ¤ÇÌ¥¤»¤ëMASTERLISE EXPIECE¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ä¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¼ÂÍÑ»¨²ß¤â¼è¤êÂ·¤¨¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£A¾Þ¤«¤éK¾Þ¤Þ¤ÇÁ´11Åùµé57¼ï¤Ë²Ã¤¨¡¢¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://1kuji.com/products/onep98
¢£°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥ï¥ó¥Ôー¥¹ Ì¤ÍèÅç¥¨¥Ã¥°¥Ø¥Ã¥É~Burst of Energy~
²Á³Ê¡§790.90±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
¼ïÎà¡§Á´11Åùµé57¼ï¡Ü¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ
¡ÚA¾Þ¡Û¥â¥ó¥ー¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£ ¥®¥¢5 VS ¥Ü¥ë¥µ¥êー¥Î Revible Moment¡ÊÁ´1¼ï¡ËÌó20cm
¡ÚB¾Þ¡Û¥í¥í¥Î¥¢¡¦¥¾¥í MASTERLISE EXPIECE¡ÊÁ´1¼ï¡ËÌó15cm
¡ÚC¾Þ¡Û¥µ¥ó¥¸ MASTERLISE EXPIECE¡ÊÁ´1¼ï¡ËÌó19cm
¡ÚD¾Þ¡Û¥¤ー¥¶¥ó¥Ð¥í¥ó¡¦V¡¦¥Ê¥¹¼÷ÏºÀ» MASTERLISE EXPIECE¡ÊÁ´1¼ï¡ËÌó27cm
¡ÚE¾Þ¡Û¥®¥¢5 ¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡ÊÁ´1¼ï¡ËÌó10cm
¡ÚF¾Þ¡Û¥Ô¥¶¥±ー¥¹ÉÕ¤¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡ÊÁ´1¼ï¡Ë¥±ー¥¹¡§Ìó25cm¡¢¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡§Ìó100cm¡ßÌó60cm
¡ÚG¾Þ¡Û¥Ïー¥Õ¥¸¥ã¥¬ー¥É¥¿¥ª¥ë¡ÊÁ´6¼ï¡ËÌó23cm¡ßÌó11cm
¢¨¼ïÎà¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚH¾Þ¡Û¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥ー¥Á¥§ー¥ó¡ÊÁ´4¼ï¡ËÌó6cm
¢¨¼ïÎà¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚI¾Þ¡ÛACLLECT-¥ï¥ó¥Ôー¥¹-～Ì¤ÍèÅç¥¨¥Ã¥°¥Ø¥Ã¥É～¡ÊÁ´18¼ï/¤¦¤Á¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È2¼ï¡Ë
¢¨¼ïÎà¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡Ê¥é¥ó¥À¥à¡Ë
¡ÚJ¾Þ¡Û¥é¥Ðー¥¢¥½ー¥È¡ÊÁ´10¼ï/¥é¥Ðー¥È¥ì¥¤¡§Ìó9.5cm¡¢¥é¥Ðー¥Á¥ãー¥àÌó6cm¡¢¥³¥¤¥ó¥±ー¥¹¡§Ìó7.5cm¡Ë
¢¨¼ïÎà¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚK¾Þ¡Û¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡õ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È¡ÊÁ´13¼ï/¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡§A4¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÌó5.5cm¡Ë
¢¨¼ïÎà¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¡Û¥Ðー¥½¥í¥ß¥åー¡¦¤¯¤Þ VS ¥¸¥§¥¤¥¬¥ë¥·¥¢¡¦¥µ¥¿ー¥óÀ» Revible Moment¡ÊÁ´1¼ï¡ËÌó24cm
¡Ê1¡Ë·ãÆ®¤Î¡Ö½Ö´Ö¡×¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡¢¿À¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤ÎRevible Moment¥·¥êー¥º
¡Ö¥¨¥Ã¥°¥Ø¥Ã¥ÉÊÔ¡×¤ÇÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡¢¥ë¥Õ¥£¤È¥Ü¥ë¥µ¥êー¥Î¤Î¥Ð¥È¥ë¥·ー¥ó¤ò°µÅÝÅª¥¹¥±ー¥ë¤ÇºÆ¸½¡£A¾Þ¡Ö¥â¥ó¥ー¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£ ¥®¥¢5 VS ¥Ü¥ë¥µ¥êー¥Î Revible Moment¡×¤Ï¡¢Èô¤Ó½Ð¤¹ÏÓ¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤ä¥®¥¢5ÆÃÍ¤ÎÉ½¾ð¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿Â¤·Á¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç²èÌÌ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÇ®ÎÌ¤ÈÎ×¾ì´¶¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤¹¡£
¡Ê2¡ËMASTERLISE EXPIECE¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡¢¥¾¥í¡¢¥µ¥ó¥¸¡¢¥Ê¥¹¼÷ÏºÀ»¤ÎÂ¤·ÁÈþ
B¾Þ¤Î¥í¥í¥Î¥¢¡¦¥¾¥í¡¢C¾Þ¤Î¥µ¥ó¥¸¡¢D¾Þ¤Î¥¤ー¥¶¥ó¥Ð¥í¥ó¡¦V¡¦¥Ê¥¹¼÷ÏºÀ»¤Ï¡¢MASTERLISE EXPIECE¥·¥êー¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½Å¸ü´¶¤¢¤ëÂ¤·Á¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¾¥í¤Î±Ô¤¤´ã¸÷¡¢¥µ¥ó¥¸¤Î½³¤ê¾å¤²¥Ýー¥º¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ê¥¹¼÷ÏºÀ»¤Î°µ´¬¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ï¤¤¤º¤ì¤â°ìÈÖ¤¯¤¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´°À®ÅÙ¤Ç¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ê3¡ËÆü¾ï¤ËONE PIECE¤ò¡ª¼ÂÍÑ»¨²ß¤Ç³Ú¤·¤à¡¢Ìþ¤ä¤·¤È¹âÍÈ¤Î¤Ò¤È¤È¤
E¾Þ¤Î¡Ö¥®¥¢5¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢»ý¤Á¼ê¤Ë¥®¥¢5¤Î°Õ¾¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Í·¤Ó¿´¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
F¾Þ¤Î¡Ö¥Ô¥¶¥±ー¥¹ÉÕ¤¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¼ýÇ¼¥±ー¥¹¤Ë¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥â¥Áー¥Õ¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢Åß¤Î¤¯¤Ä¤í¤®»þ´Ö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤ªÉô²°¤Ç¥¾¥í¤ä¥µ¥ó¥¸¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥®¥¢5¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ç²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤ò°û¤ß¡¢¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê»êÊ¡¤Î»þ´Ö¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÆü¾ï¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¤¯¤¸·ô¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ê¥ó¥Ðー¤òÀìÍÑ¤ÎÆþÎÏ¥Úー¥¸¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¡Ö¥Ðー¥½¥í¥ß¥åー¡¦¤¯¤Þ VS ¥¸¥§¥¤¥¬¥ë¥·¥¢¡¦¥µ¥¿ー¥óÀ» Revible Moment¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÁª¿ô¤Ï¹ç·×50¸Ä¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯3·îËöÆü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¢¨¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï±þÊç»þÅÀ¤ÇÅöÁª¾å¸Â¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÞÉÊ¤È¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤ÈÆ±»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ë½¤Àµ´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÁª¤Ï¤ª°ì¿Í¤Ë¤Ä¤1²ó¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨´ü´Ö¤Ï±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï°ìÈÖ¤¯¤¸¶æ³ÚÉô¤Þ¤¿¤Ï¤¯¤¸·ô¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¡×¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï¾ÃÈñÀÇ10%¤ÇÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Í½Äê¿ô¤¬½ªÎ»Ëô¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ÏHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¼è°·Å¹ÊÞ¤ÏÈÎÇäÅ¹ÊÞ¸¡º÷¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://1kuji.com/shop_lists?product_id=onep98
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó