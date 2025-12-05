¥«¥¦¥Í¥Ã¥È¡¢¹¹¤Ê¤ëCX¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢VOCÊ¬ÀÏ¤ËAI¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÊ¬ÀÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFlyle¡×¤òÆ³Æþ
¥³¥¯¥è¥°¥ëー¥×¤ÇE¥³¥Þー¥¹¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¦¥Í¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜß·ÅµÍ§ °Ê²¼¡Ö¥«¥¦¥Í¥Ã¥È¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥é¥¤¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ºâÉô Í¥°ì¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢AI¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÊ¬ÀÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFlyle¡Ê¥Õ¥é¥¤¥ë¡Ë¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AI³èÍÑ¤Ë¤è¤êÇ¯´Ö32Ëü·ïÄ¶¤ÎVOC¡Ê¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡Ë¤òÌÖÍåÅª¤ËÊ¬ÀÏ¡¦²Ä»ë²½¤·¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤ËÊ¿Åù¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯°ì¿Í¤È¤·¤Æ¼è¤ê»Ä¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö¥×¥í¥ß¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ê¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªº¤¤ê¤´¤È¡Ë¡×¤Î²þÁ±¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£´Ø·¸ÉôÌç¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¿×Â®¤Ê²þÁ±ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢VOC¤òµ®½Å¤Ê»ñ»º¤ËÊÑ¤¨¡¢¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê°Õ»×·èÄê¤È¤µ¤é¤Ê¤ëCX¡Ê¸ÜµÒÂÎ¸³²ÁÃÍ¡Ë¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¡ÖFlyle¡×Æ³ÆþÇØ·Ê
¥«¥¦¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç¡¢Á´¤Æ¤ÎÆ¯¤¯¿Í¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ëÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¾®µ¬ÌÏ»ö¶È½ê¸þ¤±¥ª¥Õ¥£¥¹ÍÑÉÊÄÌÈÎ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥«¥¦¥Í¥Ã¥È¡×¤ÏÂ¿¿ô¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëE¥³¥Þー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
Á´¼Ò¤ÇCX¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¥«¥¦¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë¤ªÀ¼¤ä¥¢¥ó¥±ー¥ÈÅù¤ÎVOC¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¥×¥í¥ß¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¡×¤òÅª³Î¤ËÇÄ°®¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹²þÁ±¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢¿×Â®¤Ê²þÁ±¤Ë·Ò¤²¤ë¤¿¤á¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ë²»À¼¥Æ¥¥¹¥È²½¥Äー¥ë¤òÆ³Æþ¡Ê*1¡Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ý½¸¤·¤¿VOC¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯´Ö32Ëü·ïÄ¶¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¡¢Í¥ÀèÅÙ¤Î¹â¤¤VOC¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²þÁ±»Üºö¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½¾Íè¤Î¼êÆ°¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÍ×Ë¾¤òÂª¤¨¤¤ì¤º¡¢Ê¬ÀÏ¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¥¿¥¤¥à¥êー¤Ë¥µー¥Ó¥¹²þÁ±¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢VOC¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢Ç¯´Ö32Ëü·ïÄ¶¤ÎVOC¤òÌÖÍåÅª¤ËÊ¬ÀÏ¡¦²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥×¥í¥ß¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¡×¤Î¿×Â®¤Ê²þÁ±¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖFlyle¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¡ÖFlyle¡×Æ³Æþ¤Ë¤è¤ëµ¡Ç½¤È¸ú²Ì
¡Ê1¡ËVOCÊ¬ÀÏ¤Î¸úÎ¨²½
½¾Íè¤Î¼êÆ°¤Ë¤è¤ë¥ー¥ïー¥ÉÊ¬ÀÏ¤«¤éAI³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏ¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯´Ö32Ëü·ïÄ¶¤ÎVOC¤òÌÖÍåÅª¤«¤Ä¿×Â®¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¼êÆ°Ê¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡ÖÅÐÏ¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ー¥ïー¥É¥Ùー¥¹¤ÇVOC¤òÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥ー¥ïー¥É¤¬¼¨¤¹¤ªµÒÍÍ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¤ªº¤¤ê¤´¤È¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼êºî¶È¤Ç¤Î¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖFlyle¡×¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÅÐÏ¿¡×¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¸ÄÊÌ¶ñÂÎÅª¤Ê²ÝÂê¤ä¿¿¤Î¥Ëー¥º¤ò¼«Æ°Åª¤ËÇÄ°®¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢¤è¤êËÜ¼ÁÅª¤Ê²þÁ±¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¿·µ¬ÅÐÏ¿¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿¤ªº¤¤ê¤´¤È¤·¤«ÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖFlyle¡×¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿·µ¬ÅÐÏ¿¡×¡ÖºÆÅÐÏ¿¡×¡Ö»ÙÊ§¤¤ÀßÄê¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤¬º¤ÏÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÈ¯¸«¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë²þÁ±»Üºö¤ò¿×Â®¤Ë¼Â¹Ô¤·¤¿·ë²Ì¡¢¿·µ¬ÅÐÏ¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»·ï¿ô¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
²èÁüº¸¡§¿·µ¬ÅÐÏ¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥í¥ß¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ê¥Õ¥é¥¤¥ë¼ÂºÝ²èÌÌ¡Ë¡¡²èÁü±¦¡§¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë²þÁ±»Üºö¤ò¿×Â®¤Ë¼Â¹Ô
¡Ê2¡Ë¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê¡Ö¥×¥í¥ß¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¡×²þÁ±¥Õ¥íー¤Ø¤Î¿Ê²½
½¾Íè¤ÏËÄÂç¤ÊVOC¤ÎÃæ¤«¤é¼êÆ°¤ÇÌäÂê¤òÆÃÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖFlyle¡×¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥×¥í¥ß¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¡×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëVOC¤òAI¤¬¼«Æ°Åª¤ËÊ¬Îà¡¦Ãê½Ð¤·¡¢²ÝÂê¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤¿²ÝÂê¤´¤È¤ËÀìÍÑ¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤ò¼«Æ°À¸À®¤·¡¢²þÁ±»Üºö¤Î¸ú²Ì¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢²þÁ±³èÆ°¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤ä¸ú²ÌÂ¬Äê¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²þÁ±·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¼¡¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤È·ÑÂ³Åª¤Ë·Ò¤²¤ë¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê²þÁ±¥Õ¥íー¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Á°½Ò¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È²þÁ±»Üºö¤Î¼Â¹Ô¸å¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¥Õ¥©ー¥à·ÐÍ³¤Ë¤è¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²þÁ±»Üºö¤Î¸ú²Ì¤È¸ÜµÒ¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤òÄêÎÌÅª¤ËÇÄ°®¤·¡¢¼¡¤Î²þÁ±¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥¦¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢º£¸å¤â¡ÖFlyle¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥×¥í¥ß¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¿×Â®¤ÊÈ¯¸«¤È²ò·è¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¼¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëCX¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê²þÁ±¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Á´¤Æ¤ÎÆ¯¤¯¿Í¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëE¥³¥Þー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤È¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê*1¡Ë»²¹Í¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§¥«¥¦¥Í¥Ã¥È¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤ª¤±¤ë²»À¼¥Æ¥¥¹¥È²½¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢CX¸þ¾å»Üºö¤ò¿ä¿Ê(https://www.kokuyo.co.jp/newsroom/news/category/20241219kau.html)¡Ê2024Ç¯12·î19ÆüÇÛ¿®¡Ë
¢¨ËÜµºÜ¤Î¾ðÊó¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ã¥«¥¦¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä¡Êhttps://www.kokuyo.com/kaunet/¡Ë
¥«¥¦¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç¡¢Á´¤Æ¤ÎÆ¯¤¯¿Í¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ëÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¶Âç´ë¶È¤«¤éÃæ¾®»ö¶È½ê¤Þ¤Ç¡¢µ¬ÌÏ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë£Å¥³¥Þー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¤Ç´ÉÍý¹ØÇã¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¤Ù¤ó¤ê¤Í¤Ã¤È¡Êhttps://www.benrinet.com/¡Ë¡×¡¢ÁÇÁá¤¯´ÊÃ±¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¥«¥¦¥Í¥Ã¥È¡Êhttps://www.kaunet.com/¡Ë¡×¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£