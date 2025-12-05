³ô¼°²ñ¼ÒADEX Digital¡¢¡ÖMicrosoft ¹¹ð Partner Awards 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡×¤ò¼õ¾Þ
ADEXÆüËÜ·ÐºÑ¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÀìÌç²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒADEX Digital¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚºÑ À¿¡Ë¤Ï¡¢
ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖMicrosoft¹¹ðPartner Awards 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡×¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Microsoft ¹¹ðPartner Awards 2025
º£²óADEX Digital¤¬¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ö¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡×¤ÏMicrosoft ¹¹ð¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁí¹çÅª¤ËÂî±Û¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò¼¨¤·¤¿¹¹ðÂåÍýÅ¹¤È¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¤Ç¤¹¡£
¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÂî±ÛÀ¤Ï¡¢Microsoft ¹¹ðÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤È¶¨¶È¤ÎÅÙ¹ç¤¤¼ý±×À®Ä¹¤Èµ¡Ç½¤ÎÆ³Æþ¾õ¶·¡¢¹¹¤Ë¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Îµ¬ÌÏ¤È¶¦Æ±»ö¶È·×²è¤ÎºöÄêÅÙ¹ç¤¤¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ADEX Digital¤Ïº£¸å¤â¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¶¨Æ¯¤ò¶¯¸Ç¤Ë¤·¡¢¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤ÈºÇ¿·¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢»ö¶È³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ ³ô¼°²ñ¼ÒADEXDigital¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒADEX Digital¤Ï2020Ç¯7·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ADEXÆüËÜ·ÐºÑ¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÀìÌç²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ADEX¥°¥ëー¥×Æâ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò½¸Ìó¡£³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ø¹âÉÊ°Ì¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÈÂç¡¦¹âÅÙ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Î¥Äー¥ë¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°èÁ´ÂÎ¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¹©Äø»Ù±ç¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ADEX Digital ¤Î¶¯¤ß¡§
1. ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ä¼êË¡¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç
2. ¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤ÎPDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÃúÇ«¤Ë¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È
3. ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤À¤«¤é¤³¤½È¯À¸¤¹¤ëºÙ¤«¤¤¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÉ³¤Å¤¯Ê£¿ô¤Î²ÝÂê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢¥Äー¥ë¤ä¼«¼Ò¸ÇÍ¥Çー¥¿¤ËÂÐ±þ¤·¡¢²ñ¼Ò¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Ëー¥º¤Ë¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï°ìÍÍ¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ä¥×¥é¥ó¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¼Ò°ì¼Ò¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿Ùõ¤ËÀ¿¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¿×Â®¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥â¥Ã¥Èー¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥Çー¥¿Åý¹ç¤«¤é¡¢¾®¤µ¤Ê²òÀÏ¥Äー¥ë¤ÎÄ´À°¤Þ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¡Öº£É¬Í×¡×¤È»×¤¦¤È¤¤Ë¤½¤Ð¤ËÎ©¤Á¡¢¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈHP¡§https://adexdi.co.jp/
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒADEX Digital
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÌÚºÑ¡¡À¿
½êºßÃÏ¡§¢©101-0052 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¾®ÀîÄ®ÆóÃúÌÜ10ÈÖÃÏ ÆüËÜ·ÐºÑ¹¹ð¼Ò¥Ó¥ë6³¬
¢¨Microsoft¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ Microsoft Corporation ¤ÎÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£