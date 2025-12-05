¥è¥³¥¯¸¦µæ½ê¡ÒYOKOKU Field Notes¡ÓÆÃÊÌÅ¸¼¨¡Ö¡Ø½ÐÄ¥¤È¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¡ÙÅ¸ ¨¡¨¡ ·ÐÍý¡¢¼ê¤ß¤ä¤²¡¢Êó¹ð½ñ¡×¤ò12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é³«ºÅ
¥³¥¯¥è³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§¹õÅÄ±ÑË®¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ö¼«Î§¶¨Æ¯¼Ò²ñ¡×¤ÎÃû¤·¤ò¸ÄÊÌ¤ÎÃÏ°è¤«¤éÃµº÷¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÒYOKOKU Field Notes¡Ê¥è¥³¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¥Îー¥Ä¡Ë¡Ó¤Î½é¤È¤Ê¤ëÅ¸Í÷²ñ¤ò¡¢2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢²¼ËÌÂô¤Ë¤¢¤ë¥³¥¯¥è¤Î¥µ¥Æ¥é¥¤¥È·¿Â¿ÌÜÅª¥¹¥Úー¥¹¡Ön.5¡Ê¥¨¥Ì¥Æ¥ó¥´¡Ë¡×¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒYOKOKU Field Notes¡Ó¤Ï¡¢¥³¥¯¥è¤Î¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¥ê¥µー¥ÁÁÈ¿¥¡Ö¥è¥³¥¯¸¦µæ½ê¡×¤¬¹Ô¤¦¥ê¥µー¥Á³èÆ°¤È¤½¤ÎµÏ¿¤Ç¤¹¡£2022¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ò½ê°÷¤¬Ë¬¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÚÃÏ¤Ëº¬º¹¤·¤¿¿Í¡¹¤Î±Ä¤ß¤Ë¤Õ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤È¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥º¥à¤Î´Ö¤Ë»ëÅÀ¤òÃÖ¤¡¢°Û¤Ê¤ë´Ä¶¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò½ê°÷¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄÖ¤ê¡¢3ºý¤Î½ñÀÒ¤ò´©¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å¸Í÷²ñ¤Ï¡¢½ñÀÒËÜÊ¸¤«¤é¤ÎÈ´¿è¤ËºÆ¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤¿ºÆÊÔ½¸ÈÇ¤Î»öÎãÅ¸¼¨¤È¡¢½ñÀÒ¤Î´ë²è¡¦À©ºî²áÄø¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥×¥í¥»¥¹Å¸¼¨¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤ÎÈ¯¸«¤¬½ê°÷¼«¿È¤È´ë¶È³èÆ°¤Ë¤É¤ó¤ÊÃû¤·¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢³«¤«¤ì¤¿Ìä¤¤¤Î¾ì¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Î¡Ö½ÐÄ¥¡×¤È¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤ä¸¦µæ¼Ô¤¬¹Ô¤¦¡Ö¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¡×¤Ë¤Ï¡¢·ÐÍý¤Ê¤É¤Î¼êÂ³¤¤ò´Þ¤á¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤È¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£Íè¾ì¼Ô¤È¤È¤â¤Ë²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë»î¤ß¤Ç¤¹¡£
1¡¥³«ºÅ³µÍ×
¡¦Å¸Í÷²ñÌ¾¡§¡Ø½ÐÄ¥¤È¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¡ÙÅ¸ ¨¡¨¡ ·ÐÍý¡¢¼ê¤ß¤ä¤²¡¢Êó¹ð½ñ
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦Ê¿Æü 17:00～20:00¡¿ÅÚÆü 11:00～17:00¡Ê²ñ´üÃæÌµµÙ¡Ë
¡¦²ñ¾ì¡§¥³¥¯¥è¡¦¥µ¥Æ¥é¥¤¥È·¿Â¿ÌÜÅª¥¹¥Úー¥¹¡Ön.5¡Ê¥¨¥Ì¥Æ¥ó¥´¡Ë¡×
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©155-0031 ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èËÌÂô2-23-10 ¥¦¥¨¥¹¥È¥Õ¥í¥ó¥È1³¬
¡¦Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¡¦¼çºÅ¡§¥è¥³¥¯¸¦µæ½ê
¡¦Å¸¼¨¶õ´Ö¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯À©ºî¡§
¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹»ö¶ÈËÜÉô ¥¹¥Úー¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óËÜÉô¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê³«È¯ËÜÉô ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿ー
¡¦¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÀ©ºî¡§YOHAK DESIGN STUDIO
2¡¥´ØÏ¢¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡¢Ì±´Ö´ë¶È¡¢ºßÌî¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¸¦µæ¼Ô¡¢½ÐÄ¥¤ò¹Ô¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ê¤É¡¢Î©¾ì¤Î°Û¤Ê¤ëÊ£¿ô¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¡Ö½ÐÄ¥¡×¤È¡Ö¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÂÃÌ²ñ·Á¼°¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦ÆÃÊÌ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¶ÈÌ³¤È¤·¤Æ¤Î¡¿¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤Î¸½ºßÃÏ¨¡¨¡¸¦µæ¼Ô¤È²ñ¼Ò°÷¡¢7¿Í¤Ç¹Í¤¨¤ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë13:30～15:00
¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¡§
¸¶ ÃÎ¾Ï¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¿Í´Ö²Ê³Ø³Ø½Ñ±¡¡Ë¡¿ÄÔËÜ ÐÒÀ¸¡ÊÀÅ²¬Âç³Ø³Ø½Ñ±¡¡Ë¡¿ÃÓ»³ ÁðÇÏ¡Ê¶å½£Âç³Ø¿Í´Ö´Ä¶³Ø¸¦µæ±¡¡Ë¡¿Äé ¿µ°ìÏ¯¡¦¾åÌî ·¼ÂÀ¡¦¹©Æ£ º»´õ¡¦Âç¿ù ²Æ»Ò¡Ê¥³¥¯¥è³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¡¦»²²Ã¿Í¿ô¡§²ñ¾ì»²²Ã¡ÊÄê°÷10Ì¾¡Ë¡Ü¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®
¡¦²ñ¾ì¡§¥³¥¯¥è¡¦¥µ¥Æ¥é¥¤¥È·¿Â¿ÌÜÅª¥¹¥Úー¥¹¡Ön.5¡Ê¥¨¥Ì¥Æ¥ó¥´¡Ë¡×¡ÊÅ¸Í÷²ñ¾ìÆâ¡Ë
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡¦¿½¹þ¡§
Peatix¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤è¤ê
https://yfn-exhibition-talk-2025.peatix.com
¡Ú»²¹Í¡Û
¡¦YOKOKU Field Notes
¡ÒYOKOKU Field Notes¡Ó¤Ï¡¢¥³¥¯¥è¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ö¼«Î§¶¨Æ¯¼Ò²ñ¡×¤ÎÃû¤·¤ò¸ÄÊÌ¤ÎÃÏ°è¤«¤éÃµº÷¤¹¤ë¥è¥³¥¯¸¦µæ½ê¤Î¥ê¥µー¥Á³èÆ°¤È¤½¤Î¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸»þÂå¤ò°Û¤Ê¤ë´Ä¶¾ò·ï¤ÇÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤ÎÃæ¤Ë¿È¤òÅê¤¸¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¼èºà¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤Î±Ä¤ß¤ÎÃÇÊÒ¤Ë¤Õ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤äµ¬ÈÏ¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤ë¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼Ò²ñ¤Î¤¢¤êÊý¤òÃµ¤ê¡¢Ìä¤¤Ä¾¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥è¥³¥¯¸¦µæ½ê
Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤ò¸¦µæ¡¿¼ÂÁ©¤¹¤ë¡¢¥³¥¯¥è³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥ê¥µー¥Á&¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥Ü¡£¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÌ¤Íè¤Î¥ïー¥¯¤È¥é¥¤¥Õ¤ò¥è¥³¥¯¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¥ê¥µー¥Á¡¢¥¨¥ó¥Ñ¥ï¥á¥ó¥È¡¢¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¡¢²ñ¼Ò¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ëÌ¤Íè¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢È¯¿®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÃæ¤Ç¿·¤¿¤Ê¼Ò²ñÁü¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
https://yokoku.kokuyo.co.jp/
¢¨ËÜµºÜ¤Î¾ðÊó¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£