¿·¥³¥¹¥â¥¹ÅÅµ¡ ÃÏ°è½»Ì±»²²Ã¤ÎÄÅÇÈÈòÆñ·±Îý¤ò½é³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿

¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¬¥¹»ö¸Î¤ò¤Ê¤¯¤¹¡×¤òÂçÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¥¬¥¹·ÙÊó´ï¡¦¸¡ÃÎ´ï¥áー¥«ー¤Î¿·¥³¥¹¥â¥¹ÅÅµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÍäÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶ÎÉÅµ¡Ë¤Ï¡¢12·î3Æü¡Ê¿å¡ËÄÅÇÈÈòÆñ¥Ó¥ë¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅö¼ÒÍäÀî¹©¾ì¤Ë¤Æ¡¢ÃÏ°è½»Ì±»²²Ã¤ÎÄÅÇÈÈòÆñ·±Îý¤ò½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçºåÉÜ¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢ÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬È¯Êó¤µ¤ì¤¿¤ÈÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤Ç¡¢ÍäÀî¶èÌò½ê¿¦°÷¤äÄ®Æâ²ñÄ¹¡¢Ê¡»ã»ÜÀß´Ø·¸¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Ê¤É58Ì¾¤ÈÅö¼Ò½¾¶È°÷122Ì¾¡¢¹ç·×180Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ°è½»Ì±»²²Ã¤Î·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤¿ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
ÍäÀî¹©¾ìÁ°¤Ç½¸¹ç¤¹¤ëÃÏ°è½»Ì±¤Î³§ÍÍ
2025Ç¯1·î¤Ë³«½ê¤·¤¿¿·¥³¥¹¥â¥¹ÅÅµ¡ ÍäÀî¹©¾ì¤Ï¡¢¶áÎÙ¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÄÅÇÈÈòÆñ¥Ó¥ë¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤Þ¤¿Ä¹Ç¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤ÎÊý¤Ø²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¡¢Âçºå»Ô¤Ë¿½ÀÁ¤ò¤·ÄÅÇÈÈòÆñ¥Ó¥ë¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ·±Îý¤Ï¡¢ÄÅÇÈÈòÆñ¥Ó¥ë¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤«¤é½é¤Î¼Â»Ü¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ÎÈòÆñÆ°Àþ¤ä¼ýÍÆÇ½ÎÏ¤Î³ÎÇ§¡¢½»Ì±Í¶Æ³ÊýË¡¤Î¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¸åºÒ³²»þ¤Ë¿×Â®¤«¤Ä°ÂÁ´¤ËÃÏ°è½»Ì±¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ëÂÎÀ©¹½ÃÛ¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÅÇÈÈòÆñ·±Îý³«ºÅ¤Î³µÍ×
¹ÖÉ¾
ÍäÀî¶èÌò½ê »ÔÌ±¶¨Æ¯²Ý¡¡Í§ß·¡¡ÍÍ
ÍäÀî¶èÌò½ê
ÄÅÇÈÈòÆñ¥Ó¥ë¤È¤·¤Æ»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝÆþ¤ê¸ý¤Î¾ì½ê¤Ê¤É¤ï¤«¤é¤Ê¤¤½»Ì±¤ÎÊý¡¹¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÌ±´Ö´ë¶È¤ÈÃÏ°è½»Ì±¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯¤á¤Æ·±Îý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¹ÔÀ¯¤È¤·¤Æ¤Ï¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤·¤ÆÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ø¹¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
ALSOK¶áµ¦³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Àîîµ¡¡ÍÍ
ALSOK³ô¼°²ñ¼Ò
1³¬¤«¤é6³¬¤Þ¤Ç¡¢³¬ÃÊ¤Ç¤ÎÈòÆñ¤ËÍ×¤·¤¿»þ´Ö¤ÏÌó3Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£ÃÏ°è½»Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë½¾¶È°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤¬Èó¾ï¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¹ÔÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤¬¤È¤Æ¤âÉ¾²Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤ÏÄÅÇÈ¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄÅÇÈÈòÆñ¥Ó¥ë¤Îµ¡Ç½¤ò³è¤«¤·¡¢Æüº¢¤«¤é·±Îý¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í»ö¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»²²Ã¤·¤¿ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÀ¼
¡¦´ë¶È¤«¤é¤ÎÈ¯¿®¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ°è»²²Ã·¿¤Î·±Îý¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦ºÇ¶á¤Ï²ÐºÒ¤Î¥Ë¥åー¥¹¤âÂ¿¤¯ºÒ³²¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤éÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤³¤Î¼þÊÕ¤ÏÃÏÈ×¤¬¼å¤¯¡¢Á°¤«¤éÄÅÇÈ¤¬Íè¤¿»þ¤ËÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦¿·¥³¥¹¥â¥¹ÅÅµ¡¤µ¤ó¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÍäÀî¶è¤ÎÂ¾¤Î´ë¶È¤µ¤ó¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊºÒ³²ÂÐºö¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¥³¥¹¥â¥¹ÅÅµ¡¤ÏÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹
¼èÄùÌò ¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷¡¡»³ÅÄ Ë§Êæ
Åö¼Ò¤ÏÊÝ°Âµ¡´ï¤ò°·¤¦¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¡Ø°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡¦²÷Å¬¤Ê´Ä¶ÁÏ¤ê¡Ù¤ò»ÈÌ¿¤Ë¡¢Æüº¢¤«¤éÀ½ÉÊ³«È¯¤ÈÃÏ°è¹×¸¥¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¼Â»Ü¤·¤¿ÄÅÇÈÈòÆñ·±Îý¤Ï½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÄÅÇÈÈòÆñ¥Ó¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÂÎÀ©¤ò¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·±Îý¤Ï°ìÅÙ¤Ç´°Î»¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ïº£¸å¤âÄê´üÅª¤Ë·±Îý¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Â»Ü¤´¤È¤Ë²ÝÂê¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤Ë³Î¼Â¤ËÃÏ°è¤ò¼é¤ì¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ·±Îý¤Ë¤´»²²Ã¡¦¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¶¨ÎÏÃÄÂÎ¤ÎÊý¡¹¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÃÏ°è¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¥³¥¹¥â¥¹ÅÅµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1964Ç¯¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ²ÈÄíÍÑ¥¬¥¹·ÙÊó´ï¤ò³«È¯¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¬¥¹»ö¸Î¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç²ÈÄíÍÑ¥¬¥¹·ÙÊó´ï¡¦»º¶ÈÍÑ¥¬¥¹¸¡ÃÎ·ÙÊó´ï¡¦½»ÂðÍÑ²ÐºÒ·ÙÊó´ï¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÄíÍÑ¥¬¥¹·ÙÊó´ï¤Ï¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï³¤³°»Ô¾ì¤Ø¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤Î¥³¥¢¤È¤Ê¤ë¥¬¥¹¥»¥ó¥µµ»½Ñ¤ò´ð¤Ë¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¾¦ÉÊ¤ò¿ôÂ¿¤¯³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¿·¥³¥¹¥â¥¹ÅÅµ¡³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÍäÀî¶è»°ÄÅ²°Ãæ2-5-4
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹â¶¶ ÎÉÅµ
ÀßÎ©¡§1960Ç¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²ÈÄíÍÑ¥¬¥¹·ÙÊó´ï¡¢»º¶ÈÍÑ¥¬¥¹¸¡ÃÎ·ÙÊó´ï¡¢½»ÂðÍÑ²ÐºÒ·ÙÊó´ïÂ¾¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹
URL¡§https://www.new-cosmos.co.jp/