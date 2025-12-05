¡ÚAppsFlyer ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ 2025 Edition¡Û¡ØSKYFLAG¡Ù¤¬ÆüËÜ¡¦´Ú¹ñ¥¨¥ê¥¢¤ÎiOS¡¿Android¤Ç8ÉôÌç¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒSkyfall¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¹Ã«Àî ÃÒ°ì¡¢°Ê²¼Skyfall¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥ê¥ïー¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØSKYFLAG¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËAppsFlyer¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ 2025 Edition¡×iOS¤ÈAndroid¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î8ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ 2025 Edition¡×´°Á´ÈÇ¡§https://index.appsflyer.com/edition-2025
¡¦¡ØSKYFLAG¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://skyflag.info/
¢£iOS¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ ¥Ñ¥ïー¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦ÆüËÜ¡¿´Ú¹ñ¥¨¥ê¥¢
Gaming¡¿Midcore¡¡¥Ñ¥ïー¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì
Gaming¡¿Casual¡¡¥Ñ¥ïー¥é¥ó¥¥ó¥°6°Ì
Gaming¡¿All Categories¡¡¥Ñ¥ïー¥é¥ó¥¥ó¥°7°Ì
Non-Gaming¡¿Life ¡õ Calture¡¡¥Ñ¥ïー¥é¥ó¥¥ó¥°8°Ì
Non-Gaming¡¿All Categories¡¡¥Ñ¥ïー¥é¥ó¥¥ó¥°8°Ì
¡Ê½ÐÅµ¸µ¡§AppsFlyer¡Ë
¢£iOS¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ ¥Ü¥ê¥åー¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦ÆüËÜ¡¿´Ú¹ñ¥¨¥ê¥¢
Gaming¡¿Midcore¡¡¥Ü¥ê¥åー¥à¥é¥ó¥¥ó¥°4°Ì
Gaming¡¿Casual¡¡¥Ü¥ê¥åー¥à¥é¥ó¥¥ó¥°11°Ì
Gaming¡¿All Categories¡¡¥Ü¥ê¥åー¥à¥é¥ó¥¥ó¥°7°Ì
Non-Gaming¡¿Life ¡õ Calture¡¡¥Ü¥ê¥åー¥à¥é¥ó¥¥ó¥°7°Ì
Non-Gaming¡¿All Categories¡¡¥Ü¥ê¥åー¥à¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì
¢£Android¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ ¥Ñ¥ïー¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦ÆüËÜ¡¿´Ú¹ñ¥¨¥ê¥¢
Gaming¡¿Midcore¡¡¥Ñ¥ïー¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì
Gaming¡¿Casual¡¡¥Ñ¥ïー¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì
Gaming¡¿Strategy¡¡¥Ñ¥ïー¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì
Gaming¡¿Match¡¡¥Ñ¥ïー¥é¥ó¥¥ó¥°4°Ì
Gaming¡¿RPG¡¡¥Ñ¥ïー¥é¥ó¥¥ó¥°5°Ì
Non-Gaming¡¿Life ¡õ Calture¡¡¥Ñ¥ïー¥é¥ó¥¥ó¥°6°Ì
¢£Android¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ ¥Ü¥ê¥åー¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦ÆüËÜ¡¿´Ú¹ñ¥¨¥ê¥¢
Gaming¡¿Midcore¡¡¥Ü¥ê¥åー¥à¥é¥ó¥¥ó¥°6°Ì
Gaming¡¿Casual¡¡¥Ü¥ê¥åー¥à¥é¥ó¥¥ó¥°12°Ì
Gaming¡¿Strategy¡¡¥Ü¥ê¥åー¥à¥é¥ó¥¥ó¥°5°Ì
Gaming¡¿Match¡¡¥Ü¥ê¥åー¥à¥é¥ó¥¥ó¥°10°Ì
Gaming¡¿RPG¡¡¥Ü¥ê¥åー¥à¥é¥ó¥¥ó¥°6°Ì
Non-Gaming¡¿Life ¡õ Calture¡¡¥Ü¥ê¥åー¥à¥é¥ó¥¥ó¥°6°Ì
¡Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ 2025 Edition¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¦´Ú¹ñ¥¨¥ê¥¢¤Î¥²ー¥à¥«¥Æ¥´¥êー¤ª¤è¤ÓÈó¥²ー¥à¥«¥Æ¥´¥êー¡ÊiOS¡¿Android¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ç·×8ÉôÌç¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè14ÈÇ¤«¤éÂ³¤¯Áª½Ð¤È¤Ê¤ê¡¢¡ØSKYFLAG¡Ù¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¹ð¸ú²Ì¤Î¼Á¤òÂ¬¤ë¥Ñ¥ïー¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÈÎÌ¤òÂ¬¤ë¥Ü¥ê¥åー¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢iOS¡¦Android¤È¤â¤Ë³ÆÉôÌç¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥²ー¥à¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¤Ï¡¢iOS¤Î¥Ñ¥ïー¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡ÖMidcore¡×ÉôÌç¤Ç2°Ì¡¢¡ÖCasual¡×ÉôÌç¤Ç6°Ì¡¢¡ÖAll Categories¡×ÉôÌç¤Ç7°Ì¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡ÖMidcore¡×ÉôÌç¤Ç4°Ì¡¢¡ÖCasual¡×ÉôÌç¤Ç11°Ì¡¢¡ÖAll Categories¡×ÉôÌç¤Ç7°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£Android¤Î¥Ñ¥ïー¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡ÖMidcore¡×ÉôÌç¤Ç3°Ì¡¢¡ÖCasual¡×ÉôÌç¤Ç3°Ì¡¢¡ÖStrategy¡×ÉôÌç¤Ç3°Ì¡¢¡ÖMatch¡×¤Ç4°Ì¡¢¡ÖRPG¡×ÉôÌç¤Ç5°Ì¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡ÖMidcore¡×ÉôÌç¤Ç6°Ì¡¢¡ÖCasual¡×ÉôÌç¤Ç12°Ì¡¢¡ÖStrategy¡×ÉôÌç¤Ç5°Ì¡¢¡ÖMatch¡×¤Ç10°Ì¡¢¡ÖRPG¡×ÉôÌç¤Ç6°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥â¥Ð¥¤¥ë¹¹ð¸ú²Ì·×Â¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëAppsFlyer¤¬È¯É½¤¹¤ë¡¢À¤³¦¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¹¹ð¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥½ー¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢AppsFlyer¤¬È¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¹¹ð¶È³¦¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ººÊýË¡¡Û
- ´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î～2025Ç¯7·î
- Èó¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¿ô¡§162²¯
- 3,000°Ê¾å¤ÎÈó¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤¬¤¢¤ë¥¢¥×¥ê¿ô¡§3.9Ëü
- ¥ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¿ô¡§9.6
- ´ü´ÖÆâ¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10Ëü²ó°Ê¾å¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥½ー¥¹¿ô¡§88
¢¨ÉÔÀµ¤Î¤Ê¤¤¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¿ô¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¥½ー¥¹¤Çµ¯Æ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¿ô¡¢²Ã½Å¥ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥¹¥³¥¢¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹
¢¨ÃÏ°è¤ª¤è¤Ó¥á¥Ç¥£¥¢¥½ー¥¹¤´¤È¤Ë·×»»¤µ¤ì¤¿ÉÔÀµ¹Ô°ÙÎ¨¤Î¤·¤¤¤ÃÍ¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹
¢£¡ØSKYFLAG¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØSKYFLAG¡Ù¤Ï¡¢¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥ê¥ïー¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¥ê¥ïー¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¦¥ê¥µー¥Á¤È¤¤¤¦Ê¬Ìî¤Ç¡¢Áí¹çÅª¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://skyflag.info/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒSkyfall¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Skyfall¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥â¥Î¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤È·Ç¤²¡¢¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥ê¥ïー¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØSKYFLAG¡Ù¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ³ÊÇÉ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ýー¥«ー¥²ー¥à¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Ýー¥«ー¥Á¥§¥¤¥¹¡Ù¡¢¹¥¤¤Ê¥²ー¥à¤òÍ·¤Ö¤À¤±¤Ç¥Ý¥¤³è¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¡Ù¤Ê¤É¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒSkyfall
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ä¹Ã«Àî ÃÒ°ì
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§¡ÊÅìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡ËÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9ÃúÌÜ7ÈÖ1¹æ ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¿¥ïー19³¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¿·³ã¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÅìÂçÄÌ2ÃúÌÜ4ÈÖ10¹æ ÆüËÜÀ¸Ì¿¿·³ã¥Ó¥ë7³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§¥ê¥ïー¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡¦¥¢¥×¥ê¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2017Ç¯10·î
½¾¶È°÷¿ô¡¡¡¡¡§200Ì¾¡Ê2025Ç¯9·îËö¡Ë
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡§7,939Ëü3,750±ß
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://skyfall.co.jp/