¡ÖÃÛÃÏËÜ´ê»ûàÝàê Ôô»³ÌÀ·û¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤¬¿·È¯Çä¡ª12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡ÖÃÛÃÏËÜ´ê»û¥«¥Õ¥§ Tsumugi¡×¡ÖÃÛÃÏËÜ´ê»û¥«¥Õ¥§ Tsumugi ¤Ï¤Ê¤ì·îÅç¡×¤Ë¤Æ¸ÂÄêÈÎÇä

°û¿©¥Á¥§ー¥ó¡ÖPRONTO¡Ê¥×¥í¥ó¥È¡Ë¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥ó¥È¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ù»³ÏÂ¹°¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÛÃÏËÜ´ê»û¥«¥Õ¥§ Tsumugi¡×¡ÖÃÛÃÏËÜ´ê»û¥«¥Õ¥§ Tsumugi ¤Ï¤Ê¤ì·îÅç¡× ¤Ë¤Æ¡ÖÃÛÃÏËÜ´ê»ûàÝàê Ôô»³ÌÀ·û¡Ê¤Ï¤ä¤Þ ¤ß¤ç¤¦¤±¤ó¡Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤ò2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÛÃÏËÜ´ê»ûàÝàê¡×¤Ï¡¢ÃÛÃÏËÜ´ê»û¤¬½êÂ°¤¹¤ë¾ôÅÚ¿¿½¡ËÜ´ê»ûÇÉ¤È¤´±ï¤Î¿¼¤¤¥Ö¥é¥¸¥ë»º¤Î¥³ー¥ÒーÆ¦¤òÃæ¿´¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿ÃÛÃÏËÜ´ê»û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥³ー¥Òー¤Ç¤¹¡£ÃÛÃÏËÜ´ê»û9Âå½¡Ì³Ä¹ ¡¦Ôô»³ÌÀ·û»á¤¬´Æ½¤¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸ý¤Ë´Þ¤à¤È¡¢Äø¤è¤¤¶ìÌ£¤È¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ê»ÀÌ£¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥³ー¥ÒーËÜÍè¤Î¥³¥¯¤È¹á¤ê¹â¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£³µÍ×
¢£ÃÛÃÏËÜ´ê»û¤È¥³ー¥Òー¤Î±ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ø¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬°ÜÌ±¤È¤·¤ÆÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1908Ç¯¡ÊÌÀ¼£41Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ø¤ÎºÇ½é¤Î°ÜÌ±Á¥¡Ö³Þ¸Í´Ý¡×¤Ë¤è¤ê¡¢781Ì¾¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹´üÅªÏ«Æ¯ÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í°ÜÌ±¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥³ー¥Òー±à¤Ç·ÀÌóÇÀÌ±¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ÜÌ±¤Ë¤Ï¾ôÅÚ¿¿½¡ËÜ´ê»ûÇÉ¤ÎÌçÅÌ¤¬Â¿¤¤¹Åç¤ä¶å½£ÃÏÊý¤Î½Ð¿È¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ²ÈÄí¤ËÊ©ÃÅ¤òÀß¤±¤¿¤ê¡¢Ë¡ºÂ¤¬ºÅ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ»û±¡¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£1950Ç¯¤Ë¤Ï³«¶µËÜÉô¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¾ôÅÚ¿¿½¡ËÜ´ê»ûÇÉ¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤Ê³«¶µ³èÆ°¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃÛÃÏËÜ´ê»û¡¡Âè9Âå½¡Ì³Ä¹¡¡Ôô»³ÌÀ·û»á¤è¤ê
¤³¤Î¥³ー¥Òー¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Èá¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤Ä¤é¤¤»×¤¤¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Õ¤ê¤«¤¨¤ë»þ´Ö¤Î1¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¡×¤Ê»þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°ìÇÕ¤òÂçÀÚ¤Ë¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÛÃÏËÜ´ê»û¡¡Âè9Âå½¡Ì³Ä¹¡¡Ôô»³ÌÀ·û»á
¢£¾ôÅÚ¿¿½¡¡¡ÃÛÃÏËÜ´ê»û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÃÛÃÏËÜ´ê»û¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÎËÜ´ê»û(À¾ËÜ´ê»û)¤òËÜ»³¤È¤¹¤ë¾ôÅÚ¿¿½¡ËÜ´ê»ûÇÉ¤Î»û±¡¤Ç¤¹¡£¸ÅÂåÊ©¶µ·úÃÛÍÍ¼°¤Ê¤É¤òÌÏ¤·¤¿¸½ºß¤ÎËÜÆ²¤Ï1934(¾¼ÏÂ9)Ç¯¤ËÍîÀ®¡£Æâ´Ñ¤Ï¾ôÅÚ¿¿½¡»û±¡¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÂ¤¤ê¤È¡¢¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¡¢ÀµÌÌÈâ¾åÉô¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹Åù¤ÎÀ¾ÍÎÊ¸²½¤âÄ´ÏÂ¤·¡¢ÎéÇÒ»ÜÀß¤È¤·¤Æ¿´°Â¤é¤°¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2014(Ê¿À®26)Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ËÜÆ²¤äÀµÌç¤Ê¤É¤¬¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2017(Ê¿À®29)Ç¯¡¢¡È³«¤«¤ì¤¿¤ª»û¡É¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢Ã¯¤Ç¤âÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¿Æ¤·¤á¤ë¤ª»û¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥«¥Õ¥§¡¦¥·¥ç¥Ã¥×Åù¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤ò¶Æâ¤Ë¿·Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¤äËßÍÙ¤ê¡¢½üÌë¤Î¾â¤Ê¤É»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¹Ô»ö¤ò³«ºÅ¤·¡¢Ç¯´ÖÌó300Ëü¿Í¤¬½¸¤¦¤ª»û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÛÃÏËÜ´ê»û
¢£ÃÛÃÏËÜ´ê»û¥«¥Õ¥§ Tsumugi¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÃÛÃÏËÜ´ê»û¥«¥Õ¥§ Tsumugi¡×¤Ï2017Ç¯11·î¤ËÃÛÃÏËÜ´ê»û¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ーÅïÆâ¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£°¤ÌïÂËÇ¡Íè¤ÎËÜ´ê¡ÊÂè18´ê¡Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ö18ÉÊ¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¡£¡ÖÃÛÃÏËÜ´ê»û¥«¥Õ¥§ Tsumugi ¤Ï¤Ê¤ì·îÅç¡×¤Ï2022Ç¯9·î¤ËÃÛÃÏËÜ´ê»ûÄÑ¥Ó¥ë1³¬¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£
¡ÖÏÂ¥«¥Õ¥§Tsumugi¡Ê¥Ä¥à¥®¡Ë¡×¤Ï¡¢ÏÂ¤Î¥â¥Áー¥Õ¤ä¿§¡ÊÍõ¿§¡Ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿µï¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¶õ´Ö¤È¡¢ÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¤´¤Ï¤ó¡¦¥¹¥¤ー¥Ä¤Ê¤É¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÏÂ¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£ÁÏ¶ÈÉ´Ï»½½Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¤â¤ÄÂçºå¤ÎÏ·ÊÞÃã²°¤ÎÆüËÜÃã¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤Ç19Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯11·îËö¸½ºß¡Ë
