²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò¡Ú2026Ç¯ÈÇ¡Û¡×¤ËÁª½Ð¡ª
²£ÉÍÈ¯¥®¥Õ¥È¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡Ù¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ¹â¶¶Í¥ÅÍ¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò¡Ú2026Ç¯ÈÇ¡Û¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ÆCEO¹â¶¶¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆÃ½¸µ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ»ö¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢²£ÉÍ¤Î¿·¤¿¤ÊÄêÈÖ¥®¥Õ¥È¥¹¥¤ー¥Ä¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¡¡Åö¼ÒÆÃ½¸µ»ö¤Ï¤³¤Á¤é :
https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/01282/00005/
¢£Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò¡Ú2026Ç¯ÈÇ¡Û¡×¤È¤Ï
Æü·ÐBP¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÆü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¡×¤¬2019Ç¯¤è¤êËèÇ¯12·î¤ËÆÃ½¸¤¹¤ë¹±Îã´ë²è¤Ç¤¹¡£
Ê£¿ô¤ÎVC¡Ê¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢³Æ³¦¼±¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ä¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ç¡¢Ìó400¼Ò¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö¿·¤·¤¤»Ô¾ì¡Ê¿·µ¬À¡Ë¡×¡ÖÇä¤ì¤ë¡ÊÀ®Ä¹´üÂÔ¡Ë¡×¡ÖÀ¸³è¤ÎÊÑ²½¡Ê¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ë¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î»ëÅÀ¤ÇÆü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¤¬É¾²Á¡¢¿·»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¡¢2026Ç¯¤ËÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë100¼Ò¤òÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£CEO¥³¥á¥ó¥È
²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ¹â¶¶Í¥ÅÍ
¡Ø2026Ç¯ Ì¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò¡Ù¤ËÁª½Ð¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
°ìÅÙ¤¤ê¤Î¿ÍÀ¸¡¢¶¯¤¤¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò»ý¤Ã¤ÆÆÍ¤È´¤±¤¿Ä©Àï¤ò¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤ÇÂç¹¥¤¤Ê³¹¡¦²£ÉÍ¤À¤È·è¤á¡¢²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¤Ï¡¢"²£ÉÍ¤Î¿·ÄêÈÖ¤ß¤ä¤²"¤òÌÜ»Ø¤¹¥®¥Õ¥È¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
²£ÉÍ¤ËË¬¤ì¤¿¤é¡¢Î¹¤ÎºÇ¸å¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤¿¤¢¤ÈÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ËÅÏ¤·¤Æ²£ÉÍ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤«¡¢¤½¤Î¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤Þ¤¿²£ÉÍ¤ØÍè¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê"Ï¢º¿"¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
100Ç¯¸å¤â°¦¤µ¤ì¤ë²£ÉÍ¤Î¿·¤¿¤ÊÄêÈÖ¥®¥Õ¥È¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
²£ÉÍ¤ËÍè¤¿¤é¡¢²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡ª¡ª¡ª
¢£²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é ¼è°·¾¦ÉÊ°ìÍ÷
¢£¥®¥Õ¥È¥¹¥¤ー¥Ä
¡ÚÂè°ìÃÆ¡Û±ö¥Ð¥Ë¥é¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§
12»þ´Ö¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤ÎºÇÂ¿¸Ä¿ô À¤³¦No.1
¢£ÈÎÇä²Á³Ê
¡¦3¸ÄÆþ¤ê¥ß¥Ë¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¸ÄÊñÁõ¡§1,100±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦6¸ÄÆþ¤ê¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¸ÄÊñÁõ¡§2,160±ß(ÀÇ¹þ)
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ
¡¦²£ÉÍ¹âÅç²°Å¹¡¢¿·²£ÉÍ±Ø ¿·´´ÀþÅì²þ»¥¸ýÁ°¡¢ÀÖ¥ì¥ó¥¬¡Î¥Ç¥Ý¡Ï¡¢³¤Ï·Ì¾SA ¾å¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢
¹ñ»º¾®Çþ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾®ÇþÊ´¤ò100%»ÈÍÑ¡£Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¡¢³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ð¥Ë¥é¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·±Ô¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¥ªー¥Ö¥ó¤òºÙ¤«¤¯ÀßÄêÄ´À°¤·¡¢¹â²¹¤«¤ÄÃ»»þ´Ö¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿åÊ¬¡¦¥Ð¥Ë¥é¡¦ÈþÌ£¤·¤µ¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊÄ¤¸¤³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë´ä±ö¤ò¤Õ¤ê¤«¤±¤¿¤é¡¢²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¤¬¸Ø¤ë¡Ö±ö¥Ð¥Ë¥é¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿(TM)¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤ª¤è¤ÓÅö¼Ò¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢²£ÉÍÈ¯¥®¥Õ¥È¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¿·¤¿¤ÊÄêÈÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¥àー¥Óー¡Û±ö¥Ð¥Ë¥é¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§ ¡Ê¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡§¹â¶¶Í¥ÅÍ¡Ë
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=fT4EBEdqH8A ]
¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª :
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000152494.html
¡Ú¿·¾¦ÉÊ¡Û±ö¥Ð¥Ë¥é¥¯¥êー¥ßー¥µ¥Ö¥ì
²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡Ô±ö¥Ð¥Ë¥é¥¯¥êー¥ßー¥µ¥Ö¥ì¡Õ
¢£ÈÎÇä²Á³Ê
¡¦8¸ÄÆþ¤ê¥ß¥Ë¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¸ÄÊñÁõ¡§1,550±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦16¸ÄÆþ¤ê¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¸ÄÊñÁõ¡§2,970±ß(ÀÇ¹þ)
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ
¡¦²£ÉÍ¹âÅç²°Å¹¡¢PLUSTA¥¥åー¥Ó¥Ã¥¯¥×¥é¥¶¿·²£ÉÍÅì¡¢¤½¤ÎÂ¾´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢
¡Øµ¤·Ú¤ËÂ£¤ê¤¿¤¤¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¤Ò¤È¤¯¤Á¡Ù¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¡¢²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¤Î¥®¥Õ¥È¥¹¥¤ー¥ÄÂèÆóÃÆ¡£
ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢åÌÌ©¤Ê²¹ÅÙ´ÉÍý¤ò·Ð¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·¿©´¶¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡£¤Þ¤º¤Ï°ì¸ý¡¢Á¡ºÙ¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¥µ¥Ö¥ì¤¬¡È¤Û¤í¤Ã¡É¤ÈÊø¤ì¡¢Ä¾¸å¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÊñ¤Þ¤ì¤¿Ç»Ì©¤ÊÆÃÀ½¥Ð¥Ë¥é¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¯¥êー¥à¤¬¡È¤È¤í～¤ê¡É¤ÈÍÏ¤±¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£»Å¾å¤²¤Ë¤Õ¤ê¤«¤±¤¿¡¢¥¢¥ó¥Ç¥¹»³Ì®¤Î¥Ô¥ó¥¯´ä±ö¤¬¤¤ê¤Ã¤ÈÌ£¤ò°ú¤Äù¤á¡¢¿¼¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿Å·Á³¥Ö¥ë¥Ü¥ó¥Ð¥Ë¥é¥¨¥¥¹¤ÎË§½æ¤ÊÉ÷Ì£¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Àå¤Î¾å¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤É¤±¤Æ¤¤¤¯¡¢¤Þ¤µ¤Ë»êÊ¡¤ÎÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¥àー¥Óー¡Û±ö¥Ð¥Ë¥é¥¯¥êー¥ßー¥µ¥Ö¥ì ¡Ê¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡§¹â¶¶Í¥ÅÍ¡Ë
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=IklMvVWQHYI ]
¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª :
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000152494.html
¢£¸ÂÄê¡ÔÀ¸¡Õ¥¹¥¤ー¥Ä
¡Ú²£ÉÍ¹âÅç²°Å¹¸ÂÄê¡ªÀ¸¥¹¥¤ー¥Ä¡Û¥¯¥êー¥à¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥åー ¥À¥Ö¥ëÀ¸
²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡Ô¥¯¥êー¥à¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥åー ¥À¥Ö¥ëÀ¸¡Õ
¢£ÈÎÇä²Á³Ê
¡¦1¸Ä¡§695±ß
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ
¡¦²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é ²£ÉÍ¹âÅç²°Å¹
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ2ÅÀ¸Â¤ê¤ÎÈÎÇä¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
°ì¸ýËËÄ¥¤ë¤È°î¤ì½Ð¤¹¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥êー¥à¤¬ÆÃÄ§¤Î¡È¥¯¥êー¥àÇúÃÆ¡É¡£
²£ÉÍ¹âÅç²°Å¹¤ÎÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÏ¢Æü¹ÔÎó¡¢´°Çä¤¬Â³¤¯¸ÂÄêÀ¸¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Ë¤³¤À¤ï¤ë²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¤À¤«¤é¤³¤½³«È¯¤Ç¤¤¿¡¢¥À¥Ö¥ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãーÀ½Ë¡¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¥·¥åーÀ¸ÃÏ¤Ï¡Ö¤Õ¤ï¤Ã¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¡×¤Î¿·¿©´¶¡£Ç»¸ü¤Ç¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¥Ð¥Ë¥é¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÉ½ÌÌ¤Ë¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢»Å¾å¤²¤Î¥¢¥ó¥Ç¥¹»³Ì®¤Î¥Ô¥ó¥¯´ä±ö¤Ç¡ÈÄ¬É÷¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¡É¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡ÈË½ÎÏÅª¡É¤ÊËþÂ´¶¤ÈìÔÂô´¶¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¥àー¥Óー¡Û¥¯¥êー¥à¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥åー ¥À¥Ö¥ëÀ¸ ¡Ê¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡§¹â¶¶Í¥ÅÍ¡Ë
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=2EgX_QevlpQ ]
¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª :
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000152494.html
¢£²£ÉÍÈ¯¥®¥Õ¥È¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡Ù¤È¤Ï
¡Ú¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Èー¥êー¡Û～²£ÉÍ¤ÎÄ¬É÷～ ±Êµ×ÉÔÌÇ¤ÎÌ´¥Ð¥Ë¥é
²£ÉÍ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¹â¶¶Í¥ÅÍ¤¬¡¢¼«¿È¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯²£ÉÍ¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò´ð¤Ë´ë²è¡¦³«È¯¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤¿²£ÉÍÈ¯¥®¥Õ¥È¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¹â¶¶¤ÎÍýÁÛ¤òÄÉµá¤¹¤Ù¤¯¡¢²áµî¤ËÍÌ¾¥®¥Õ¥È¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È³Æ¼Ò¤«¤é¶È³¦¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¡¢ÁÇºà¤«¤éÀ½Ë¡¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×¡¦ÂåÉ½¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é³ô¼°²ñ¼Ò
±ÑÌ¾¡§Yokohama Vanilla Inc.
¡Êµì¼ÒÌ¾¡§YX factory³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ¹â¶¶Í¥ÅÍ
¹â¶¶Í¥ÅÍ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£2015Ç¯¤«¤é·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¡¢TV¡¦ÉñÂæ¡¦¥³¥ó¥µー¥ÈÅù¤ÇÉý¹¤¯³èÆ°¡£2024Ç¯¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢²£ÉÍ»Ô¤ËYX factory³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½ ²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤òÀßÎ©¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¤Ë½¢Ç¤¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×µ¯¶È²È¤È¤·¤Æ¡¢²£ÉÍÈ¯¥®¥Õ¥È¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡Ù¤òÅ¸³«Ãæ¡£
²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¡¦¹â¶¶Í¥ÅÍ ¸ø¼°SNS°ìÍ÷ :
https://lit.link/yxfactory
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é³ô¼°²ñ¼Ò
¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://yokohamavanilla.com