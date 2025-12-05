Íè¾ì¼Ô¸ÂÄê¡ª´ÑÀï¤Îµ²±¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¹ï¤à¡£¡ÖB.LEAGUE CARD¡×¤Ë¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óµ¡Ç½¡×ÅÐ¾ì¡£Á´¹ñ¥¢¥êー¥Ê½ä¤ê¤Î¾Ú¡¢¸ÂÄê¡ÖB.Î¹¸æ¼ë°õ¥«ー¥É¡×¤òGET¤·¤è¤¦¡ª
¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE¤Î¥µ¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¥êー¥°¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒVOLZ¡Ê¥ô¥©¥ë¥Ä¡¢µì¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒTixplus¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃÓÅÄ½¡Â¿Ï¯¡¢°Ê²¼VOLZ¡Ë¤Ï¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥°¡ÊB.LEAGUE¡Ë¤Î¸ø¼°¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¥µー¥Ó¥¹¡ØB.LEAGUE CARD¡Ù¤Ë¤Æ¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óµ¡Ç½¡×¤ò¿·¤¿¤Ë¼ÂÁõ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢B.LEAGUE¤Î´ÑÀï´ë²è¡ÖB.Î¹¡×¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢²ñ¾ìË¬Ìä¤ÎµÇ°¤Ë¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«ー¥É¤¬GET¤Ç¤¤ë´ë²è¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØB.LEAGUE CARD¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
B.LEAGUE¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«ー¥É¤ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¡¢B.LEAGUE¸ø¼°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¿ôÀé¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ëËÉÙ¤Ê¥«ー¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢½¸¤á¤¿¥«ー¥É¤Ç»î¹ç·ë²Ì¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ³Ú¤·¤à»î¹çÏ¢Æ°µ¡Ç½¤Ê¤É¡¢¤¿¤À½¸¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢B.LEAGUE¤Î´ÑÀïÂÎ¸³¤ò²¿ÇÜ¤Ë¤â³ÈÄ¥¤¹¤ë³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖB.Î¹¡×¤È¤ÎÏ¢Æ°´ë²è¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
²ñ¾ì¤Ç¤Î´ÑÀï¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¤È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î³Ú¤·¤µ¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óµ¡Ç½¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢B.LEAGUE¤Î´ÑÀïÂ¥¿Ê´ë²è¡ÖB.Î¹¡×¤È¤ÎÏ¢Æ°´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î´ÑÀï¤Î»×¤¤½Ð¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÇµÏ¿¤·¡¢´ÑÀïÂÎ¸³¤ò¤µ¤é¤ËË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢§³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～
¡ÊB1:Âè12Àá¡¢B2¡§Âè11Àá¤è¤ê³«»Ï¡Ë
¢§¡ÖB.Î¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¥³¥Á¥é
https://www.bleague.jp/btabi/
¢£¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óµ¡Ç½¡×¤È¤Ï¡©
¿·µ¡Ç½¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óµ¡Ç½¡×¤Ï¡¢B1¤ª¤è¤ÓB2¤Î»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë³Æ¥¢¥êー¥Ê¤Ë¼ÂºÝ¤ËÍè¾ì¤·¤¿»ö¼Â¤ò°ÌÃÖ¾ðÊó¤Ë¤è¤êÇ§¾Ú¡¦µÏ¿¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¢§¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¡ÖB.Î¹¸æ¼ë°õ¥«ー¥É¡×¤¬GET²ÄÇ½¡ª
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¬´°Î»¤·¤¿¤ªµÒÍÍÁ´°÷¤Ë¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«ー¥É¡ÖB.Î¹¸æ¼ë°õ¥«ー¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥«ー¥É¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤·¤¿»î¹ç¤ÎÂÐÀï¥«ー¥É¡¢ÆüÉÕ¡¢²ñ¾ìÌ¾¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¹ï°õ¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡ª´ÑÀï¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«ー¥É¤È¤·¤Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»Ä¤»¤Þ¤¹¡£
³ÆÃÏ¤Î²ñ¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤Ö¤´¤È¤Ë¡Ö¸æ¼ë°õ½¸¤á¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¥«ー¥É¤¬Ãù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎB.LEAGUE´ÑÀï¤ÎÎ¹¤Îµ°À×¤ò¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨ËÜµ¡Ç½¤Ë¤Ï¡¢Àµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤´»ÈÍÑ¤ÎÃ¼Ëö¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤òÍ¸ú¤Ë¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢¡ÖB¥êー¥°¥¹¥Þ¥Û¥Á¥±¥Ã¥È¡×¥¢¥×¥ê¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó4.0.1°Ê¾å¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
Ì¾¡¡¡¡¾Î ¡§ B.LEAGUE CARD ¡ÊB.LEAGUE¥«ー¥É¡Ë
ÂÐ±þÃ¼Ëö ¡§ ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¡¢PC
¾ð Êó ÎÁ ¡§ ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¡Ë
U¡¡R¡¡L ¡§ https://www.bleague.jp/app/card-collection/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒVOLZ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒVOLZ¡Êµì:³ô¼°²ñ¼ÒTixplus¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Î¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤òµ¡¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥¡¥ó¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿´ë¶È¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢20ÃÄÂÎ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¥µー¥Ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ø¼°¥Á¥±¥Ã¥È¥ê¥»ー¥ë¥µー¥Ó¥¹¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥µー¥Ó¥¹¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê³«È¯¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Î½¸µÒ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Õ¥¡¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£VOLZ¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿³Æ¼ï¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¥Áー¥à¤Îå«¤ò¿¼¤á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤òÃæ¿´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¡×¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ ¼Ò Ì¾¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒVOLZ¡Ê¥ô¥©¥ë¥Ä¡¢µì¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒTixplus¡Ë
½ê ºß ÃÏ¡¡¡§¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-12-18 ½ÂÃ«ÆîÅìµÞ¥Ó¥ë 10³¬
Âå É½ ¼Ô¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÃÓÅÄ ½¡Â¿Ï¯
Àß¡¡ Î©¡¡¡§¡¡2018Ç¯12·î18Æü
»ö¶È³µÍ× ¡§¡¡¥¹¥Ýー¥Ä¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤ä
´ØÏ¢¤¹¤ë³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ê¤é¤Ó¤Ë±¿±Ä
£Õ £Ò £Ì ¡§¡¡https://volz.co.jp/
