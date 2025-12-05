¡Ú³ûÀî¥·ー¥ïー¥ë¥É¡Û¡Ø³ûÀî¥·ー¥ïー¥ë¥É 2026Ç¯Ê¡ÂÞ¡Ù12·î11ÆüÈÎÇä³«»Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥ó¥Ó¥¹¥¿ ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹Ó°æ ¹¬Íº¡Ë¤Î´ð´´»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë³ûÀî¥·ー¥ïー¥ë¥É¡ÊÀéÍÕ¸©³ûÀî»Ô¡¢´ÛÄ¹¡§¾¡Ëó ¹À¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ê¡ÂÞ¸ÂÄê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à5ÅÀ¤òÉõÆþ¤·¤¿¡Ö³ûÀî¥·ー¥ïー¥ë¥É 2026Ç¯Ê¡ÂÞ¡×¤ò2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Âî¾å¥«¥ì¥ó¥Àー¤ä¥Õ¥êー¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Ü¥È¥ë¥±ー¥¹UVÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤Ê¤É¡¢º£Ç¯¤â¤³¤ÎÊ¡ÂÞ¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËºîÀ®¤·¤¿¡¢¥·¥ã¥Á¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥·¥ã¥Á¥°¥Ã¥º5ÅÀ¤òÉõÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¥°¥Ã¥º¤âÃ±ÂÎ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÊ¡ÂÞ¤À¤±¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¼¤Ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢£±.´ÛÆâ¥·¥ç¥Ã¥×¡¢£².¸ø¼°¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Î¤Û¤«¡¢£³.2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃêÁªÈÎÇä ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£´ÛÆâ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¡¢Âè1²óÌÜ¤ÎÃêÁªÈÎÇä¿½¹þ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¡¢¸ø¼°¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤Ï2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ï·¼ãÃË½÷¤òÌä¤ï¤ºÆü¾ï¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¸ÂÄê¥·¥ã¥Á¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢³§ÍÍ¤Î2026Ç¯¤ò¥·¥ã¥Á(¹¬)¿§¤ËÀ÷¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¡Ö³ûÀî¥·ー¥ïー¥ë¥É2026Ç¯Ê¡ÂÞ¡×¤ò¤¼¤Ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³ûÀî¥·ー¥ïー¥ë¥É 2026Ç¯Ê¡ÂÞ¡Û
¡üÅ¹Æ¬ÈÎÇä³«»Ï
2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ) 9:00～
¡üÈÎÇä²Á³Ê
10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡800¸Ä¸ÂÄê
¡üÈÎÇäÊýË¡
£±. ³ûÀî¥·ー¥ïー¥ë¥É´ÛÆâ¥·¥ç¥Ã¥× ¡Ö¥é¥ª¥¤¡×¡¢
¡¡¡Ö¥Þ¥ê¥ó¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö³ûÀî¥·ー¥ïー¥ë¥É¥Û¥Æ¥ëÇäÅ¹¡×¡¡
¡¡ ¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÅ¹ÊÞ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£². ³ûÀî¥·ー¥ïー¥ë¥É¥Û¥Æ¥ë¡¡½ÉÇñ¥×¥é¥ó
¡¡ 1¼¼1¸Ä¡¢Ê¡ÂÞ¤¬ÉÕ¤¯½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ªÅ¹Æ¬ºß¸Ë¤¬´°Çä¤·¤Æ¤â¤³¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð½ÉÇñÆü¤Ë
¡¡ Ê¡ÂÞ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ Í½Ìó´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)～2025Ç¯12·î26Æü(¶â)
¡¡ ½ÉÇñ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ)～2025Ç¯12·î26Æü(¶â)¡Ê1ÆüºÇÂç7¼¼¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¡Ë
¡¡ Í½Ìó¥Úー¥¸¡§https://www.kamogawa-seaworld.jp/hotel/?tripla_booking_widget_open=search&hotel_plan_code=19196126(https://www.kamogawa-seaworld.jp/hotel/?tripla_booking_widget_open=search&hotel_plan_code=19196126)
£³. ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃêÁªÈÎÇä
¡¡ ¡Ò1²óÌÜ¡Ó
¡¡ ¿½¹þ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ)10:00～12·î15Æü(·î)15:00
¡¡ ÃêÁª·ë²ÌÈ¯É½¡§2025Ç¯12·î18Æü(ÌÚ)
¡¡ È¯Á÷Æü¡§2025Ç¯12·î18Æü°Ê¹ß½ç¼¡È¯Á÷
¡¡ ¡Ò2²óÌÜ¡Ó
¡¡ ¿½¹þ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î30Æü(²Ð)10:00～2026Ç¯1·î5Æü(·î)15:00
¡¡ ÃêÁª·ë²ÌÈ¯É½¡§2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)
¡¡ È¯Á÷Æü¡§2026Ç¯1·î8Æü°Ê¹ß½ç¼¡È¯Á÷
¡¡ »ÙÊ§ÊýË¡¡§¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯Âå¶â°ú´¹¤Ë¤ÆÈ¯Á÷
¡¡ ¡Ê¹ç·×¶â³Û 12,000±ß¡ÊÁ÷ÎÁ+¼ê¿ôÎÁ+¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¡Ë
¡¡ ÃêÁª¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.kamogawa-seaworld.jp/event/event_info/14210/
¡¡ ¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1¸Ä¤Î¤ß¡¡Æ±°ì²ó¤ÇÊ£¿ô¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÁ´¤Æ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ ¢¨¤´ÅöÁª¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¤ß¡Ö¤´ÃíÊ¸³ÎÄê¤Î¤´Ï¢Íí¥áー¥ë¡×¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ ¡¡¤´ÅöÁª¼ÔÍÍ°Ê³°¤Ø¤Î¤´Ï¢Íí¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢ÃêÁª·ë²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÄÊÌ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡¡ ¢¨ÅöÁª¸å¤Î¤ªµÒÍÍÅÔ¹ç¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¦ÊÖÉÊ¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡¡ ¾¦ÉÊ¤Î¼õ¤±¼è¤êµñÈÝ¤äÊÝ´É´ü´ÖËþÎ»¤Ë¤è¤ëÅöÊý¤Ø¤ÎÊÖµÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢±ýÉüÊ¬¤ÎÁ÷ÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡Û
¡üÂî¾å¥«¥ì¥ó¥Àー
¡Ö2026Ç¯¥«¥ì¥ó¥Àー¡×¤òÃ´Åö¤·¤¿¼Ì¿¿²È¡¦¤¢¤»á»£±Æ¤Ë¤è¤ë¡¢¡Ö12¥ö·îÁ´¤Æ¥·¥ã¥Á¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Âî¾å¥«¥ì¥ó¥Àー¡£
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û
Éý¡§Ìó18cm¡¢¹â¤µ¡§Ìó15cm¡¢±ü¹Ô¡§Ìó8cm
¡ü¥Õ¥êー¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È»É½«¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢·Ú¤¯¤ÆÃÈ¤«¤¤¥Õ¥êー¥¹¤Î¥Õ¥ë¥¸¥Ã¥×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£Çö¼ê¤Ç½Å¤ÍÃå¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¼ó¸µ¤Þ¤ÇÃÈ¤«¤¤¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯»ÅÍÍ¡ªÎ¾¥µ¥¤¥É¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¡£
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û
¥Õ¥êー¥µ¥¤¥º¡¡Ãå¾æ¡§Ìó65cm¡¢¿ÈÉý¡§Ìó55cm¡¢Âµ¾æ¡§Ìó57cm
¡ü¥Ü¥È¥ë¥±ー¥¹UVÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±
Ç¨¤ì¤¿»±¤â¥Ü¥È¥ë¥±ー¥¹¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÙÊª¤òÇ¨¤é¤µ¤º¡õ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¤¬²ÄÇ½¡ªUV¥«¥Ã¥È²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿À²±«·óÍÑÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û
¿Æ¹ü¤ÎÄ¹¤µ¡§Ìó50cm¡¢½Å¤µ¡§Ìó250£ç
¡Ê¥±ー¥¹¼ýÇ¼»þ¡ËÄ¹¤µ¡§Ìó25cm¡¢Ä¾·Â¡§Ìó5cm¡¢½Å¤µ¡§Ìó320£ç
¡ü¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥Û¥ë¥Àー
³°Â¦¤Ï¿å¤ä±ø¤ì¤Ë¶¯¤¯È©¿¨¤ê¤Î½À¤é¤«¤Ê¥¦¥§¥Ã¥È¥¹ー¥ÄÀ¸ÃÏ¡¢ÆâÂ¦¤Ï¥¢¥ë¥ß¥·ー¥È¤Ç¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª700ml¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Þ¤ÇÆþ¤ëÂç¤¤á¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û
Ä¹¤µ¡§Ìó20cm¡¢Ä¾·Â¡§Ìó8cm¡¢¥Ù¥ë¥È¡§Ìó60～120cm
¡üÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°
Î¾¥µ¥¤¥É¤äÆâÂ¦¤Ê¤É6¤Ä¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¡¢¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤Î»ý¤Á¼ê¤Ë¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¥¥ã¥êー¥ÐーÄÌ¤··ê¡¢¼Ð¤á³Ý¤±¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ù¥ë¥È¤Ê¤Éµ¡Ç½ÀÈ´·²¡ª»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¾ö¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¹¹Ô¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û
½Ä¡§Ìó35cm¡¢²£¡§Ìó45cm¡¢¥Þ¥Á¡§Ìó16cm
¡ÊÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»þ¡Ë½Ä¡§Ìó22cm¡¢²£¡§Ìó20cm¡¢¸ü¤µ¡§Ìó5cm
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥ó¥Ó¥¹¥¿ ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È
¥°¥é¥ó¥Ó¥¹¥¿ ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎËÜ³ÊÅªÍÎ¼°¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿ËÌ¤Î·ÞÉÐ´Û¡¦»¥ËÚ¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤òÍ¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¡¢²¹ÀôÎ¹´Û¡¢Áí¹ç³¤ÍÎ¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¡¢¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤Î»ÜÀß±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¡¢¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¼õÂ÷»ö¶È¤òÅ¸³«¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥ó¥Ó¥¹¥¿ ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¿ÀÅÄ2-3-4¡¡S-GATEÂç¼êÄ®ËÌ5F
ÁÏÎ©¡§1958Ç¯8·î27Æü
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹Ó°æ ¹¬Íº
TEL¡§03-5209-4121¡ÊÂåÉ½¡Ë
URL¡§https://www.granvista.co.jp/
»¥ËÚ¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë / »¥ËÚ¥Ñー¥¯¥Û¥Æ¥ë / ·§ËÜ¥Û¥Æ¥ë¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡ÊÄó·È»ÜÀß¡Ë / ¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥²ー¥ÈµþÅÔ »Í¾ò¿·Ä® / ¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥²ー¥ÈÅìµþ µþ¶¶ / ¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥²ー¥È¹Åç /¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥²ー¥È¶âÂô / ¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥²ー¥ÈÂçºå ÇßÅÄ / ¶äºÂ¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë / ¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó by Hyatt ¤Ê¤ó¤Ð Âçºå / µþÄ®²È µþÅÔÆó¾ò ¤µ¤ï¤éÌÚ¤Î½É /µþÄ®²È µþÅÔ¤®¤ò¤ó È¬ºà¤Î½É / ÇòÎÉÁñ¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë / ¥Û¥Æ¥ë¤æ¤â¤ÈÅÐÊÌ / BLISSTIA SUITES¡õRESORT ²Æì²¸Ç¼Â¼¡Ê2026 Ç¯²Æ³«¶ÈÍ½Äê¡Ë /¾¾Åç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê2026 Ç¯²Æ³«¶ÈÍ½Äê¡Ë / ³ûÀî¥·ー¥ïー¥ë¥É / ³ûÀî¥·ー¥ïー¥ë¥É¥Û¥Æ¥ë / ¿À¸Í¿ÜËá¥·ー¥ïー¥ë¥É / ¿À¸Í¿ÜËá¥·ー¥ïー¥ë¥É¥Û¥Æ¥ë / ÆÑ¾®ËÒ¥´¥ë¥Õ¥ê¥¾ー¥È 72 /º´Ìî¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó / ÂÊÁ¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó / ÂçÄÅ¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó /
³ûÀî¥·ー¥ïー¥ë¥É
800¼ï11,000ÅÀ¤Î³¤¤ÎÆ°Êª¤òÅ¸¼¨¡£³¤¤Î²¦¼Ô¥·¥ã¥Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥ë¥«¡¢¥¢¥·¥«¡¢¥Ù¥ëー¥¬4¤Ä¤ÎÆ°Êª¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¿Íµ¤¡ª¤´²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢¤½¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¤¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î³Ú¤·¤¤Ìþ¤·¤Î¤Ò¤È»þ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³ûÀî¥·ー¥ïー¥ë¥É¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥Ó¥¹¥¿ ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È¤Î¥°¥ëー¥×»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§³ûÀî¥·ー¥ïー¥ë¥É
½êºßÃÏ¡§¢©296-0041ÀéÍÕ¸©³ûÀî»ÔÅìÄ®1464-18
³«¶È¡§1970Ç¯10·î1Æü
TEL¡§04-7093-4803
µÙ´ÛÆü¡§ÉÔÄêµÙ
´ÛÎÁ¡§Âç¿Í3,300±ß¡¢¾®¿Í¡Ê¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¡Ë2,000±ß¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡ÍÄ»ù¡Ê4ºÐ°Ê¾å¡Ë1,300±ß¡¢60ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý 2,700±ß
URL¡§ http://www.kamogawa-seaworld.jp/
