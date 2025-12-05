´Ú¹ñ¥³¥¹¥áMISSHA¤«¤éºÇÂç2»þ´Ö¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¥·ー¥È¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤¬¸ÂÄêÅÐ¾ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥·¥ã¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶è)¤¬Å¸³«¤¹¤ë´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMISSHA¡Ê¥ß¥·¥ã¡Ë¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥·¥êー¥º¡Ö¥Ó¥¿¥·ー¥×¥é¥¹¡×¤«¤é¡¢½¸ÃæÌÓ·ê¥±¥¢*¹¤¹¤ë¡Ö¥ß¥·¥ã ¥Ó¥¿¥·ー¥×¥é¥¹¥²¥ë¥Þ¥¹¥¯¡×¤ò2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡¢¥¢¥Ô¥¿¡¦¥Ô¥¢¥´¢¨¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£1Ç¯´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¤´¤Û¤¦¤Ó¥±¥¢¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥·ー¥º¥ó¡¢¤ªÈ©¤È¤¸¤Ã¤¯¤ê¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤Ç½¸Ãæ¥±¥¢¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¢¨°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥³¥ó¥»¥×¥È¤È³«È¯ÇØ·Ê
¤ª¼êÆþ¤ì»þ´ÖºÇÂç2»þ´Ö¤ÎÄ¶¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥±¥¢¥Þ¥¹¥¯
¡ÈÈ©¤ËÅ½¤ëÈþÍÆ±Õ¡É´¶³Ð¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥±¥¢¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óC*¤òÅ½¤ë¡ª¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¥Þ¥¹¥¯¡×¤¬¥ß¥·¥ã¤Ç¿Íµ¤¤Î ¡Ö¥Ó¥¿¥·ー¥×¥é¥¹¥·¥êー¥º¡×¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÓ·êÇº¤ß*¹¤äÆ©ÌÀ´¶*²¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤Î¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢1Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¥·ー¥º¥óÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤´Äó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾¡Éé¥Þ¥¹¥¯¡×¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC*¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸·ÁªÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¸Ç¤á¤¿²«¿§¤¤¥² ¥ë¥Þ¥¹¥¯¤¬¡¢ºÇÂç2»þ´Ö¤«¤±¤ÆÆ©ÌÀ¤ËÊÑ²½¤·¤Ê¤¬¤éÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò¤¸¤Ã¤¯ ¤ê¤È³ÑÁØ¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤·¤¿»þ¤Î¡¢ÌÓ·ê¥±¥¢´¶*¹¡¢Æ©ÌÀ´¶*²¡¢¥Ä¥ä´¶¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë ¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤Ê1Ëç¤Ç¤¹¡£ ´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¡¢½µ1²ó¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¥±¥¢¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤´Í§¿Í¤ä¤´²ÈÂ²¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
*À½ÉÊ¤Î¹³»À²½ºÞ¡§¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À *¹È©¤òÊÝ¼¾¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌÓ·ê¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë *²ÊÝ¼¾¤Ë¤è¤ëÈ©°õ¾Ý
¢£À½ÉÊÆÃÄ¹»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¥·ー¥È¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¥²¥ë¥Þ¥¹¥¯
ÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È´Þ¤ó¤À¥²¥ë¥Þ¥¹¥¯¤¬¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÈ©¤ËÌ©Ãå¡£
»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤¬Æ©ÌÀ¤ËÊÑ²½¤·¡¢»ÈÍÑ´°Î»¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò»ë³ÐÅª¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÅÉÉÛÄ¾¸å¡§È©¤Ë¤Î¤»¤¿½Ö´Ö¤«¤é¤Î¥Ô¥¿¥Ã¤È¤·¤¿Ì©ÃåÎÏ¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Ë´¶Æ°¡ª
40Ê¬¸å¡§¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆÏ¤¯*¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¡¦ÈþÍÆÀ®Ê¬¡£Ä¹»þ´ÖÈþÍÆ¤¬³ð¤¦¤Î¤Ï¡¢¥²¥ë¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£
2»þ´Ö¸å¡§¥Þ¥¹¥¯¤¬Æ©ÌÀ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢ÈþÍÆÀ®Ê¬¤¬È©*¤ËÆÏ¤¤¤¿¹ç¿Þ¡£ºÇÂç»þ´Ö¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤¬´°Î»¤Ç¤¹¡ª
Ì¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê ¥²¥ë¥Þ¥¹¥¯¤È¤Ï¡©
¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¾õ¤Î¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¤×¤ë¤×¤ë´¶¿¨¡£¤Þ¤ë¤ÇÈþÍÆ±Õ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸Ç¤á¤¿´¶¿¨¤Ë¡¢»È¤¦Á°¤«¤é´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¾õ¤Î¥Þ¥¹¥¯¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤È´Þ¤Þ¤ì¤¿ÈþÍÆÀ®Ê¬¤Ï¡¢¤Û¤Ü±Õ¤À¤ì¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤·¡£¤ª´é¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤¿½Ö´Ö¤«¤é¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡¢Ì©ÃåÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¤ª´¶¤¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÂç2»þ´Ö¤È¤¤¤¦ Ä¹»þ´ÖÈþÍÆ¤¬³ð¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª¼êÆþ¤ì¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡¢¥²¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤â¤Á¤â¤Á¡¦¤×¤ë¤×¤ë´¶¤Ï¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¿¥¤¥à¤ÎìÔÂô´¶¤äËþÂ´¶¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
2»þ´ÖÈþÍÆ¤ÇÆÏ¤±¤ë¡¢¸·Áª¤·¤¿ÈþÍÆÀ®Ê¬
3¼ï¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óC*¹¡¦¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó*²
È©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢½¸ÃæÅª¤ËÌÓ·ê*³¤ò¥±¥¢¡£
´¥Áç¤Ë¤è¤ë¤¯¤¹¤ßÈ©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢¥ï¥ó¥Èー¥óÌÀ¤ë¤¤*⁴¥Ä¥äÈ©¤Ø¡£
3¤Ä¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÀ®Ê¬
¡¦¥Ï¥ê¡¦ÃÆÎÏ¡§¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É*²ÇÛ¹ç¡£
¡¦¤¦¤ë¤ª¤¤ ¡§8¼ï¤Î¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À*⁵¤È¥»¥é¥ß¥ÉNP*⁶¤òÇÛ¹ç¡£
¡¦È©¤¢¤ìËÉ»ß¡§Ìý¿åÊ¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¡¢´ÅÁðÍ³ÍèÀ®Ê¬¤Î¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À2K*²¤òÇÛ¹ç¡£
¢£¤´»ÈÍÑÊýË¡
Ìë¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤Ç¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1. Àö´é¸å¡¢²½¾Ñ¿å¤äÈþÍÆ±Õ¤ÇÈ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
2. ¥²¥ë¥Þ¥¹¥¯¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢ºÇ½é¤ËÌÜ¸µ¤È¸ý¸µ¤Î¥·ー¥È¤ò³°¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¥Õ¥£¥ë¥à¤ò³°¤·¤ÆÌÜ¸µ¡¦¸ý¸µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤éÌ©Ãå¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
4. ¥¯¥¤¥Ã¥¯¥±¥¢¤Ê¤é30～40Ê¬¡£
¡¡¤¸¤Ã¤¯¤ê¥±¥¢¤Ê¤é1～2»þ´Ö¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£È©¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍÑ»þ´Ö¤òÄ´À°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
5. »þ´Ö¤È¶¦¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤¬Æ©ÌÀ¤ËÊÑ²½¡£ºÇÂç2»þ´Ö¡¦¥Þ¥¹¥¯¤¬Æ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤ª¼êÆþ¤ì´°Î»¤Î¹ç¿Þ¤Ç¤¹¡£
¢£À½ÉÊ¾ðÊó¥ß¥·¥ã¥Ó¥¿¥·ー¥×¥é¥¹ ¥²¥ë¥Þ¥¹¥¯
¡¦4ËçÆþ¤ê
¡¦²Á³Ê ¡§2,178±ß(ÀÇ¹þ¤ß) ¡¿ 1,980±ß(ÀÇÈ´¤)
¡¦È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡¢¥¢¥Ô¥¿¡¢¥Ô¥¢¥´¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¿·È¯Çä
*³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç *¹À½ÉÊ¤Î¹³»À²½ºÞ¡§¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»ÀÀ°È©À®Ê¬¡§3-O-¥¨¥Á¥ë¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¡¢¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¥ê¥ó»ÀNa
*²À°È©À®Ê¬ *³È©¤òÊÝ¼¾¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌÓ·ê¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë *⁴ÊÝ¼¾¤Ë¤è¤ëÈ©°õ¾Ý *⁵ÊÝ¼¾À®Ê¬¡§¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥¯¥í¥¹¥Ý¥ê¥ÞーNa¡¢¥¢¥»¥Á¥ë¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀK¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥Ò¥É¥í¥¥·¥×¥í¥Ô¥ë¥È¥ê¥â¥Ë¥¦¥à¡¢ ²Ã¿åÊ¬²ò¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¡¢²Ã¿åÊ¬²ò¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À
*⁶ÊÝ¼¾À®Ê¬
¢£MISSHA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
"Èþ¤·¤µ¤ÏÃ¯¤â¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡É
¤½¤ì¤¬MISSHA¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡£
ÉÔÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ÏÁª¤Ð¤ºËÜ¼Á¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê½èÊý¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¢¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥á¥¤¥¯¤Þ¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î¶á¤¯¤Ç´ó¤êÅº¤¤¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥³¥¹¥á¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡£
Èþ¤·¤µ¤¬µ±¤¯È©¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹