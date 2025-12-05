¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥Èyep¤Î³ô¼°¾ù¼õ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
½Û´Ä·¿¥Þー¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§Æ£ºê ¿µ°ìÏº¡¢°Ê²¼¡§¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Òyep¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹©Æ£²í¼ù¡¢°Ê²¼¡§yep¡Ë¤ÎÁ´³ô¼°¤Î¤¦¤Á¡¢50.89%¤ò¾ù¼õ¤¹¤ë³ô¼°¾ù¼õ·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°¾ù¼õ¤ÎÍýÍ³
¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢1985Ç¯¤ËÀ¤³¦½é¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÃæ¸Å¼Ö¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï¡¢Ãæ¸Å¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¡¢Ãæ¸Å¥Ð¥¤¥¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÎÎ°è¤Ø¤È³ÈÄ¥¤·¡¢Æó¼¡Î®ÄÌ¤ÎÀìÌç¥Î¥¦¥Ï¥¦¤äÎ®ÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æó¼¡Î®ÄÌ»Ô¾ì¤¬À¤³¦Åª¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¡¢¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥È¤Ï2025Ç¯¤ËÃæ´ü·Ð±Ä·×²èBlue Print2027¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢M&AÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê»ñ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¹¹¤Ê¤ë»ö¶Èµ¬ÌÏ¤Î³ÈÂç¤äÎ®ÄÌ·ÁÂÖ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥È¤ÎDXÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ¼ï¸ÜµÒ¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤·¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÆâÀ½²½¡¢¿·µ¬¹½ÃÛ¤ª¤è¤Ó²þ½¤Åù¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀïÎ¬¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¾å¤Ç¡¢°ÂÄêÅª¤Ê³«È¯¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
yep¤Ï¡¢¹âÅÙ¤Ê³«È¯¿Íºà¤òÂ¿¿ôÍ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥È¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤òÃ´¤¦¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤·¤Æ¶¨¶È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î³ô¼°¾ùÅÏ¤Ë¤è¤ëyep¤Î¥°¥ëー¥×»²²è¤Ë¤è¤ê¡¢³«È¯ÂÎÀ©¤òÈ´ËÜÅª¤Ë¶¯²½¤·¡¢³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ª¤è¤Ó¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥È¤Î³Æ»ö¶È¤Î¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¤Þ¤¿¡¢yep¤Î100%»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëyet Company Limited¡ÊËÜ¼Ò¡§¥Ù¥È¥Ê¥à ¥Ûー¥Á¥ß¥ó»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÅÏîµ Êâ¡¢°Ê²¼¡§yet)¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢³«È¯µòÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥È¤¬¶áÇ¯ÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎºÎÍÑ¶¯²½¡¢¤ª¤è¤Ó¸½ºß¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥È¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¿Íºà¤ÎÄêÃå¤Ë¤âÂç¤¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£yep¤ª¤è¤Óyet¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥Ö¥ê¥Ã¥¸¿ÍºàÅù¤Î¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥È¥ê¥½ー¥¹¤ò
³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤Î³ÈÂç¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¤¤Áê¾è¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤ÎÇØ·Ê¤«¤é¡¢yep¤ÎÁ´³ô¼°¤Î¤¦¤Á¡¢50.89%¤òyepÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î¹©Æ£ ²í¼ù»á¡¢yepÀìÌ³¼èÄùÌò¤ÎÅÏîµ Êâ»á¤è¤ê¾ù¼õ¤·¡¢yep¤ò¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¹©Æ£ ²í¼ù»á¤ÏÂåÉ½¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ¡¢ÅÏîµ Êâ»á¤Ï¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ°ú¤Â³¤·Ð±Ä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¾ù¼õ¸å¤â¡¢yep¤Ï¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡ÂÎÀ©¡¢´ûÂ¸¤Î¼è°ú¾ò·ï¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤ÎÂÎÀ©¤Ç»ö¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢yep¤ª¤è¤Óyet¤È¤È¤â¤Ë¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¹¤Ê¤ë¸ÜµÒ¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüÄø
¡¦¼èÄùÌò²ñ·èµÄ¡§2025Ç¯11·î26Æü
¡¦³ô¼°¾ù¼õ·ÀÌóÄù·ëÆü¡§2025Ç¯11·î26Æü
¡¦³ô¼°¾ù¼õ¼Â¹ÔÆü¡§2026Ç¯1·î16Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡Úyep²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òyep
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹©Æ£ ²í¼ù
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2014Ç¯£´·î2Æü
»ñËÜ¶â¡§450Ëü±ß¡Ê2025Ç¯£¹·î30Æü¸½ºß¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§WEB¥µー¥Ó¥¹¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢´ë²è¡¦³«È¯¡¢IT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¢WEBÂ¾¡Ë¡¢Æ°²èÀ©ºî¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
¡Úyet²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§yet Company Limited
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÅÏîµ Êâ
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2023Ç¯10·î3Æü
»ñËÜ¶â¡§609É´Ëü¥Ù¥È¥Ê¥à¥É¥ó¡Ê2024Ç¯12·î31Æü¸½ºß¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥·¥¹¥Æ¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÊ¬ÀÏ¡¢Àß·×¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ª¤è¤ÓÊÝ¼é¥µー¥Ó¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹
³ô¼ç¡§³ô¼°²ñ¼Òyep
¡Ú¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥È²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥È
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³ÆóÃúÌÜ5ÈÖ8¹æ¡¡ÀÄ»³OM¥¹¥¯¥¨¥¢ (¢©107¡¾8349)
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡Æ£ºê ¿µ°ìÏº
ÁÏ¶ÈÇ¯·îÆü¡§1985Ç¯6·î29Æü
»ñËÜ¶â¡§1,807É´Ëü±ß ¡Ê2024Ç¯12·î31Æü¸½ºß¡Ë
Ï¢·ëÇä¾å¹â¡§55,910É´Ëü±ß¡Ê2024Ç¯12·î´ü¡Ë
Ï¢·ë½¾¶È°÷¿ô¡§1,060Ì¾¡Ê2024Ç¯12·î31Æü¸½ºß¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½Û´Ä·¿¥Þー¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£Ãæ¸Å¼Ö¡¢Ãæ¸Å¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¡¢²Ö¤¡¢Ãæ¸Å¥Ð¥¤¥¯¡¢Ãæ¸Å°åÎÅµ¡´ï¤Ê¤É¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤ª¤è¤ÓÎ®ÄÌ¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£
³ô¼°¡§Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3964¡Ë
URL¡§https://www.aucnet.co.jp/(https://www.aucnet.co.jp/)
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥È¡¡»ö¶È³«È¯´ë²è¼¼¡¡°æÅÄ
EMAIL¡§bizdev@ns.aucnet.co.jp
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥È¡¡¿·°æ¡¢°ËÆ£¡¢¿·¡¢¾®ÅÄ¶Í
TEL¡§03-6440-2530 ¡¡EMAIL¡§request@ns.aucnet.co.jp