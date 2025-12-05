ÆÁÅç¸©¿À»³Ä®¤Çµ¯¶ÈÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡ÉLEAN STARTUP BASE¡É¤ò³«ºÅ
£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£²£¹¡¢£³£°Æü¤Î½µËö£²Æü´Ö¡¢¡Ê³ô¡Ë¤Þ¤Ä¤ê¤Ð¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¿¹¿¿Íª»Ò¡Ë¤Ï¡¢ÆÁÅç¸©¿À»³Ä®¤Ë¤Æ¡¢º£Ç¯£´²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー3¼Ò¤ò·Þ¤¨¤¿¡Öµ¯¶ÈÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à Lean StartupBase¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£»¥ËÚ¡¦Ê¡²¬¡¦Åìµþ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¼¡À¤Âå¤Î¼ã¼ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¿À»³¹âÀì¡¦ÆÁÅçÂç³Ø¡¦°¤Æî¹©¶È¹âÀì¤Î³ØÀ¸¤¬»²²Ã¡£¿À»³Ä®¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÁÏÂ¤Åª²áÁÂ¡×¤ÎÀº¿À¤È¡¢¼«Á³¡¦¥¢ー¥È¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÃÏ°è´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤Î¥×¥í¥»¥¹¡ÖLean Startup¡×¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú£²Æü´Ö¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿£¶¼Ò¡Û¢¨£²Æü´Ö¤Îµ¯¶ÈÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¡¢µ¼»÷Åª¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¿À»³²¾ÁÛË¡Ì³¶É¤ËÅÐµ¡£¤¿¤Ã¤¿£²Æü´Ö¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»îºî¤·¡¢¸ÜµÒ³«È¯¡Ê¸¡¾Ú¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¶È¤«¤é¤Î¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤Æµ¯°Æ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¡¢Éû¶È¤Î·Ð¸³ÃÍ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢¤¹¤Ç¤Ëµ¯¶È¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ê¤É¡¢Á´°÷¤¬£±¿Í£³£¹ÉÃ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤·¤¿Ãæ¤«¤éÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿£¶¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤â¤È¤Ë¥Áー¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ú»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¡Û
»²²Ã¼Ô¡§ÃæÂ¼¿¸¤µ¤ó¡Ê³ô¡Ë¥³¥Þー¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¡Ê¡²¬»Ù¼Ò
¤ï¤º¤«2Æü´Ö¤È¤¤¤¦Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¸¡¾Ú¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤±¤¿¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£°Õ³°¤Ë¤â¡¢¿È¶á¤Ê¾ì½ê¤ä¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤ÎÊú¤¨¤ë²ÝÂê¤ÎÃæ¤Ë¤³¤½¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Å¤¯¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤½¤Îµ¤¤Å¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»ëÌî¤ò³Î¼Â¤Ë¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î2Æü´Ö¤Ï¡¢ÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È»×¹Í¤Î¶ÚÎÏ¡É¤òÁíÆ°°÷¤¹¤ëÇ»Ì©¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£½ªÎ»¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤â¤Î¤´¤È¤ò½¾Íè¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë³ÑÅÙ¤«¤éÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ê±þ¤¨¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±Çñ£²Æü¿²¿©¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÁö¤êÈ´¤±¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÎÇ®ÎÌ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¡§ÄÅ»³È»¿Í¤µ¤ó¡¡ÆÁÅçÂç³Ø£²Ç¯À¸
ËÍ¤¬²Æ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¹â¹»À¸¡ß´ë¶È¤ÎÂÐÏÃ¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥·¥Ã¥×¡ÖHatch¡Ü¡×¤ò³ÈÂç¤·¡¢ÆÁÅç¤Î¹â¹»À¸¤Î¿ÊÏ©ÁªÂò¤Îµ¡²ñ¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë»ö¶È¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¶È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³ØÀ¸¤¬»ö¶È¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤·¡¢·ÑÂ³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢´ë¶È¤Ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤ò¤É¤¦Àß·×¤¹¤ë¤«¤Ê¤É¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÉôÊ¬¤¬¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢¡Öµ¯¶È¡á»Ö¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ë¤ÏÆ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤ÎÎ°è¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡Ö´°àú¤µ¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï°ìÊâ¿Ê¤à¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤Ë¤³¤½¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥¹¥Ý¥ó¥µー ·ó ¥á¥ó¥¿ー»²²Ã¡Ê³ô¡ËParty COO ÌøÀ¥ ÍµÌé¡Û
±¦¡Ê³ô¡ËParty CEO ÍÕÁÒÊâÍÍ º¸¡Ê³ô¡ËParty COO ÌøÀ¥ ÍµÌéÍÍ
¶¦ÁÏµòÅÀ¡Öcoen¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢µ¯¶È¤Î¼ÂÁ©µ¡²ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ Lean Startup ¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¤Þ¤¿¿À»³¤È¤¤¤¦ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ê¡¢¶¨»¿´ë¶È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ »²²Ã¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¹â¤¯¡¢¿¼Ìë¤Þ¤ÇµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é»ö¶È¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤âÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿½Ð²ñ¤¤¤ò¡¢Ã±¤Ê¤ëÀÜÅÀ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¶¦ÁÏ¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ ¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ëÃç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢½Ð»ñ¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¶È¶¨Æ¯¤È¤¤¤Ã¤¿¼¡¤ÎÄ©Àï¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
▪️Lean Startup Base¤È¤Ï¡©
GoPro¤äAirbnb¤ä¥á¥ë¥«¥ê¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¤Ê¤¼¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤Î¤«¡©¡ª
¤½¤ÎÍýÍ³¤Î£±¤Ä¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î¶¦ÄÌ¤·¤¿¹ÔÆ°ÍÍ¼°¡ÉLean Startup¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢»îºîÉÊ¤òºî¤ê¼¨¤¹¡¢¸¡¾Ú¤¹¤ë¤·¡¢¸ÜµÒ¤«¤é³Ø¤Ö¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¹âÂ®²óÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬Lean
Startup¤Ç¤¹¡£¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¼ºÇÔ¤Ï¡¢¤³¤ÎBuild¤Þ¤Ç¤Î´ë²èÃÊ³¬¤¬Èó¾ï¤ËÄ¹¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤Þ¤¿ºÇ½é¤Î²ÝÂêÈ¯¸«¤Î²òÁüÅÙ¤ÎÄã¤µ¤Ê¤É¤¬ÍýÍ³¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢Canva¤ä¡¢SONY¤ÎWalkman¤ä¡¢GoPro¤Ê¤É¤¬¤¿¤Ã¤¿£±¿Í¤Îº¤¤ê¤´¤È¤Î²ò·è¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤Ë¼è¤ê¾å¤²¡¢LeanStartup¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤Ã¤¿£²Æü´Ö¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Å¤¯¤ê¡¢¸ÜµÒ³«È¯¤Þ¤Ç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
▪️¼çºÅ¡§¡Ê¹ç¡ËBe Yourself ¡¡¢¨¿À»³µòÅÀ
▪️±¿±Ä¡§¡Ê³ô¡Ë¤Þ¤Ä¤ê¤Ð
▪️¶¨»¿¡§¡Ê³ô¡ËParty (https://party-co.jp/)¡¢¡Ê³ô¡Ë¥³¥Þー¥¹¥á¥Ç¥£¥¢(https://commerce-media.info/)¡¡¡¢¡Ê³ô¡ËY's(https://ysinc.co.jp/)
▪️ÍèÇ¯¤â¿À»³³«ºÅ¡¢ÆÁÅç³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
»²²Ã¼Ô¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¥Õ¥©¥íー¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
https://startupbase-atanytimes.peatix.com/
¶¦ÁÏ¡¦¥¹¥Ý¥ó¥µー´ë¶È¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é
(³ô)¤Þ¤Ä¤ê¤Ð¡¡Ã´Åö¡§¿¹
https://matsuriba.com/