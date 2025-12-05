³ØÀ¸¤Î¤¬¤ó¤Ð¤ë»þ´Ö¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖGOOD CAMPUS LIFE Project¡×Vol.3 Éô³èÆ°¤äÁª¼ê¤ò»Ù¤¨¤ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤òFMV¤¬»Ù¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Þ¥Í¥Ñ¥½¡×¤ò12·î5Æü¤è¤ê»ÏÆ°
ÉÙ»ÎÄÌ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç·¨·ò»Ë °Ê²¼¡¢FCCL¡Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Î¤¬¤ó¤Ð¤ë»þ´Ö¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖGOOD CAMPUS LIFE Project¡×¤ÎÂè»°ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¡È»Ù¤¨¤ëÎ©¾ì¡É¤Ç¤¢¤ëÂç³ØÉô³èÆ°¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Þ¥Í¥Ñ¥½¡×¤ò»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤ÎÂÎ°é²ñ·ÏÉô³è¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ò´Þ¤àÂç³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿»öÁ°Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¶ÈÌ³¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¥µ¥Ýー¥È¤è¤ê¤â¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëºî¶È¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓFCCL¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÂç³ØÉô³èÆ°¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤¬¤è¤ê²÷Å¬¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ëºî¶È¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Þ¥Í¥Ñ¥½¡×¤ò»ÏÆ°¤·¡¢ÀìÍÑ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò´õË¾¤¹¤ëÂç³ØÉô³èÆ°¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤ÎÂÎ°é²ñ·ÏÉô³è¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ò´Þ¤àÂç³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Ñ¥½¥³¥óÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¶ÈÌ³¤ÎÌó7³ä¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¥¤¥áー¥¸¤µ¤ì¤ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¸½¾ìºî¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤äÏ¢ÍíÄ´À°¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¶ÈÌ³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢1Æü6»þ´Ö°Ê¾å¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë³ä¹ç¤Ï¡¢ÂÎ°é²ñ·ÏÉô³èÆ°¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤¬°ìÈÌÂç³ØÀ¸¤ÎÌó£²ÇÜ¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£Áª¼ê¤ò±¢¤Ç»Ù¤¨¤ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¶ÈÌ³¤Î¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼ÂÂÖ¤òÆ§¤Þ¤¨FCCL¤Ï¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¶ÈÌ³¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¤ä¤¹¤¤ÊÉ»æ¤òÅëºÜ¤·¡¢Éô³èÆ°¤Î¸½¾ì¤ÇÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÇ®¡¦¿åË×¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡Ö¥ï¥¤¥ÉÊÝ¾Ú¥µー¥Ó¥¹¡×¢¨¤ò4Ç¯´ÖÉÕÂÓ¤·¤¿¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÃêÁª¤Ë¤è¤êÁª¤Ð¤ì¤¿Á´¹ñ¤ÎÂç³ØÉô³èÆ°¤ØÇÛÉÛÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÇÛÉÛÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÉô³èÆ°¤ÎÊç½¸¾ðÊó¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ÈFMV¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÄ´ºº¥µ¥Þ¥êー¡ä
✧¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹»ÈÍÑ»þ´Ö¤Ï°ìÈÌÂç³ØÀ¸¤ÎÌó1.4ÇÜ¡£6»þ´Ö°Ê¾å¤ÎÄ¹»þ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÍøÍÑÎ¨¤Ï¡¢Ìó£²ÇÜ
✧¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤ëÎ¢Â¦¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡£¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¶ÈÌ³¤ÎÌó7³ä¤¬¡¢¸½¾ì¶ÈÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¶ÈÌ³
✧¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¶ÈÌ³¤ÎÆâÌõ¼ÂÂÖ¡§»î¹ç¥Çー¥¿´ÉÍý¤äÆ°²èÊÔ½¸¤Ë1Æü¤Ë3~4»þ´Ö°Ê¾åÈñ¤ä¤¹·¹¸þ
✧¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤¬ÂçÊÑ¡×¡Ö¥Çー¥¿¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë´ÉÍý¤¬ÈÑ»¨¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â
¡ÚÂç³ØÀ¸ÂÎ°é²ñ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ª¤è¤Ó°ìÈÌÂç³ØÀ¸¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÍøÍÑ¼ÂÂÖÄ´ºº¡Û
°ì¸«¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¤Ï±ï±ó¤¯¸«¤¨¤ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÎý½¬¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎºîÀ®¤ä»î¹ç¥Çー¥¿¤Î´ÉÍý¡¢¹Êó³èÆ°¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤ÎÂ¿¤¯¤Î¶ÈÌ³¤ò¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢»È¤¤¤Å¤é¤µ¤äºî¶È´Ä¶¤Ø¤ÎÉÔËþ¤Ê¤É¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇº¤ß¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£FCCL¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤ÎÂÎ°é²ñ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ò´Þ¤àÂç³ØÀ¸122Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÂç³ØÀ¸ÂÎ°é²ñ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ª¤è¤Ó°ìÈÌÂç³ØÀ¸¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÍøÍÑ¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È»Ù¤¨¤ë¿Í¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó´Ä¶¡É¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÄ´ºº³µÍ×¡ä
Ä´ºº¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖÂç³ØÀ¸ÂÎ°é²ñ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ª¤è¤Ó°ìÈÌÂç³ØÀ¸¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÍøÍÑ¼ÂÂÖÄ´ºº¡×
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¤Î4Ç¯À©Âç³ØÀ¸ÃË½÷¡Ê18-22ºÐ¡Ë¡¢Á´¹ñ¤Î4Ç¯À©Âç³ØÀ¸ÂÎ°é²ñ¥Þ¥Íー¥¸¥ãーÃË½÷¡Ê18-22ºÐ¡Ë
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î6Æü¡Ê·î¡Ë～10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
Ä´ººµ¡´Ø¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¦¥¹(https://www.weiden-haus.com/)
¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¡§°ìÈÌÂç³ØÀ¸100¥µ¥ó¥×¥ë¡¢ÂÎ°é²ñ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー22¥µ¥ó¥×¥ë
¡ãÄ´ºº¥È¥Ô¥Ã¥¯¡ä
¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹»ÈÍÑ»þ´Ö¤Ï°ìÈÌÂç³ØÀ¸¤ÎÌó1.4ÇÜ¡£6»þ´Ö°Ê¾å¤ÎÄ¹»þ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÍøÍÑÎ¨¤Ï¡¢Ìó£²ÇÜ
1Æü¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹»ÈÍÑ»þ´Ö¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°ìÈÌÂç³ØÀ¸¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï4.3»þ´Ö¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï6.1 »þ´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÍøÍÑ»þ´Ö¤Ï¡¢°ìÈÌÂç³ØÀ¸¤ÎÌó1.4ÇÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢6»þ´Ö°Ê¾å¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë°ìÈÌÂç³ØÀ¸¤Ï28%¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ï54.5%¤È²áÈ¾¿ô¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹»þ´ÖÍøÍÑ¼Ô¤Î³ä¹ç¤ÏÌó2ÇÜ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤ëÎ¢Â¦¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡£¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¶ÈÌ³¤ÎÌó7³ä¤¬¡¢¸½¾ì¶ÈÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¶ÈÌ³
¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¶ÈÌ³¤ÎÆâÌõ¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¶ÈÌ³»þ´Ö¤Î65.1%¤¬¡¢¥Çー¥¿µÏ¿¡¦Ê¬ÀÏ¡¢Ï¢ÍíÄ´À°¡¢¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¶ÈÌ³¡×¤ËÈñ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Îý½¬¤ä»î¹ç¤Î±¿±Ä¡¢ÍÑ¶ñ¤ä¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥àÅù¤Î¸½Êª´ÉÍý¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¸½¾ì¶ÈÌ³¡×¤Ï¡¢34.9%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ÎÌó3¿Í¤Ë1¿Í¡Ê31.8%¡Ë¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤è¤ê¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î»ÈÍÑ»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¶ÈÌ³¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È»Ù¤¨¤ëÂ¦¡É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¶ÈÌ³¤ÎÆâÌõ¼ÂÂÖ¡§»î¹ç¥Çー¥¿´ÉÍý¤äÆ°²èÊÔ½¸¤Ë1Æü¤Ë3~4»þ´Ö°Ê¾åÈñ¤ä¤¹·¹¸þ
¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¶ÈÌ³¤Î¤¦¤Á¡¢ÆÃ¤Ë¡¢¡Ö»î¹ç¥Çー¥¿´ÉÍý¡×¡ÊÊ¿¶Ñ1.27»þ´Ö/Æü¡Ë¤È¡ÖÉô°÷Ï¢Íí¡¦¶¦Í¡×¡ÊÊ¿¶Ñ1.24»þ´Ö/Æü¡Ë¤¬Æü¾ïÅª¤Ê¹âÉé²Ù¶ÈÌ³¤È¤·¤Æ»þ´Ö¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¶ÈÌ³Éé²Ù¤Î½¸Ãæ¡Ê3»þ´Ö°Ê¾å/Æü¤òÈñ¤ä¤¹³ä¹ç¡Ë¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤ë¶ÈÌ³¤âÂ¸ºß¡£¡Ö»î¹ç¥Çー¥¿´ÉÍý¡×¤Ë3»þ´Ö°Ê¾å¤òÈñ¤ä¤¹¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ÏÌó2³ä¡Ê18.1%¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶ÈÌ³Éé²Ù¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤¬ÂçÊÑ¡×¡Ö¥Çー¥¿¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë´ÉÍý¤¬ÈÑ»¨¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â
¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¶ÈÌ³¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÉéÃ´¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢1°Ì¤Ï¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬½Å¤¯»ý¤Á±¿¤Ó¤¬ÂçÊÑ¡×¡Ê40.9¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¥Çー¥¿¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë´ÉÍý¤¬ÈÑ»¨¡×¡Öºî¶È»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÁ´ÂÎ¤ÎÌó2³ä¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ö»ý¤Á±¿¤Ó¤ÎÉéÃ´¡×¤Ï¡¢Æü¡¹¸½¾ì¤È¥Ñ¥½¥³¥óºî¶È¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãーÆÃÍ¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊªÍýÅª¡¦ºî¶ÈÅª¤ÊÎ¾ÌÌ¤ÇÉé²Ù¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Þ¥Íー¥¸¥ãーÀìÍÑ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÄó¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
FCCL¤Ï¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Á´¹ñ¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡Ö¥Þ¥Í¥Ñ¥½¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤·¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÀìÍÑ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢£±þÊç³µÍ×
±þÊçÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¤ÎÂç³Ø¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÉô³èÆ°
ÇÛÉÛ¿ô¡§15Âæ
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë 11:00～12·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë 23:59
±þÊçÊýË¡¡§ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Î±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤«¤éÉ¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏ
Áª¹ÍÊýË¡¡§±þÊçÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Áª¹Í
ÅöÁªÈ¯É½¡§ÅöÁª¼Ô¤Ø¤Î¥áー¥ëÏ¢Íí¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦SNS¤ÇÈ¯É½
Äó¶¡ÆâÍÆ¡§¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÊÉ»æ¡Ü¥ï¥¤¥ÉÊÝ¾Ú¥µー¥Ó¥¹4Ç¯ÉÕÂÓ
ÅöÁª¸å¤Î¶¨ÎÏÆâÍÆ¡§¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¶ÈÌ³¤Ç¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó³èÍÑ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÄó½Ð
¡¡¡¦FMV¸ø¼°SNS¡¦WEB¤Ç¤Î¾Ò²ð¤Ø¤Î¶¨ÎÏ
¡¡¡¦Éô³èÆ°¤ÎSNS¤Ç³èÍÑ¤Î·ÇºÜ
¡¡¡¦Éô³èÆâ¤Ç¤Î»ÈÍÑÉ÷·Ê¡¦³èÍÑ»öÎã¶¦Í
¢£À½ÉÊ³µÍ×
»ñÎÁÀ°Íý¤ä¥Çー¥¿´ÉÍý¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ¤òÉ¸½àÅëºÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Éô³èÆ°¤Î¸½¾ì¤ÇÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÇ®¡¦¿åË×¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤âÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥ï¥¤¥ÉÊÝ¾Ú¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÉÕÂÓ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Þ¥Í¥Ñ¥½¡×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¡¢FMV Note U¥·¥êー¥º2µ¡¼ï¡¢FMV Note C¥·¥êー¥º1µ¡¼ï¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
FMV Note U¡ÊUH90/J3¡Ë
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥µ¥¤¥º¡§14.0·¿¥ï¥¤¥É
¥«¥éー¡§¥Ô¥¯¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥·¥ë¥Ðー¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Õ¥í¥¹¥È¥°¥ìー
CPU¡§¥¤¥ó¥Æ¥ë(R) Core(TM) Ultra 7 ¥×¥í¥»¥Ã¥µー 155H
½ÅÎÌ¡§Ìó848g～858g
FMV Note U¡ÊUA-K1¡Ë
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥µ¥¤¥º¡§14.0·¿¥ï¥¤¥É
¥«¥éー¡§¥Ô¥¯¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯
CPU¡§¥¤¥ó¥Æ¥ë(R) Core(TM) Ultra 7 ¥×¥í¥»¥Ã¥µー 258V
½ÅÎÌ¡§Ìó848g
FMV Note C¡ÊCZ-K1¡Ë
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥µ¥¤¥º¡§13.3·¿¥ï¥¤¥É
¥«¥éー¡§¥ß¥¹¥È¥°¥êー¥ó¡¢¥¨¥¯¥ë¥Ùー¥¸¥å¡¢¥¹¥âー¥¯¥°¥ìー
CPU¡§¥¤¥ó¥Æ¥ë(R) Core(TM) Ultra 5 ¥×¥í¥»¥Ã¥µー 134U
½ÅÎÌ¡§Ìó1187g
À½ÉÊ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡Ö¥Þ¥Í¥Ñ¥½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È(https://www.fmv.com/goodcampus_manager.html)¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅöÁª¤·¤¿Éô³èÆ°¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö»Ù¤¨½Ñ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÀ½ÉÊ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¶ÈÌ³²þÁ±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿¡È»Ù¤¨¤ë¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à»Ñ¡É¤ò¡¢Âç³ØÉô³èÆ°¤ÎSNS¤ÇÈ¯¿®¤¤¤¿¤À¤¡¢FMV¸ø¼°SNS¾å¤Ç¤â¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖGOOD CAMPUS LIFE Project¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖGOOD CAMPUS LIFE Project¡×¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ë¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿FMV¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Vol.0¤È¤·¤ÆÂç³ØÀ¸1,000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡ØÎáÏÂÂç³ØÀ¸¤Î¥â¥ä¥È¥ê¥¢¥àÄ´ºº¡Ù¤òÈ¯É½¡£
Vol.1¤Ç¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø Á¡°Ý¸¦µæ²ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢PCºî¶È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡ÖCAMPUS WEAR¡×¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
11·î25Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿Vol.2¤Ç¤Ï¡¢Ä¹²¬Â¤·ÁÂç³Ø¤È¡ÖÏÂ»æ¡ßPC¥±ー¥¹¡×¤ÎÀ©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
FMV¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÖGOOD CAMPUS LIFE Project¡×¤òÄÌ¤·¤Æ³ØÀ¸¤ò±þ±ç¤¹¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢WEB¥µ¥¤¥È¡Û
¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ãー±þ±çÆÃÀß¥µ¥¤¥È(https://www.fmv.com/goodcampus_manager.html)
¡¦GOOD CAMPUS LIFE Project ¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸(https://www.fmv.com/goodcampus.html)
¡¦FMV¸ø¼°X(https://x.com/Official_FMV)
¡¦FMV¸ø¼°Instagram(https://www.instagram.com/official__fmv/)
¡¦FMV ¥Ñ¥½¥³¥óÀ½ÉÊ¾ðÊó¥Úー¥¸(https://www.fmworld.net/fmv/)
¡¦ÉÙ»ÎÄÌ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖWEB MART¡×(https://www.fmv.com/store)
¡ÚÃí¼á¡Û
¢¨¡¡¥áー¥«ーÊÝ¾Ú¤Ç¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¿å¤³¤Ü¤·¤äÍî²¼¤Ë¤è¤ëÇËÂ»¡¦Â»½ý¡¢ÍîÍë¡¢²ÐºÒ¡¢¿å³²¤Ë¤è¤ë¸Î¾ã¤Ê¤É¤âÌµÎÁ¤Ç½¤Íý¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÊÝ¾Ú´ü´ÖÃæ¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤â½¤Íý²ÄÇ½¤Ç¡¢½¤ÍýÂå¤Î¸ÂÅÙ³Û¤äÌÈÀÕ¤â¤Ê¤¯¡¢½¤Íý¤Ë¤«¤«¤ëÁ÷ÎÁ¡¦°ú¼èÈñÍÑ¤âÌµ½þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.fmworld.net/fmv/more/prepaid/)¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°Ê¡¡¡¡¾å