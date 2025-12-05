12·î5Æü¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÆü¡×¡ª ¡ØÂè13²ó ¥¢¥ë¥Ð¥àÀ°Íý½Ñ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤ä¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¥»ー¥ë¤ò³«ºÅ ～¥Ê¥«¥Ð¥ä¥·¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÅÁ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹～
¡ÖÂè13²ó ¥¢¥ë¥Ð¥àÀ°Íý½Ñ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥àÀ°Íý½Ñ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Î»×¤¤½Ð¤ò¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ2013Ç¯¤è¤êËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè13²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤ËÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
»×¤ï¤º¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ°Íý¥ëー¥ë¡¢ÊýË¡¡¢¥°¥Ã¥º¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É²¿¤Ç¤â·ë¹½¤Ç¤¹¡£
³Æ¤´²ÈÄí¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Å¤¯¤ê¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Å¤¯¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯°Ù¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12·î5Æü¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÆü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ê¥«¥Ð¥ä¥·¤Ï¡¢2010Ç¯¤Ë12·î5Æü ¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÆü¡×¤òµÇ°Æü¤È¤·¤Æ¿½ÀÁ¤·¡¢ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Î·î¡¢12·î¡£12·î5Æü¡Ê¤¤¤Ä¤«¡Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÆü¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Ç»£¤ê¤¿¤á¤¿²èÁü¤ò¡Ö¤¤¤Ä¤«»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«»Ò¶¡¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢¤¤¤Ä¤«¡¦¡¦¡¦¡×¤ÈÀèÁ÷¤ê¤Ë¤»¤º¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤·¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥«¥Ð¥ä¥·¤Ï¡Ö»×¤¤¤ò¼é¤ë¡¢ÌÀÆü¤Ø¤Ä¤Ê¤°¡×¤È¤¤¤¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¤â¤È¡¢É¬Í×¤Ê¼Ì¿¿¤Î¿ô¤À¤±Âæ»æ¤¬Áý¤¨¤ë¡Ö¥Õ¥¨¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢Web¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡£¡×¤ä¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¸¦µæ½ê¡×¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ê¤É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÎÉ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î·¼ÌØ³èÆ°¤ò°ú¤Â³¤¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Êç½¸³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/207_1_8e7ad771a57ab6f6e4e0e1a938470022.jpg?v=202512050557 ]
Åö¼Ò±¿±Ä¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¥»ー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
12·î5Æü¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÆü¡×¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò±¿±Ä¤Î¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¤Å¤¯¤ê¤ËÊØÍø¤Ê¥°¥Ã¥º¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë¥»ー¥ëÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÊÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ä¥»ー¥ë²Á³Ê¡¢¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï³Æ¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
Êç½¸³µÍ×
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/207_2_5885336fc965c9729d7e28f4faec5816.jpg?v=202512050557 ]
¢¨¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹
¥Ê¥«¥Ð¥ä¥·³ô¼°²ñ¼Ò
1951Ç¯ÀßÎ©¡£¥Îー¥È¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¼êÄ¢Åù»æÀ½ÉÊÀ½Â¤ÈÎÇä¡£¾¦¶È°õºþ¤ä¿Þ½ñ´Û»ö¶È»Ù±çÅù¡¢BPO¡¢¥·¥å¥ì¥Ã¥À¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹²È¶ñ¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ëÍÑÉÊÅù¡¢»öÌ³ÍÑÉÊÀ½Â¤ÈÎÇä¡£
¥Ê¥«¥Ð¥ä¥·³ô¼°²ñ¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§
https://www.nakabayashi.co.jp/