¡Ø¥ô¥¡ー¥¹¥¯¥ì¥¤¥·¥¢Àî±Û¡Ùµï½»ÍÑÊ¬¾ù½»¸Í¹¥É¾´°Çä¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤È¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤ÎÍ»¹ç¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë´ë¶È¡¢¥ß¥¬¥í¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÀ¾ À»¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§5535) ¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÀ¾ À»)¤Ï¡¢¡Ø¥ô¥¡ー¥¹¥¯¥ì¥¤¥·¥¢Àî±Û¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢µï½»ÍÑÊ¬¾ù½»¸Í¤ÎÁ´¸Í¤ò´°Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜÊª·ï¤ÎÆÃÄ§
¡¡¡ÖÀî±Û¡×±Ø¤Ë¤¢¤ë¡¢ÅìÉðÅì¾åÀþ¤ÏÅìµþ¥á¥È¥íÍ³ÚÄ®Àþ¤ÈÉûÅÔ¿´Àþ¤Î2Ï©Àþ¤ËÄ¾ÄÌ¡£
Í³ÚÄ®¡¢¶äºÂ¡¢Ë½§ÊýÌÌ¤«¤é¿·½É¡¢½ÂÃ«¡¢²£ÉÍÊýÌÌ¤Þ¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂ¿ºÌ¤Ç¥¹¥Þー¥È¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£
±Ø¼þÊÕ¤Ë¤ÏÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤ä¾¦Å¹³¹¤¬½¼¼Â¤·¡¢µòÅÀÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¹â¤¤ÍøÊØÀ¤ò¸Ø¤ë¡£
¡ãÊª·ï³µÍ×¡ä
Êª·ïÌ¾¾Î¡¡¡§¥ô¥¡ー¥¹¥¯¥ì¥¤¥·¥¢Àî±Û
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ºë¶Ì¸©Àî±Û»ÔÏÆÅÄËÜÄ®7ÈÖ3(ÃÏÈÖ)
¸òÄÌ¡¡¡¡¡¡¡§£Ê£ÒÀî±ÛÀþ¡¢ÅìÉðÅì¾åÀþ¡ÖÀî±Û¡×±ØÅÌÊâ4Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¾Éð¿·½ÉÀþ¡ÖËÜÀî±Û¡×±ØÅÌÊâ15Ê¬
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ¡§Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÂ¤¡¡ÃÏ¾å13³¬·ú¤Æ
Áí¸Í¿ô¡¡¡¡¡§36¸Í(¤¦¤Á¡¢µï½»ÍÑ36¸Í)
¡¡¥ß¥¬¥í¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ïµï½»¼Ô¤ËÄ¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¡¢»ñ»ºÀ¤Î¹â¤¤Êª·ï³«È¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-5-1 ¿·½É¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¿¥ïー41³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃæÀ¾¡¡À»
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2004Ç¯2·î6Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º³«È¯ÈÎÇä»ö¶È¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¡ÊÄÂÂß´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡¢·úÊª´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Ë
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://www.propertyagent.co.jp/
¡Ú¥ß¥¬¥í¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-5-1 ¿·½É¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¿¥ïー41³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃæÀ¾¡¡À»
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2023Ç¯10·î2Æü
¾å¾ì»Ô¾ì¡¡¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¥°¥ëー¥×Æâ»ö¶È¡ÊDX¿ä¿Ê»ö¶È¡¦DXÉÔÆ°»º»ö¶È¡Ë¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬ºöÄêµÚ¤Ó·Ð±Ä´ÉÍý
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§ https://www.migalo.co.jp/