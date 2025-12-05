ÅìµþÂç³Ø Íú½¤¾ÚÌÀ¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖºÒ³²ÂÐºö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊDSEP¡Ë¡×2026Ç¯ÅÙ Âè3´üÆþ³ØÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¡Ã¼Ò²ñ¿ÍÂÐ¾Ý¡¡12·î20Æü¡¦1·î10Æü¤Î2²ó³«ºÅ
ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¸þ¤±Íú½¤¾ÚÌÀ¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖDisaster Solution Executive Program¡ÊDSEP¡ËºÒ³²ÂÐºö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥°¥é¥à¡×2026Ç¯ÅÙ¡ÊÂè3´ü¡ËÆþ³Ø¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Æþ³ØÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨DSEP¡§¥Ç¥£ー¥»¥Ã¥×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¼«Á³ºÒ³²¡¢´¶À÷¾É¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¶¼°Ò¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö´íµ¡¤Ë¶¯¤¤¥êー¥Àー¡×¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿DSEP¤Ï¡¢ºÒ³²ÂÐºö¤Î8Ê¬Ìî¤òÂÎ·Ï²½¤·¡¢¼«Á³²Ê³Ø¤È¼Ò²ñ²Ê³Ø¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¥µ¥¤¥ÐーÈÈºá¡¢Ë¡°å³Ø¡¢ÁÈ¿¥´íµ¡´ÉÍý¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Æー¥Þ¤ò°·¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè1´ü¤Ç¤Ï¾å¾ì´ë¶È4¼Ò¤ò´Þ¤à·Ð±Ä¼Ô17Ì¾¤òÃæ¿´¤Ë·×28Ì¾¤¬»²²Ã¤·¡¢Âè2´ü¤Ç¤Ï°å»Õ¤äÊÛ¸î»Î¡¢À¯¼£²È¤é¤â²Ã¤ï¤ê¡¢·Ð±Ä¿Íºà16Ì¾¤È¤È¤â¤Ë·×30Ì¾¤¬¼õ¹Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£³°¹ñ¿Í»²²Ã¼Ô¤âÁý¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÀ¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀâÌÀ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆÃÄ§¤ä¼ÂºÝ¤Î³Ø¤Ó¤ÎÆâÍÆ¡¢¼õ¹Ö¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¶µ°÷¤ª¤è¤Ó¼õ¹ÖÀ¸¤¬Ä¾ÀÜ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ø¤Ó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö»Å»ö¤ÈÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¡×¤Ê¤É¡¢¸ÄÊÌ¤Îµ¿Ìä¤Ë¤â¤½¤Î¾ì¤Ç¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅÆü»þ
Âè1²ó¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00-11:00
Âè2²ó¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00-11:00
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÆ±°ì¤Î¤¿¤á¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤´ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤ÆüÄø¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ³«ºÅ·Á¼°
²ñ¾ì¡§ÅìµþÂç³Ø À¸»ºµ»½Ñ¸¦µæ½êÆâ²ñµÄ¼¼¡¡¡ÊHP¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§Zoom ¤Ë¤è¤ëÆ±»þ³«ºÅ
¢¨Á´¹ñ¤«¤é¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ÀâÌÀ²ñ »²²ÃÂÐ¾Ý
¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¡Ê½êÂ°¡¦·Ð¸³ÉÔÌä¡Ë
¢¨Ê¬Ìî¤òÌä¤ï¤º¼Ò²ñ¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢£ ÀâÌÀ²ñ¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊÎ¾Æü¶¦ÄÌ¡Ë
DSEP¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¡Ê¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×¡Ë
Âè°ì´üÀ¸¤Ë¤è¤ëÂÎ¸³ÃÌ
ÂèÆó´üÀ¸¤Ë¤è¤ëÂÎ¸³ÃÌ
¼Áµ¿±þÅú
¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ
¢£ ¾ÂÅÄ½¡½ã¡ÊÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä ½Ú¶µ¼ø¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡¡¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤Ä¤á¡¢²ò·èºö¤ò¹Í¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂè°ì´üÀ¸¡¦ÂèÆó´üÀ¸¤Î2Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ò¸¦µæÏÀÊ¸¤ä»ö¶È·×²è¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯ÌÌÇò¤µ¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡DSEP¤Ï¡¢¡Ö¼ÂÁ©·¿¤Î³Ø¤Ó¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¹ÖµÁ¤Ç¤ÎÃÎ¼±½¬ÆÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼õ¹Ö¼Ô¼«¿È¤¬¸¦µæ¥Æー¥Þ¤òÀßÄê¤·¡¢»×¤¤¤ä¹Í¤¨¤òÌÀÊ¸²½¤·¡¢ÏÀÊ¸¤Ê¤É¤Ë¥¢¥×¥È¥×¥Ã¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¹ç½É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤â½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¡¢³§ÍÍ¤¬Ãå¼Â¤Ë¿ÊÄ½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡·Ð±Ä¼Ô¡¢Åê»ñ²È¡¢¥¢ー¥È¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¡¢°å»Õ¡¢ÊÛ¸î»Î¡¢¹ÔÀ¯¿¦°÷¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä»²²Ã¼Ô¤¬¤È¤â¤ËµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¿»þ¤«¤é¶¨Æ¯¤Ç¤¤ë¶¯¸Ç¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢DSEP¤ÎÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡À§Èó¡¢³§ÍÍ¤â¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë°ì½ï¤Ë¡¢Ë¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ ¼õ¹ÖÀ¸¤ÎÀ¼¡ÊÂè1´ü¡¦Âè2´ü¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Î¶È³¦¤À¤±¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤»ëÅÀ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡×
¡Ö¹ÔÀ¯¡¦´ë¶È¡¦¸¦µæ¼Ô¡¦°åÎÅ¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢Á´¤¯°ã¤¦À¤³¦¤Î¿Í¤ÈµÄÏÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬»É·ãÅª¡×
¡Ö¹ÖµÁ¤ÈµÄÏÀ¤¬¡È¸½¾ì¤Ç»È¤¨¤ëÃÎ¼±¡É¤È¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×
¡Ö²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¤¬¡¢¸¦µæ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÀ°Íý¤µ¤ì¡¢¿Ê¤à¤Ù¤Êý¸þ¤¬¸«¤¨¤¿¡×
¡ÖËÉºÒ¡¦¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤¬¡È¼«Ê¬¤´¤È¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
Â¿¤¯¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤¬¡¢DSEP¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö»ëÌî¡×¤È¡ÖÃç´Ö¡×¤È¡ÖÉð´ï¡Ê¥¹¥¥ë¡¦»×¹Í¡Ë¡×¤òÆ±»þ¤ËÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://tdmtc.tokyo/dsep-voice/
¢£ 2026Ç¯ÅÙ¡ÊÂè3´ü¡ËDSEP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³«¹Ö´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î～2027Ç¯2·î
¼õ¹Ö·ÁÂÖ¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÜÂÐÌÌ¡Ê¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¤ß¤Ç¤Î½¤Î»¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë
½¤Î»»þ¤ËÅìµþÂç³Ø¤è¤ê¡ÖÍú½¤¾ÚÌÀ½ñ¡×¤òÈ¯¹Ô
¼õ¹ÖÎÁ¡§88Ëü±ß¡Ê¿äÁ¦¤¢¤ê¡Ë¡¿110Ëü±ß¡Ê¿äÁ¦¤Ê¤·¡Ë
Äê°÷¡§Ìó18Ì¾¡ÊºÇÄã³«¹Ö¿Í¿ô10Ì¾¡Ë
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://tdmtc.tokyo/utokyo-disaster-solution-executive-program/
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä
½Ú¶µ¼ø¡¡¾ÂÅÄ ½¡½ã
Email¡§numa@iis.u-tokyo.ac.jp