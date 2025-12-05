¥¢¥Þ¥À ÉÙ»ÎµÜ»ö¶È½ê¡Ö2025Ç¯ÅÙ ÎÐ²½Í¥ÎÉ¹©¾ìÅù·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Þ¥À¡Ê¿ÀÆàÀî¸©°ËÀª¸¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§»³Íü¡¡µ®¾¼¡Ë¤ÎÉÙ»ÎµÜ»ö¶È½ê¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ö2025Ç¯ÅÙ ÎÐ²½Í¥ÎÉ¹©¾ìÅù·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜÎÐ²½¥»¥ó¥¿ー¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÎÐ²½Í¥ÎÉ¹©¾ìÅùÉ½¾´À©ÅÙ¡ÊÄÌ¾Î¡§Á´¹ñ¤ß¤É¤ê¤Î¹©¾ìÂç¾Þ¡Ë¤Ï¡¢¹©¾ìÎÐ²½¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢¹©¾ìÆâ³°¤Î´Ä¶¸þ¾å¤Ë¸²Ãø¤Ê¸ùÀÓ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¹©¾ì¡¢ÃÄÂÎ¤ª¤è¤Ó¸Ä¿Í¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼è¤êÁÈ¤ß¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¡¢ÆüËÜÎÐ²½¥»¥ó¥¿ー²ñÄ¹¾Þ¡¢³Æ·ÐºÑ»º¶È¶ÉÄ¹¾Þ¡¢·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¤ÈÃÊ³¬Åª¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»ÎµÜ»ö¶È½ê¤¬Í¤¹¤ëÌó40¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Ë¤ª¤è¤Ö¹Âç¤ÊÎÐÃÏ¡Ö¥¢¥Þ¥À¤Î¿¹¡×¤Ï¡¢¹©¾ìÀßÎ©Åö½é¤«¤éÂçÀÚ¤Ë°Ý»ý¡¦´ÉÍý¤µ¤ì¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÆ°¿¢Êª¤¬À¸Â©¤¹¤ë´Ä¶¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¹Âç¤ÊÎÐÃÏ¤Î´ÉÍý¤Ë²Ã¤¨¡¢¼Ò°÷¤Ë¤è¤ëÆ°¿¢Êª¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢ÃÏ°è¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ø¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯Äó¶¡¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏ°èÏ¢·È¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÎÐÃÏµ¡Ç½¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥ì¥¤¥ó¥¬ー¥Ç¥ó¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¤ÈÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊÝÁ´¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Þ¥À¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢´Ä¶ÊÝÁ´³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤È´ë¶È¤¬»ýÂ³Åª¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯·Ð±Ä¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢Áí¹ç²Ã¹©µ¡³£¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ´Ä¶¤ä¾Ê¥¨¥Í¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ÎË¤«¤ÊÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÉÙ»ÎµÜ»ö¶È½ê¤Î³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©ÉÙ»ÎµÜ»ÔËÌ»³7020
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§Ìó76.2¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¡Ê¤¦¤Á¡¢ÎÐÃÏÌÌÀÑ¤ÏÌó44.1¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¡Ë
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§ÈÄ¶â²Ã¹©µ¡³£´ï¶ñ¡¢¥×¥ì¥¹µ¡³£´ï¶ñ¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¿ÈùºÙÍÏÀÜµ¡¤ÎÀ½Â¤
¼õ¾ÞÎò¡§´ØÅì·ÐºÑ»º¶È¶ÉÄ¹¾Þ¡Ê2021Ç¯¡Ë¡¢ÆüËÜÎÐ²½¥»¥ó¥¿ー²ñÄ¹¾Þ¡Ê2016Ç¯¡Ë
¥¢¥Þ¥À¥°¥ëー¥×¤Î¡ÖÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊÝÁ´¡¦ºÆÀ¸¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.amada.co.jp/ja/sustainability/environment/biodiversity/(https://www.amada.co.jp/ja/sustainability/environment/biodiversity/?utm_medium=PR101)
