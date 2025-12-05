¿·»þÂå¤Î±Ä¶È¤òÄó°Æ¤¹¤ëEmooove¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹Âå¹Ô7¼Ò¤Ë¤è¤ë¡Ø¥µー¥Ó¥¹Èæ³Ó²ñ¡Ù¤ËÅÐÃÅ·èÄê
¿·»þÂå¤Î±Ä¶È¼êË¡¤òÄó°Æ¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒEmooove¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Æ£ß·ÎÊ°ì¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ø°Æ·ï²½¤¹¤ë¾¦ÃÌ¿ô¤òºÇÂç²½¡ª¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹Âå¹Ô²ñ¼Ò ¥µー¥Ó¥¹Èæ³Ó²ñ¡Ù¡Ê¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤¸¤²¤ó¡Ë¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊÌµÎÁ¡Ë :
https://posts.3naoshi.com/event_20251211?organizationId=2542
¢£³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±Ä¶ÈÉôÌç¤Ï¡Ö¥ê¥½ー¥¹ÉÔÂ¡×¡Ö»öÌ³ºî¶È¤Ë¤è¤ë¥³¥¢¶ÈÌ³¤Î°µÇ÷¡×¡Ö¥êー¥É¤«¤é¤Î¾¦ÃÌ²½Î¨ÄãÌÂ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²ò·èºö¤È¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¡¢¿ô¤¢¤ëÂå¹Ô²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤«¤é¼«¼Ò¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤òÁªÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ï¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹Âå¹ÔÎÎ°è¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÍÎÏ´ë¶È7¼Ò¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢³Æ¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤ä¶¯¤ß¤òÃ»»þ´Ö¤ÇÈæ³Ó¸¡Æ¤¤Ç¤¤ë·èÄêÈÇ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á- ¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¥ê¥½ー¥¹ÉÔÂ¤ÇÁÈ¿¥Åª¤ÊÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý
- Ê£¿ô¤ÎÂå¹Ô²ñ¼Ò¤ò¸úÎ¨¤è¤¯Èæ³Ó¤·¡¢¼«¼Ò¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤Êý
- ¡Ö·èºÛ¼Ô¡×¤ËÄ¾ÀÜ¥¢¥×¥íー¥Á¤·¡¢¾¦ÃÌ¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤¿¤¤±Ä¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÊý
¢£³«ºÅ³µÍ×- ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ °Æ·ï²½¤¹¤ë¾¦ÃÌ¿ô¤òºÇÂç²½¡ª¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹Âå¹Ô²ñ¼Ò ¥µー¥Ó¥¹Èæ³Ó²ñ
- Æü»þ¡§ 2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë 11:00～13:00
- ·Á¼°¡§ ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®
- »²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ
- ¼çºÅ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¤¸¤²¤ó
Åö¼ÒÅÐÃÅ¥Ñー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- »þ´Ö¡§ 11:20～11:35
- ¥Æー¥Þ¡§ ¡Ú¹ñÆâ½é¡ªLinkedIn±Ä¶È»Ù±ç¡Û¡À¥¢¥ÝÎ¨ºÇÂç10%¡¿ 7¥Á¥ã¥Í¥ë¤È¹ñÆâºÇÂçµé¤Î´ë¶È/¿ÍÊªDB³èÍÑ¤·¤¿¡¢Âç¼ê～¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×·èºÛ¼Ô¥¢¥Ý³ÍÆÀ¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£Åö¼ÒÅÐÃÅ¼Ô
³ô¼°²ñ¼ÒEmooove
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Æ£ß· ÎÊ°ì
¿À¸ÍÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë·î´Ö100ËüPV¤ò¸Ø¤ë½¢³è¥á¥Ç¥£¥¢¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¾å¾ì´ë¶È¤ò´Þ¤àÊ£¿ô´ë¶È¤ÎºÎÍÑ¤ä¡¢µìÄë/Áá·Ä¾åÍýÂçÀ¸¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë³ØÀ¸100Ì¾°Ê¾å¤Î½¢¿¦³èÆ°¤ò»Ù±ç¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒRelic¤ËÆþ¼Ò¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤éÂç´ë¶È¤Þ¤Ç´ë¶Èµ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤º¡¢SaaS¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎCPF～PMF»Ù±çÅù¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë´ë²è/¥»ー¥ë¥¹/¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¹×¸¥¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¼ÒÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÁÈ¿¥¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò¿ä¿Ê¡£¤½¤Î¸å¡¢³ô¼°²ñ¼ÒEmooove¤òÀßÎ©¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊÌµÎÁ¡Ë :
https://posts.3naoshi.com/event_20251211?organizationId=2542
³ô¼°²ñ¼ÒEmooove¡Ê¥¤¥àー¥ô¡Ë³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒEmooove¤Ï¡¢¡Ö¿·»þÂå¤Î±Ä¶È¤ò¤´Äó°Æ ±Ä¶È5.0¤ÎÁÏÂ¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¹ñÆâ½é¤ÎLinkedIn±Ä¶È»Ù±ç»ö¶È¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î±Ä¶È³èÆ°Á´ÈÌ¤ò¤´»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¡ÖÂç¼ê´ë¶È～¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î·èºÛ¼Ô³«Âó¡×¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¶È³¦¡¢µ¬ÌÏ´¶¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¤ª¼è°ú¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãø½ñ¡ÖBtoB¥»ー¥ë¥¹¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë LinkedIn Sales Navigator ³èÍÑ½Ñ¡×
¹ñÆâºÇÂ¿¤ÎLinkedIn±Ä¶È»Ù±ç¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ëÊÀ¼Ò¤¬¡¢¡Ö¿·»þÂå¤Î±Ä¶È¼êË¡¤Ç¤¢¤ë¡ÉLinkedIn¥»ー¥ë¥¹¡É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
È¯ÇäÆóÆü¤ÇAmazon¥«¥Æ¥´¥ê6ÉôÌç¤ÇÇä¤ì¶Ú¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é´Ø¿´¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ñÀÒ¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CWWBH1XJ
LinkedIn¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Âç¼ê´ë¶È～¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î·èºÛ¼Ô³«Âó¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» :
https://emooove.co.jp/top/contact-press/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒEmooove
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°Ï»ÃúÌÜ23ÈÖ4¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Æ£ß·ÎÊ°ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±Ä¶È/¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È
HP¡§https://emooove.co.jp/
¥³¥é¥à°ìÍ÷¡§https://emooove.co.jp/column
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://emooove.co.jp/contact
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§info@emooove.co.jp
¡Ú¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒEmooove
Ã´Åö¡§¹ÊóÃ´Åö
Mail¡§hisho@emooove.co.jp