¡ÚÀÝÆîÂç³Ø¡Û£±£²·î£¹Æü¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ
¡¡ÀÝÆîÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§µ×ÊÝ¹¯Ç·¡Ë¤ÎÍý¹©³ØÉô½»´Ä¶¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¤ÎÀî¾åÈæÆà»Ò¶µ¼ø¡¢À¸Ì¿²Ê³Ø²Ê¤Î¾¾Èø¹¯¸÷¶µ¼ø¡¢À¥¹Â¿ÍÀ¸ÆÃÇ¤½õ¶µ¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£¹Æü¡¢ºæ»ÔÎ©¿·ÛØÈøÂæ¾®³Ø¹»¤Ë¤Æ¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¸÷¹çÀ®¤ÇÈ¯ÅÅ¤¹¤ë¥Ä¥êー¥Ï¥¦¥¹¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤í¤¦¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢ËÜ³Ø¤Î³«³Ø£µ£°¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¡Ø¡ÖÄ©¤à¡¢³Ú¤·¤à¡£¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¡Ê°¦¾Î¡§¤à¤à¥×¡Ë¤Î¤Ê¤«¤Î¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥×£Ð£Ê¡×¡Ê°¦¾Î¡§¤«¤¬¥×¡Ë¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¡¢¾®³Ø£´Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ä·úÃÛ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¸³Åª¤Ë³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡ü¾®³ØÀ¸¤¬°é¤Æ¤¿¥ª¥êー¥Ö¤ÎÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¸÷¹çÀ®Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤òºî¤ê¡¢È¯ÅÅ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÂÎ¸³
¡ü¥ª¥êー¥Ö¤Î´´¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ä¥êー¥Ï¥¦¥¹¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¤·¡¢²Ê³Ø¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë³Ø¤Ó¤òÄó¶¡
¡ü£Ó£Ä£Ç£ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëºÇÀèÃ¼¤Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡õ¥¢ー¥È¤ò¡¢Âç³Ø¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¼¡À¤Âå¤ØÊ¬¤«¤ê¤ä¡¡
¡¡¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß
¢£¼Â»Ü³µÍ×
¥Æー¥Þ¡¡¡§¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¡¡¡¡¡¡ ¡Ö¸÷¹çÀ®¤ÇÈ¯ÅÅ¤¹¤ë¥Ä¥êー¥Ï¥¦¥¹¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤í¤¦¡×
³«ºÅÆü»þ¡§£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£¹Æü¡Ê²Ð¡Ë £¹¡§£´£°～£±£²¡§£²£µ
¾ì½ê¡¡¡¡¡§ºæ»ÔÎ©¿·ÛØÈøÂæ¾®³Ø¹»¡ÊÂçºåÉÜºæ»ÔÆî¶è¿·ÛØÈøÂæ£³Ãú£·ÈÖ£±¹æ¡Ë
ÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡§¾®³Ø£´Ç¯À¸£´£´¿Í
¹Ö»Õ¡¡¡¡¡§Àî¾åÈæÆà»Ò¶µ¼ø¡¢¾¾Èø¹¯¸÷¶µ¼ø¡¢À¥¹Â¿ÍÀ¸ÆÃÇ¤½õ¶µ¡¢Íý¹©³ØÉô³ØÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸
¢£³«ºÅ¾ì½ê¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ëÇØ·Ê
¡¡º£²ó¤Î³«ºÅ¹»¤Ç¤¢¤ëºæ»ÔÎ©¿·ÛØÈøÂæ¾®³Ø¹»¤Ï¡¢¥ª¥êー¥Ö¤ÎÌÚ¤ò°é¤Æ¤ë¡Ö¥ª¥êー¥Ö¶µ°é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ä¡¢¼ý³Ï¤·¤¿¥ª¥êー¥Ö¤Î²Ã¹©¡¦ÈÎÇä¤òÃÏ°è¤ä´ë¶È¤È¶¨Æ¯¤·¤Æ¹Ô¤¦£¶¼¡»º¶È³Ø½¬¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¶µ°é³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¹¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ±¹»¤Î¡Ö¿¢Êª¤ò¼´¤È¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³Ø¤Ó¡×¤È¡¢ËÜ³Ø¤Î¸¦µæ¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸÷¹çÀ®·úÃÛ¡×¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Æü¡¹¿Æ¤·¤à¥ª¥êー¥Ö¤ÎÌÚ¤ò»È¤Ã¤Æ²Ê³Ø¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢Æ±¹»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¼«¿È¤¬°é¤Æ¤Æ¤¤¿¥ª¥êー¥Ö¤ÎÍÕ¤Ç¸÷¹çÀ®Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤òºî¤ëÂÎ¸³¤ä¡¢¥ª¥êー¥Ö¤Î´´¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ä¥êー¥Ï¥¦¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ëº£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Æ±¹»¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿³Ø¤Ó¤È¡¢ËÜ³Ø¤¬¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¿¸÷¹çÀ®·úÃÛ¤ÎÀ®²Ì¤ò¤Ä¤Ê¤°¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿¢Êª¤ÎÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿È¯ÅÅÂÎ¸³¤ä¼«Á³ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿ÁÏºî³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢£Ó£Ä£Ç£ó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ëºÇÀèÃ¼¤Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤È¥¢ー¥È¤ò¼¡À¤Âå¤ËÆÏ¤±¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ª¥êー¥Ö¤ò»È¤Ã¤¿¥Ä¥êー¥Ï¥¦¥¹
¢£¸÷¹çÀ®·úÃÛ¤È¤Ï
¡¡¸÷¹çÀ®·úÃÛ¤Ï¡¢¼«Á³¤Î¸÷¹çÀ®¥×¥í¥»¥¹¤ò·úÃÛÀß·×¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿·úÃÛ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¡£È²ºÎ¼ùÌÚ¤äÇÑ´þ¿¢Êª¤ÎÍÕÎÐÂÎ¤Ë¤è¤ë¸÷¹çÀ®¤òÍøÍÑ¤·¤¿¸÷¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁÅÅÃÓ¤ò¡¢Áë¡¦ÊÉ¡¦²°º¬¤Ê¤É·úÃÛ¹½À®ºà¤Ë°ìÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢»ÀÁÇ¡¢ÎÐ¿§¤ËºÌ¤é¤ì¤¿Èþ¤·¤¤¶õ´Ö¤òÆ±»þ¤ËÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¿Í¹©¸÷¹çÀ®¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¿¢Êª¤½¤Î¤â¤Î¤Î¸÷¹çÀ®¤ò³èÍÑ¤·¤¿Äó°Æ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Îµ»½ÑÅ¸¤Ç¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¹â¤¤´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸÷¹çÀ®·úÃÛ¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¥Ñ¥Í¥ë¤ÈÀî¾å¶µ¼ø¡ÊÃæ±û¡Ë¡¢¾¾Èø¶µ¼ø¡Êº¸¡Ë¡¢À¥¹ÂÆÃÇ¤½õ¶µ¡Ê±¦¡Ë
