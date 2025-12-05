¡ÚÊ¡²¬¸©½ÕÆü»Ô¡Û¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ö½ÕÆü»ÔÃæ³Ø¹»³Ú´ï¹ØÆþ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¿·¤¿¤Ë³«»Ï
¡¡½ÕÆü»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë¤è¤ë´óÉí¶â¤òÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ê¤É¤ËÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¡¢2025Ç¯8·î°Ê¹ß¡¢ÊÖÎéÉÊ¤Ê¤·¤Î´óÉí¥á¥Ë¥åー¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó4¤«·î´Ö¤Î´óÉí¤Ï350·ïÄ¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é²¹¤«¤¤»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ö½ÕÆü»ÔÃæ³Ø¹»³Ú´ï¹ØÆþ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ÖÃæ³Ø¹»¿áÁÕ³ÚÉô¤Î³Ú´ï¹ØÆþ¡×¤ò´óÉí¶â¤Î»ÈÅÓ¤È¤·¤Æ»ØÄê¤Ç¤¤ë¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ö½ÕÆü»ÔÃæ³Ø¹»³Ú´ï¹ØÆþ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¼õÉÕ¤ò¿·¤¿¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ÕÆü»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ë¤Ï¡¢£¶Ãæ³Ø¹»Á´¤Æ¤Ë¿áÁÕ³ÚÉô¤¬¤¢¤ê¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬Êü²Ý¸å¤òÃæ¿´¤ËÇ®¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿áÁÕ³ÚÉô¤¬¡¢ÃÏ°è¤Î¤ªº×¤ê¤ä·ÉÏ·²ñÅù¤Î¼«¼£²ñ¹Ô»ö¤ØÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëÈþ¤·¤¤±éÁÕ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤ËÂçÊÑ´î¤Ð¤ì¡¢¹Ô»ö¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë³Ú´ï¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¹ØÆþ¤«¤é30Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¡¢²õ¤ì¤¿¤ê¡¢·Á¤¬ÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Àµ¤·¤¤²»¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·¤·¤¤³Ú´ï¤Î¹ØÆþ¤Ë¤Ï¡¢Ìó3,500Ëü±ß¤ÎÍ½»»¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î±þ±ç¤òÆÀ¤Æ¡¢¿·¤·¤¤³Ú´ï¤ò£±Âæ¤Ç¤âÂ¿¤¯¿áÁÕ³ÚÉô¤ËÂ£¤ê¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÁÕ¤Ç¤ë²»³Ú¤Ç½ÕÆü¤Î¤Þ¤Á¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¿áÁÕ³ÚÉô¤ÎÀ¸ÅÌ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡¡»ä¤¿¤Á¿áÁÕ³ÚÉô¤Ï³Ø¹»¤Î³Ú´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥µ¥Ó¤¬¤Ò¤É¤¤¤â¤Î¤ä¤Ø¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë³Ú´ï¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Âç²ñ¤ä±éÁÕ²ñ¤Ç¡¢Â¾¹»¤Î¤¤ì¤¤¤Ê³Ú´ï¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³Ú´ï¤Ï¤È¤Æ¤âÁ¡ºÙ¤Ç¡¢¸Å¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Êª²Á¹âÆ¤âÂçÊÑ¤Ç¡¢ÉôÈñ¤À¤±¤Ç¿·¤·¤¤³Ú´ï¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÌÚ´É³Ú´ï¤Ë»È¤¦¥êー¥É¤È¤¤¤¦ÉôÉÊ¤Ï¡¢20Ç¯Á°¤Ï2,500±ß¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï4,000±ß¤Û¤É¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î»Ù±ç¤ÇÇã¤Ã¤¿³Ú´ï¤ÏÂçÀÚ¤Ë»È¤¤¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¿Í¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯±éÁÕ¤ò¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤«»ä¤¿¤Á¤Ë¤´´óÉí¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
´óÉí¤ÎÆâÍÆ- ³«»ÏÆü¡¡¡¡2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë
- ¶â³Û¡¡¡¡1,000±ß¡Ê1¸ý¤¢¤¿¤ê¡Ë
- ¤½¤ÎÂ¾
¢¨¡¡ËÜ´óÉí¤ËÊÖÎéÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡¡ÊÖÎéÉÊ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½ÕÆü»Ô¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤«¤é¤Î´óÉí¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢½ÕÆü»Ô¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤Ï¡¢³ÚÅ·¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤«¤é´óÉí¤ò¹Ô¤¦¤«¡¢½ÕÆü»ÔÈë½ñ¹Êó²Ý¤ØÄ¾ÀÜÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä½ÕÆü»Ô ·Ð±Ä´ë²èÉô Èë½ñ¹Êó²Ý ¹Êó¹Ä°Ã´Åö
ÅÅÏÃ¡¡092-584-1111¡ÊÂåÉ½¡Ë¡¦¥áー¥ë¡¡koho@city.kasuga.fukuoka.jp
´óÉí¤ÎÊýË¡
¡¡ËÜ´óÉí¤Ï¡¢¼¡¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤«¤éÄÌÇ¯¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ³ÚÅ·¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Êhttps://item.rakuten.co.jp/f402184-kasuga/ksg1841/¡Ë
- ¤µ¤È¤Õ¤ë¡Êhttps://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1691632&query_id=d92f9bac-9f4e-4acf-a124-5a84cd8a2dc8(https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1691632&query_id=d92f9bac-9f4e-4acf-a124-5a84cd8a2dc8)¡Ë
- ¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡Êhttps://www.furusato-tax.jp/product/detail/40218/6833224?utm_source=fukuokaken_kasugashi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40218(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/40218/6833224?utm_source=fukuokaken_kasugashi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40218)¡Ë
- ¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¡Êhttps://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1775633¡Ë