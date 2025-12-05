Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×¡¢Âè4²ó¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¸òÎ®²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡ª～»²²Ã¼Ô¿ô50Ì¾¡¦ËþÂÅÙ100¡ó¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬¤µ¤é¤Ë³ÈÂç～
Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÃÆ£¸ø°ì¥ì¥ª¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É9235¡¢°Ê²¼ Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¡Ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÇä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÂè4²ó¤È¤Ê¤ë¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¸òÎ®²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î³«ºÅ¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¤Î45Ì¾¤ò¾å²ó¤ë50Ì¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¹¹ð´Ø·¸¼Ô¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢»²²Ã¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËþÂÅÙ100¡ó¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¼¡²ó¤â»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬100¡ó¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Á°²ó¤ò¾å²ó¤ë¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¸òÎ®²ñ¡×¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¡¦¹¹ðÂåÍýÅ¹¡¦¹¹ð¼ç¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¶È³¦¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¶¦Í¤äÄó·È¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤òÌÜÅª¤Ë2024Ç¯¤è¤êÄê´ü³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤â¡¢
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢
¡¦SNS¥á¥Ç¥£¥¢
¡¦¤Þ¤È¤á¥µ¥¤¥È
¡¦¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥ÈÇÞÂÎ
¡¦¹¹ðÂåÍýÅ¹
¡¦D2C¡¦EC´ØÏ¢´ë¶È
¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥×¥ì¥¤¥äー¤¬»²²Ã¤·¡¢¡È¥á¥Ç¥£¥¢¤È¹¹ð¼ç¤ò¤Ä¤Ê¤°¾ì¡É ¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ »²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢Æ±»Î¡¦»ö¶È¼ç¤ÈÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ëµ®½Å¤Ê¾ì¡×
¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÄó·È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÏÃ¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç¿Ê¤ó¤À¡×
¡ÖÇä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¤¤Ä¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×
¡Ö¼ÂÌ³Åª¤Ç°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë²ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡²ó¤âÉ¬¤º»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×
ÆÃ¤Ëº£²ó¤Ï¡¢¥Æー¥ÞÆÃ½¸¤Î±¿ÍÑ¡¦¥á¥Ç¥£¥¢À®²Ì²Ä»ë²½¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Ê¤É¡¢Åö¼Ò¤¬Í¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¿·»Üºö¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä»²²Ã¼Ô¤¬Áý²Ã¡£
¡È¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¾ðÊó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÂçÀ¹¶·¤ò»Ù¤¨¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦Á°²ó45Ì¾ ¢ª º£²ó50Ì¾¤Ø»²²Ã¼ÔÁý²Ã
¡¦ËþÂÅÙ100¡ó¤ò·ÑÂ³
¡¦¼¡²ó»²²Ã´õË¾100¡ó¤È¤¤¤¦°µÅÝÅªÉ¾²Á
¡¦Äó·È¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Î»²²ÃÎ¨¾å¾º
¡¦Åö¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤Î¹â¤Þ¤ê
¸òÎ®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Î»ö¶ÈÏ¢·È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¡¦ÆÃ½¸»²²Ã¤ËÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥±ー¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¼Â¸úÀ¤Î¹â¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤Ø
»²²Ã¼Ô¿ô¤ÎÁý²Ã¡¢ËþÂÅÙ100%¤Î°Ý»ý¡¢¼¡²ó»²²Ã´õË¾100%¤È¤¤¤¦º£²ó¤Î¼ÂÀÓ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¶È³¦¤«¤é¶¯¤¯¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢
¡¦°Æ·ï¤Î·ÇºÜµ¡²ñÁý²Ã
¡¦À®²Ì¤Î¸þ¾å
¡¦¹¹ð¼ç¤Î·ÑÂ³Î¨¸þ¾å
¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¼ý±×¤Î°ÂÄê²½¡¦³ÈÂç
¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Åö¼Ò»ö¶È¤ÎÃæÄ¹´üÀ®Ä¹¤ËÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤È¹¹ð¼ç¤ò¤Ä¤Ê¤°¶È³¦¤Î¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢»ö¶È²ÁÃÍ¡¦´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¡¡¾å
¼ÒÌ¾ ¡§Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É9235¡Ë
Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹
¢©135-0091¡¡ ÅìµþÅÔ¹Á¶èÂæ¾ì2-3-1 ¥È¥ìー¥É¥Ô¥¢¤ªÂæ¾ì20³¬
TEL¡§03-6459-0562¡¡FAX¡§03-6459-0563
Ê¡²¬¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡Ë
¢©814-0001¡¡Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÁáÎÉ¶èÉ´Æ»ÉÍ2-3-8¡¡RKBÊüÁ÷²ñ´Û4³¬
TEL¡§092-834-5520¡¡FAX¡§092-834-5540
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ²ÃÆ£¸ø°ì¥ì¥ª
ÀßÎ©Æü¡§2010Ç¯1·î20Æü
URL¡¡¡§https://group.ureru.co.jp
Facebook ¡§https://www.facebook.com/ureru
¡ã¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
Çä¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ð¼Ò¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌòCFO ¿¢ÌÚ¸¶½¡Ê¿
E-MAIL ¡§uekihara@ureru.co.jp
TEL¡¡¡¡¡§092-834-5520