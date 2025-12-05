¡ÚSAIKOU ¡ß LUSH vol.4 in JAPAN¡ÛÀ¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥ê¥¨¥ë¡¦¥«¥·¥á¥í¤¬¡¢10·î¤Î¶þ¿«¤«¤éÌ¾ÍÀÈÔ²ó¤ò·ü¤±12·î27Æü¡¢ÆüËÜ¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¡ª
¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È²»³Ú¤È¥°¥ë¥á¤¬Í»¹ç¤·¤¿¿·»þÂå¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÖSAIKO ¡ß LUSH¡×¤Ï2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë°¦ÃÎ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡ÊÅ¸¼¨¥Ûー¥ëA¡Ë¤Ë¤Æ¡ÖSAIKO ¡ß LUSH vol.4 in JAPAN¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜvs¥¥ë¥®¥¹ 7ÂÐ7ÂÐ¹³Àï¤ÎÄ¾¸å¤ÏÃíÌÜ¤Î¥«ー¥É¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖSAIKO ¡ß LUSH vol.4 in JAPAN¡×Âè8»î¹ç¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¶ーµé8²óÀï ¥¸¥ç¥ó¡¦¥ê¥¨¥ë¡¦¥«¥·¥á¥í¡Ê36=¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë vs ¹Â±Û ÅÍÌ´¡Ê26=LUSH¡Ë¤Î¥«ー¥É¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
10·î¥¥ë¥®¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖSAIKO ¡ß LUSH vol.2¡×¤Ç¤Ï¡¢µµÅÄµþÇ·²ðÁª¼ê¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¶ìÇÕ¤ò¤Ê¤á¤¿¥«¥·¥á¥íÁª¼ê¡£·ë²ÌÅª¤Ë¶âÀ±¤ò¸¥¾å¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ï¤º¤«2¥ö·î¸å¤Î¡ÖSAIKOU ¡ß LUSH vol.4 in JAPAN¡×¤Î¥ê¥ó¥°¤ËºÆÅÙÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾ÍÀÈÔ²ó¤ËÇ³¤¨¤ë¥«¥·¥á¥íÁª¼ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ®¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè8»î¹ç¡¡¥Õ¥§¥¶ーµé8²óÀï
¥¸¥ç¥ó¡¦¥ê¥¨¥ë¡¦¥«¥·¥á¥í¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë
À¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô
¸µIBFÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô
¸µWBOÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤»ÃÄê²¦¼Ô
¸µIBFÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô
¸µWBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô
ÄÌ»»À®ÀÓ¡§40Àï34¾¡(23KO)5ÇÔ1Ê¬1Ìµ¸ú»î¹ç
À¸Ç¯·îÆü : 1989.2.13 (36ºÐ)
¿ÈÄ¹ : 163cm
½Ð¿È¡§¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó
¥¹¥¿¥¤¥ë¡§±¦¥Ü¥¯¥µー¥Õ¥¡¥¤¥¿ー
¹Â±Û ÅÍÌ´¡ÊLUSH¡Ë
¸µÆüËÜ¥æー¥¹¡¦¥¹ー¥Ñー¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô
ÄÌ»»À®ÀÓ¡§18Àï11¾¡(5KO)5ÇÔ2Ê¬
À¸Ç¯·îÆü : 1999.6.22 (26ºÐ)
¿ÈÄ¹ : 169cm
½Ð¿È¡§°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô
¥¹¥¿¥¤¥ë¡§±¦¥Ü¥¯¥µー¥Õ¥¡¥¤¥¿ー
¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î°Ò¸·¤ò¤«¤±¤¿Àã¿«Àï
¥«¥·¥á¥íÁª¼ê¤Ï34¾¡¡Ê23KO¡Ë5ÇÔ1Ê¬¤ÎÀïÀÓ¤ò¸Ø¤ê¡¢¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¤«¤é¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Þ¤Ç3³¬µé¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Ë·¯Î×¤·¡¢"Quadro Alas"¡Ê»ÍËç¤ÎÍã¡Ë¤Î°ÛÌ¾¤Ç¶²¤ì¤é¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤Ç¤¹¡£2025Ç¯10·î¥¥ë¥®¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µµÅÄµþÇ·²ðÁª¼ê¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ñ¥ïー¥Ñ¥ó¥Á¤¬¶õ¤òÀÚ¤ê¡¢µþÇ·²ðÁª¼ê¤Î¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÁ°¤ËÈ½Äê0-3¤Ç´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ»î¹ç¤Ï¸µ²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°Ò¸·¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢À¤³¦ÀïÀþ¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÆµ¯¤ò¤«¤±¤ÆÄ©¤à¥«¥·¥á¥í¤Îº¸¥Õ¥Ã¥¯¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±ÇË²õÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤«¤¬ºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£
Ìî¿´°î¤ì¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¹Â±ÛÅÍÌ´
°ìÊý¡¢¹Â±ÛÅÍÌ´¤Ï11¾¡¡Ê5KO¡Ë5ÇÔ2Ê¬¡¢26ºÐ¤Î¼ã¼êÍË¾³ô¡£¸µÆüËÜ¥æー¥¹¡¦¥¹ー¥Ñー¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢2025Ç¯11·î¤ËLUSH¥Ü¥¯¥·¥ó¥°GYM¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢14Àï9¾¡5ÇÔ¤ÎÀïÎò¤ò·Ð¤Æ¡¢¥×¥í¤Ç¤âÃå¼Â¤Ë¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Â±ÛÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤È¤ÎÂÐÀï¤ÏÀéºÜ°ì¶ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢°ìµ¤¤ËÀ¤³¦ÀïÀþ¤Ø¤ÎÆ»¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤È¹¶·âÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¸µ²¦¼Ô¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¸«¤É¤³¤í¤Ï¡Ö¥Ñ¥ïーvs¼ã¤µ¡×¤ÎÂÐ·è
¥«¥·¥á¥íÁª¼ê¤ÎÉð´ï¤ÏÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¯ÂÇ¡£¹Â±ÛÁª¼ê¤¬¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Çµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÁ°¤Ë½Ð¤Æ¥«¥·¥á¥íÁª¼ê¤Î¶¯ÂÇ¤È¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¾¡Éé¤ËÄ©¤à¤Î¤«¡¢¹Â±ÛÁª¼ê¤ÎÀï½ÑÁªÂò¤¬¾¡ÇÔ¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜvs¥¥ë¥®¥¹ 7ÂÐ7ÂÐ¹³Àï¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥«ー¥É¤¬·èÄê¡ª
Âè2»î¹ç¤Î¡Ö¼¡Ë¯Àï¡×¤ËÌÜ¹õÀ»Ìé¡Ê26=LUSH¡Ë¤Î»²Àï¤¬·èÄê¡£ÆÈ¼«¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÍýÏÀ¤ò»ý¤ÄÆ¬Ç¾ÇÉ¡¢ ÌÜ¹õÁª¼ê¤¬LUSH¥Ü¥¯¥·¥ó¥°GYM¤Ç¤Î½éÀï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ ÂÐ¤¹¤ë¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ç¥¥ã¥ê¥¢ËÉÙ¤Ê¥×¥íÆóÀïÌÜ¤Î¥¤¥¹¥é¥à¡¦¥È¥í¥Ð¥¨¥Õ¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤³¤ì¤ÇÃíÌÜ¤ÎÆüËÜvs¥¥ë¥®¥¹ 7ÂÐ7ÂÐ¹³Àï¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥«ー¥É¤¬½ÐÂ·¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡¡¹¥É¾È¯ÇäÃæ
¥á¥¤¥ó¤ÏIBFÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á12²óÀï ²¦¼Ô Ìð¿á ÀµÆ» vs Ä©Àï¼Ô ¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ð¥éー¥É
Ì¾¡¡¡¡¾Î¡§SAIKO ¡ß LUSH vol.4 in JAPAN
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡ËOPEN 12:00 ¡¿ START 13:00
ÈÎÇä´ü´Ö¡§11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë0»þ～12·î20Æü ¡ÊÅÚ¡Ë17»þ¤Þ¤Ç
ÇÛÁ÷´ü´Ö¡§½ç¼¡ÇÛÁ÷
ÈÎÇä²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ü»öÌ³¼ê¿ôÎÁ(300±ß)¡¡VIPÀÊ 55,000±ß¡¡¼«Í³ÀÊ 3,300±ß¡Ê¤È¤â¤ËÀÇ¹þ¡Ë
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§°¦ÃÎ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡ÊÅ¸¼¨¥Ûー¥ëA¡Ë
½»¡¡¡¡½ê¡§¢©479-0881 °¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¥»¥ó¥È¥ì¥¢5ÃúÌÜ10-1
ÈÎ¡¡¡¡Çä¡§Metrond¡¡¹ØÆþ¥µ¥¤¥È(https://metrond.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=136_998)¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¡¹ØÆþ¥µ¥¤¥È(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2545017)
º£²ó¤ÏVIPÀÊ¤È¼«Í³ÀÊ¤Î2¼ïÎà¤Î¤ß¤ÎÀÊ¼ï¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´²ÈÂ²¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È²»³Ú¤È°û¿©¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¼«Í³ÀÊ¤Î²Á³Ê¤ÏÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ï6ÎóÌÜ¤«¤é¤Î¼«Í³ÀÊÇÛÎó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤¯¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡ÉÆÃÅùÀÊ¡É¤Ç¤Î´ÑÀï¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ö¤â¤Ë¤å¤½¤Ç¡×
¥é¥¤¥Ö²ñ¾ìÆâ¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬ÊÂ¤Ö
¤¼¤Òº£Ç¯ºÇ¸å¤Î»×¤¤½Ðºî¤ê¤Ë¡Ö¥é¥¤¥Ö¡×¤ä¡Ö¥°¥ë¥á¡×¤âÌû¤·¤á¤ëÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÖSAIKOU¡ßLUSH¡×¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£