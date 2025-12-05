´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯²Ú¤ä¤«¤ÊÅß¤Î¤´Ë«Èþ ½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿ ÀÖ¡ßÇò¤ÇºÌ¤ë¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ô¥å¥¢¥ëー¥¸¥å ¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡× 12·î28ÆüÈÎÇä³«»Ï
ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¤¤¤Á¤´¤Îµ¨Àá¤¬ÅþÍè¡ª
½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢ÀÖ¤ÈÇò¤Ç²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ô¥å¥¢¥ëー¥¸¥å ¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×¤¬¡¢12·î28Æü¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢¤×¤ë¤×¤ë¤ÈÍÉ¤ì¤ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤¤¤Á¤´¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥×¥ê¥ó¤ä¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¹¤¬¤ë¤¤¤Á¤´¥Ç¥£¥Ã¥×ÉÕ¤¤Î¤¤¤Á¤´¥í¥ê¥Ý¥Ã¥×¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¿©´¶¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤à¤¤¤Á¤´¥ª¥Ú¥é¤Ê¤É¡¢¤¤¤Á¤´¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤ë°¦¤é¤·¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥¹¥³ー¥ó¤ä¥»¥¤¥Ü¥êー¤Ë¤â¤¤¤Á¤´¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢³¤Ï·¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¤Ë¤Ï¤¤¤Á¤´¤È¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¤Î¿¼¤ß¤¢¤ë»ÀÌ£¤òÅº¤¨¡¢¥ß¥Ë¥Ðー¥¬ー¤Ë¤Ï¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢ìÔÂô¤Ê¤¤¤Á¤´¿Ô¤¯¤·¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Å·°æ¹â27¥áー¥È¥ë¤Î³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢¿´¤È¤¤á¤¯¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ô¥å¥¢¥ëー¥¸¥å ¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë～ 2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¾ì½ê¡§¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥°¥ê¥ë¡Ö¥á¥í¥Ç¥£¥¢¡×(https://intercontinental-strings.jp/jp/dine/melodia)
»þ´Ö¡§14:00～ ¡¢16:30～ (L.O.) ¢¨2»þ´ÖÀ©
ÎÁ¶â¡§¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ 7,040±ß
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ô¥å¥¢¥ëー¥¸¥å ¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£ー
»þ´Ö¡§18:00 ～ 21:30 (L.O.19:30) ¢¨2»þ´ÖÀ©
ÎÁ¶â¡§ ¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ 8,360±ß
¡ö¥È¥ê¥å¥ÕÉ÷Ì£¤Î¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥ÈÉÕ
¢¨É½¼¨ÎÁ¶â¤Ï¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢15%¤Î¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤òÊÌÅÓ¿½¤·¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡¦¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/strawberry-afternoontea
¥á¥Ë¥åー
¡ã¥¹¥¤ー¥Ä&¥¹¥³ー¥ó¡ä
- ¤¤¤Á¤´¥ª¥Ú¥é
- ¤¤¤Á¤´¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥×¥ê¥ó
- ¤¤¤Á¤´¤Î¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£ー
- ¤¤¤Á¤´¤Î¥í¥ê¥Ý¥Ã¥×
- ¤¤¤Á¤´¤Î¥¯¥êー¥à¥Ñ¥¤
- ¥×¥ìー¥ó¥¹¥³ー¥ó
- ¤¤¤Á¤´¡õ¥Ð¥Ê¥Ê¥¹¥³ー¥ó
- ¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥êー¥à
- ¤¤¤Á¤´¡õ¥ß¥ó¥È¥¸¥ã¥à
¡ã¥»¥¤¥Ü¥êー¡ä
- ³¤Ï·¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¡¡¤¤¤Á¤´¤È¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¿Ý
- ¤¤¤Á¤´¤È¥Óー¥Ä¤Î¥¬¥¹¥Ñ¥Á¥ç¡¡
- ¥Õ¥§¥¿¥Áー¥º ¥Óー¥Õ¥Ðー¥¬ー¡¡¥¨¥á¥ó¥¿ー¥ë¥Áー¥º¡¦¥È¥Þ¥È¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Þ¥è¥Íー¥º
¡ã¥É¥ê¥ó¥¯¡ä
- ¥³ー¥Òー¡¢¹ÈÃã¡¢¥Ïー¥Ö¥Æ¥£ー¡¢¥Õ¥ìー¥Ðー¥Æ¥£ー¤Ê¤É20¼ï°Ê¾å¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤ª¹¥¤¤Ê¤À¤±¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ûー¥à¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ô¥å¥¢¥ëー¥¸¥å ¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー To Go¡×
ÄÌ¾ï¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´10¼ï¤Î¥¹¥¤ー¥Ä&¥»¥¤¥Ü¥êー¤Ë²Ã¤¨¡¢TWG¤Î¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥°2ÂÞ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¼êÅÚ»º¤Ë¤â¤´¼«¿È¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¤ー¥Ä5¼ï¡¢¥¹¥³ー¥ó2¼ï¡¢TWG¥Æ¥£ー¥Ñ¥Ã¥¯1ÂÞ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥Á¥»¥Ã¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë～ 2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÎÁ¶â¡§¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥»¥Ã¥È 4,320±ß
¡¡¡¡¡¡¥×¥Á¥»¥Ã¥È 3,240±ß¡Ê¤È¤â¤ËÀÇ¹þ¡Ë
¼õ¼è»þ´Ö¡§14:00 ～ 19:30
¡ãÁ°Æü20»þ¤Þ¤Ç¤ÎÍ×Í½Ìó¡ä
¤ª¼õ¼è¤ê¾ì½ê¡§ ¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥°¥ê¥ë¡Ö¥á¥í¥Ç¥£¥¢¡×
¢¨²èÁü¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥Á¥»¥Ã¥È¤ò¤´ÃíÊ¸¤Î¾ì¹ç¤Ï¼êÁ°¤Î1¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¥á¥Ë¥åー¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨É½¼¨ÎÁ¶â¤Ï¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢15%¤Î¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤òÊÌÅÓ¿½¤·¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://intercontinental-strings.jp/jp) ¤Þ¤¿¤Ï 03-5783-1258¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½ÌóÄ¾ÄÌ¡Ë
¢¨¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹Æâ¤Î²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ :
Åìµþ¡¦ÉÊÀî±Ø¹ÁÆî¸ýÄ¾·ë¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¡£¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¤áºÙ¤«¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤È¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Í¥²í¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¥Û¥Æ¥ëÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÍøÊØÀ¤¬¹â¤¯¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê194¤ÎµÒ¼¼¡¢³èµ¤°î¤ì¤ë4¤Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¥«¥Õ¥§&¥Ðー¡¢Åìµþ¶þ»Ø¤ÎÄ¯Ë¾¤ò¸Ø¤ë¥¯¥é¥Ö¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥é¥¦¥ó¥¸¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë±ã²ñ»ÜÀß¤Ê¤É½¼¼Â¤·¤¿»ÜÀß¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖTokyo, personally orchestrated. °ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥²¥¹¥È¤ËÁÕ¤Ç¤ë¡¢Åìµþ¤È¤¤¤¦²»¿§¡×¤Î¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥Ù¥éー¤¿¤Á¤¬½¸¤¤¡¢ÅÔ²ñ¤ÎÀûÎ§¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯¿È¤ò¤æ¤À¤Í¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Î¾ÜºÙ¡¦ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢¤½¤·¤ÆSNS¤Ë¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://intercontinental-strings.jp/jp
Instagram ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/stringsintercontinentaltokyo/
Facebook ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.facebook.com/STRINGSICTOKYO/¡¡
X ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/STRINGSICTOKYO
¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë(R)¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë ¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¤Ï¡¢À¤³¦70¥«¹ñ¤Ë73,500¼¼°Ê¾å¡¢220°Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ëÀ¤³¦½é¤Ë¤·¤ÆºÇÂçµé¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£1946Ç¯¡¢¥Ñ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¥ó¹Ò¶õÁÏÎ©¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥È¥ê¥Ã¥Ú¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¤Ï¡¢Î¹¤Ë¤Ï¿Í¤Î»ëÌî¤ò¹¤²¡¢Ê¸²½¤ò¤Ä¤Ê¤°ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÌ¥ÏÇÅª¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ³¤¯Èâ¤ò³«¤¯¡×¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¤Ï¡¢¥â¥À¥ó¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥È¥é¥Ù¥éー¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥È¥é¥Ù¥ëÂÎ¸³¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Í³¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÎÄ´ÏÂ¤Î¤È¤ì¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥È¥é¥Ù¥ë¤Î´ú¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢½¼¼Â¤·¤¿Ê¸²½Åª¤ÊÂÎ¸³¤äÃÎ¼±¤Ø¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÇ®Ë¾¤òËþ¤¿¤¹ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.intercontinental.com ¡¡¤½¤ÎÂ¾SNS¡¡https://www.facebook.com/intercontinental ¡¡https://www.instagram.com/intercontinental ¡¡¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
IHG¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä / IHG¡¦ANA¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
IHG ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä(https://www.ihgplc.com/en) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]¤Ï¡¢True Hospitality for Good¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£²¼µ¤Î19¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦100¥ö¹ñ°Ê¾å¤Ë6,600¸®Ä¶¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÍ¤·¡¢2,200¸®Ä¶¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò³«È¯Ãæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢IHG¥ï¥ó¥ê¥ïー¥º(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)¤Ï¡¢1²¯4,500Ëü¿Í¤Î²ñ°÷¤òÍ¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー&¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë: ¥·¥Ã¥¯¥¹¥»¥ó¥·¥º ¥Û¥Æ¥ë¥º ¥ê¥¾ー¥Ä ¥¹¥Ñ¡Êhttps://jp.sixsenses.com/ ¡Ë, ¥êー¥¸¥§¥ó¥È ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä¡Êhttps://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation ¡Ë, ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä¡Êhttps://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation ¡Ë, ¥ô¥£¥Ë¥§¥Ã¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Êhttps://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation ¡Ë, ¥¥ó¥×¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ä¡Êhttps://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation ¡Ë, ¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¡Êhttps://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation ¡Ë
¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à: voco¡Êhttps://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation ¡Ë, HUALUXE ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä¡Êhttps://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation ¡Ë, ¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶ ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä¡Êhttps://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation ¡Ë, EVEN ¥Û¥Æ¥ë¥º¡Êhttps://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation ¡Ë
¡¦¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥º: ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä¡Êhttps://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation ¡Ë, ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Êhttps://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation ¡Ë, ¥¬ー¥Êー¡Êhttps://www.ihg.com/garner-hotels/hotels/us/en/reservation ¡Ë, avid ¥Û¥Æ¥ë¥º¡Êhttps://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation ¡Ë
¡¦¥¹¥¤ー¥Ä: Atwell ¥¹¥¤ー¥Ä¡Êhttps://www.atwellsuites.com/ ¡Ë, ¥¹¥Æ¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥¸ ¥¹¥¤ー¥Ä¡Êhttps://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation ¡Ë, ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥¯¥é¥Ö¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡Êhttps://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation ¡Ë, ¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¦¥Ã¥É ¥¹¥¤ー¥Ä¡Êhttps://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation ¡Ë
¡¦¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ñー¥È¥Êー¥º: ¥¤¥Ù¥í¥¹¥¿ー ¥Óー¥Á¥Õ¥í¥ó¥È ¥ê¥¾ー¥Ä¡Êhttps://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts ¡Ë
InterContinental Hotels Group PLC¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤Î»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¡¢±Ñ¹ñ¤ËÀßÎ©¡¢±Ñ¹ñ¤ª¤è¤Ó¥¦¥§ー¥ë¥º¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎIHG¤Î ¥Û¥Æ¥ë¤È¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Ï¡¢Ìó385,000¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ª¤ê¡¢Æü¡¹À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¨2024Ç¯12·î31Æü¸½ºß
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢2006Ç¯12·î¤ËANA¤È¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëIHG¡¦ANA¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀßÎ©¤·¡¢ANA¤È¤Î¶¦Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ò´Þ¤à9¥Ö¥é¥ó¥É¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¡¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥»¥ó¥·¥º¡¢¥¥ó¥×¥È¥ó¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¡¢¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥ê¥¾ー¥È¡¢¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡¢¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¡¢voco¡¢¥¬ー¥Êー¡Ë¡¢52¥Û¥Æ¥ë¡¢14,605¼¼¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥óµþÅÔ¸Þ¾ò¡Ê2025Ç¯¡Ë¡¢ANA¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¥ê¥¾ー¥È·Ú°æÂô¡Ê2025Ç¯¡Ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë»¥ËÚ¡Ê2025Ç¯¡Ë¡¢¹âÃÎ¡¢ÃÎÎ©¡¢ÉÍ¾¾¤Ë3¸®¤ÎANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¡Ê2026Ç¯¡Ë¡¢¥êー¥¸¥§¥ó¥ÈµþÅÔ¡Ê2027Ç¯¡Ë¡¢voco¹Åç¡Ê2027Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Î14¥Û¥Æ¥ë¡Ê2,355¼¼¡Ë¤¬³«¶ÈÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ô¥£¥Ë¥§¥Ã¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ò´§¤¹¤ë¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå ¥ô¥£¥Ë¥§¥Ã¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡Ê¸½ºß¥Ö¥é¥ó¥É°Ü¹ÔÃæ¡Ë¡£IHG¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â³ÈÂç¤òÂ³¤±¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÎ¹¤ÎÁªÂò»è¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨2024Ç¯12·î31Æü¸½ºß
