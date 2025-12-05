´±Ì±Ï¢·È¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGOV²ñµÄ meetup in YOKOSUKA¡×³«ºÅ·èÄê
¼«¼£ÂÎ¤È´ë¶È¤Î¶¦ÁÏ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥íー¥«¥ë¥Ï¥Ö¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥¦¥É¥·¥¨¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©¹Åç»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿À¸¶ æÆ¸ã¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢²£¿Ü²ì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢´±Ì±¶¦ÁÏ¥¤¥Ù¥ó¥È ¡ÖGOV²ñµÄ meetup in YOKOSUKA¡× ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ï»öÁ°Í½¹ð¤È¤Ê¤ê¡¢Àµ¼°¤ÊÅÐÃÅ¼Ô¡¦¿½¹þ³«»Ï¤Ï12·î²¼½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥íー¥«¥ë¥Ï¥ÖHP¡§https://localhub.jp/
¢£ ´±Ì±¶¦ÁÏ¤Î¡È¼¡¤Î°ìÊâ¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò²£¿Ü²ì¤Ç½é³«ºÅ
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³Æ²ó£±£°£°°Ê¾å¤ÎÃÄÂÎ¤¬»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¿¡ÖGOV²ñµÄ¡×¤¬¡¢2025Ç¯2·î¡¢¥ê¥¢¥ë²ñ¾ì¡Ü¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Âç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¸øÌ±¶¦ÁÏ¤Ï¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë～¼«¼£ÂÎ¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÃÎ¤ê¡¢À¸¤¤¿Äó°Æ¤Ø～¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎGOV²ñµÄ¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¿ ¡ÈÃÎ¤ë¡¦³Ø¤Ö¡¦À°Íý¤¹¤ë¡É ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢
º£²ó¤Îmeetup¤Ç¤Ï ¡È²ñ¤¦¡¦ÏÃ¤¹¡¦Æ°¤½Ð¤¹¡É ¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ 2Éô¹½À®¤Ç¡ÖÃÎ¤ë ¢ª Äó°Æ¤¹¤ë ¢ª ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ò¼Â¸½¡ãÂè1Éô¡§ÊÙ¶¯²ñ¥Ñー¥È¡Ê¥ê¥¢¥ë¡Ü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¡ä
¼«¼£ÂÎ¤ÎÆâÉô¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¡¢À®¸ù¤ÎÎ¢Â¦¡¢Ä´À°¤Î¶ìÏ«¤â´Þ¤á¡¢
¡ÈÏ¢·È¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¡ÈËÜÅö¤Î¥×¥í¥»¥¹¡É¡É ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡£
¡ÊÁÛÄê¥Æー¥ÞÎã¡Ë
¡¦³°Éô¿Íºà³èÍÑ¤ÎÎ¢Â¦
¡¦¸¦½¤¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤DX¼ÂÁõ
¡¦¥Þ¥ó¥¬¡ß¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î²ÄÇ½À
¡¦²ÝÂê¼ý½¸～°Æ·ï²½¤Î»ÅÁÈ¤ß
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¥íー¥«¥ë¥Ï¥Ö¥â¥Ç¥ë¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×
STEP1¡§¾®¤µ¤¯»Ï¤á¤ë
STEP2¡§ºâ¸»¤ò´Þ¤á¤¿»ö¶È²½
STEP3¡§Ì±´Ö¼«Áö¥â¥Ç¥ë¤Ø³ÈÄ¥
¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ò¸ì¤ëÆâÍÆ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»²²Ã¼Ô¤â¡Öº£Êú¤¨¤ë¥â¥ä¥â¥ä¡×¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥ß¥Ë¥ïー¥¯¤ò¼Â»Ü¤·¡¢²ñ¾ì¤Î°ìÂÎ´¶¤È²ÝÂêÇ§¼±¤ò¾úÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÂè2Éô¡§¥Ô¥Ã¥Á¡õ¸òÎ®¥Ñー¥È¡Ê¥ê¥¢¥ëÃæ¿´¡Ë¡ä
5¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ë ¡Ö³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î²ÝÂê¡¿¥Æー¥Þ¡× ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢´ë¶È¤¬ ¡Èº£¤¹¤°Äó°Æ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¡É ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢´°Á´¥Õ¥êー¤Î¸òÎ®²ñ¤Ø¡£¼«¼£ÂÎ¥Æー¥Ö¥ë¡¦´ë¶È¥Æー¥Ö¥ë¤ò¼«Í³¤Ë²óÍ·¤Ç¤¡¢´±Ì±¤¬ÂÐÏÃ¤«¤é¶¦ÁÏ¤ò·Á¤Å¤¯¤ë»þ´Ö ¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¡ÊGOV²ñµÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¡Ë
¥íー¥«¥ë¥Ï¥Ö¤Ï¡¢2Ç¯´Ö¤Î¼Â¾Ú¤ò·Ð¤Æ¡¢¾¦ÃÌÎ¨58¡ó¡¦»ö¶È²½Î¨38¡ó¤È¤¤¤¦À®²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Îmeetup¤Ç¤Ï¡¢
¡¦¼«¼£ÂÎ¤¬¡Èº£¤Î²ÝÂê¡É¤òËÜ²»¤Ç¸ì¤ë
¡¦´ë¶È¤¬¡ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÄó°Æ¡É¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤â¥íー¥«¥ë¥Ï¥Ö¤Ç·ÑÂ³Åª¤ËÄó°Æ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë
¤È¤¤¤¦ »ýÂ³¤¹¤ë¶¦ÁÏ¤Î½Û´Ä ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃ±È¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»ö¶È²½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Î¡¢¤¤Ã¤«¤±¡×¤òÀ¸¤à¾ì¤È¤·¤ÆÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×¡ÊÍ½¹ð¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§GOV²ñµÄ meetup in YOKOSUKA
Æü»þ¡§2025Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00～17:00
²ñ¾ì¡§¥ô¥§¥ë¥¯¤è¤³¤¹¤« ¥Ûー¥ë¡Ê²£¿Ü²ì»Ô¡Ë¡Ü ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥¦¥É¥·¥¨¥ó¡Ê¥íー¥«¥ë¥Ï¥Ö±¿±Ä¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê¢¨°ìÉô´ë¶È¤ÏÍÎÁÍ½Äê¡£¾ÜºÙ¤Ï12·î¸ø³«¡Ë
Àµ¼°¤Ê¿½¹þ³«»Ï¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¤Ï¡¢¸åÆü¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¶¨»¿ÃÄÂÎÍÍ¤âÊç½¸Í½Äê
º£²ó¤Î¡ÖGOV²ñµÄ meetup in YOKOSUKA¡×¤Ç¤Ï¡¢´±Ì±Ï¢·È¤Î¼ÂÁ©¤ò¤È¤â¤Ë¤Ä¤¯¤ë ¥¹¥Ý¥ó¥µー¡Ê¶¨»¿´ë¶È¡Ë ¤ÎÊç½¸¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¥ó¥µー´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢
¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈLP¤Ø¤Î¥í¥´·ÇºÜ
¡¦ÅöÆü»ñÎÁ¡¦¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è¤Ç¤Î´ë¶È¾Ò²ð
¡¦¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤Ø¤Î¥Á¥é¥·ÇÛÉÛÏÈ
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈLPÆâ¤Ç¤ÎÀìÍÑ¾Ò²ð¥Úー¥¸¤Î·ÇºÜ
¤Ê¤É¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¿·¤¿¤ÊÀÜÅÀ¤òÀ¸¤àÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£´±Ì±Ï¢·ÈÎÎ°è¤Ç¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î¥êー¥Á¶¯²½¡¢¼«¼£ÂÎDX¡¦ÃÏ°è³èÀ¡¦¶µ°é¡¦Ê¡»ã¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥íー¥«¥ë¥Ï¥Ö¤È¤Ï¡©
¥íー¥«¥ë¥Ï¥Ö¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤¬¼«¤é¤Î²ÝÂê¤ò³°Éô¤Ë¡ÈÁêÃÌ¥Ùー¥¹¡É¤ÇÈ¯¿®¤·¡¢´ë¶È¡¦Âç³Ø¡¦ÃÄÂÎ¤È¶¦¤Ë²ò·èºö¤òÃµ¤ë¤¿¤á¤Î¸øÌ±¶¦ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£2025Ç¯10·î»þÅÀ¤Ç¡¢´ë¶ÈÅÐÏ¿¿ô25,000¼Ò¡¢¼«¼£ÂÎÅÐÏ¿¿ô120ÃÄÂÎ¡£
ÍøÍÑ¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ**¾¦ÃÌÎ¨58¡ó¡¦»ö¶È²½Î¨38¡ó**¤È¤¤¤¦¹â¤¤À®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥íー¥«¥ë¥Ï¥Ö¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¡Ú¼«¼£ÂÎ¤Ï´°Á´ÌµÎÁ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¡ÛÍ½»»¤ËÀ©Ìó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅÐÏ¿¡¦°Æ·ï¸ø³«¡¦´ë¶È¤È¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¦»ñÎÁ¶¦Í¤Ê¤É¡¢Á´µ¡Ç½¤òÀ©¸Â¤Ê¤¯»È¤¨¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥íー¥«¥ë¥Ï¥Ö¤Ç¤Ï¡¢
¡¦´ÊÃ±¤ËÃÏ°è²ÝÂê¡¿°Æ·ï¤òºîÀ®¤Ç¤¤ëºîÀ®¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥óµ¡Ç½
¡¦´ë¶È¤«¤é¤Î¡Ö¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¤¬ÆÏ¤¯¡¢¥ê¥Ðー¥¹¥Þ¥Ã¥Áµ¡Ç½
¡¦´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µ¡Ç½
¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÈÂÐÏÃ·¿¤Î¶¦ÁÏ¡É¤ò¼«Áö¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥·¥¨¥ó¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¡ÖËÜ¼ÁÅª¤Ê¸øÌ±¶¦ÁÏ¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢¿¦°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¾®¤µ¤¯»Ï¤á¤é¤ì¤ë¸øÌ±¶¦ÁÏ¤Î¼ÂÁ©¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ ¥íー¥«¥ë¥Ï¥Ö¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸
https://localhub.jp
¢§ ¼«¼£ÂÎÍÍ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://localhub.jp/signup-local-gov
¢¨ ÈñÍÑ¤Ï°ìÀÚ¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó
¢¨ ¥¢¥«¥¦¥ó¥È³«Àß¤ÏÊÀ¼ÒÆâÉô¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¿¤á¡¢£²～£³±Ä¶ÈÆü¤Û¤É¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
Â¿¿ô¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¥µ¥Ýー¥È/¤´»Ù±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿·µ¬»ö¶È¤Î¸¡Æ¤¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤Î¸«Ä¾¤·¡¢È¯ÃíÀè¤ÎÈæ³Ó¸¡Æ¤¤Ë¤¼¤Ò¤ªÌòÎ©¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥íー¥«¥ë¥Ï¥Ö¤Î»ñÎÁ¡¿¼è¤êÁÈ¤ß¼ÂÀÓ¥ì¥Ýー¥È¤¬¤Û¤·¤¤Êý
¡¦¥íー¥«¥ë¥Ï¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢°ìÅÙÊÀ¼Ò¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥íー¥«¥ë¥Ï¥Ö¤Î»ñÎÁ¡¿¼è¤êÁÈ¤ß¼ÂÀÓ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢£ ¥¯¥é¥¦¥É¥·¥¨¥ó²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥¦¥É¥·¥¨¥ó
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿À¸¶ æÆ¸ã¡Ê¤«¤ó¤Ð¤é ¤·¤ç¤¦¤´¡Ë
½êºßÃÏ¡§¡ÊËÜ¼Ò¡Ë¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶èÊõÄ®8-26 3F
²ñ¼ÒÀßÎ©¡§2018Ç¯5·î29Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¯¥é¥¦¥É¥·¥¨¥ó¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
´ë¶ÈHP¡§https://crowdsien.co.jp/
¢£ ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Ã´Åö¼ÔÌ¾¡§º´¡¹ÌÚ ÄØ(¤µ¤µ¤ ¤Ä¤Ð¤)
¤´Ï¢ÍíÀè¡§k.sasaki@crowdsien.com