¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇËþÀÊ¾å±Ç¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢»¥ËÚÈ¯¡É¿©¤È¿Í¡É¤Î·²Áü¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ÖËÌ¤Î¿©·Ê¡ÊNorthern Food Story¡Ë¡×12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é·à¾ì¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ø³«·èÄê¡ª
¡ØËÌ¤Î¿©·Ê¡ÊNorthern Food Story¡Ë¡Ù¤¬12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é·à¾ì¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢4¿Í¤ÎÎÁÍý¿Í¤ÈËÌ¹ñ¤Î»Íµ¨¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿©¤ÎÊª¸ì¤òÄÉ¤Ã¤¿¥Õー¥É¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡£ÎÁÍý¿Í¤ÈÀ¸»º¼Ô¡¢ÅÚÃÏ¤Èµ¨Àá¤¬¸òºø¤¹¤ëÆü¡¹¤òÃ¸¡¹¤ÈÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢°ì»®¤ÎÎÁÍý¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ä»×¤¤¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÅØÎÏ¤È³ëÆ£¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¼«Á³¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë´î¤Ó¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
»¥ËÚ»Ô¡¦ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹¼Ò¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¥¥åー¤¬¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ØËÌ¤Î¿©·Ê¡Ù¤¬¡¢Âè72²ó¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¹ñºÝ±Ç²èº× ¥«¥ê¥Ê¥êー¥·¥Í¥ÞÉôÌç¤ËÀµ¼°¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢3²ó¤Î¾å±Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬ËþÀÊ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÌ³¤Æ»¥Õー¥É¥Õ¥£¥ë¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2024¡Ê¸½:ËÌ³¤Æ»¥Õー¥Óー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ë¡×¤Ë¤ÆÆüËÜ½é¾å±Ç¡£»¥ËÚ¤òÃæ¿´¤ËÃÏ¸µ´ÑµÒ¤«¤éÇ®¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢2024Ç¯ËÌ³¤Æ»Àè¹Ô¾å±Ç¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤ÎÅß¡¢·à¾ì¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥³¥á¥ó¥È
¸µËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤Î´ÆÆÄ¤Ç¡¢¥Áー¥à¤òÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë·ª»³±Ñ¼ù¤µ¤ó¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿!!
Ì¿¤È¤ÏÂçÀÚ¤ÊÌ¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã¯¤â¤¬¼«Á³¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
¿Í¤ÏÁ´¤Æ¼«Á³¤«¤é³Ø¤Ö¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤¬¡¢Ã¯¤«¤Î¹¬¤»¤Î¤¿¤á¡¢Ì¿¤òºï¤ê¤Ê¤¬¤é¿Ô¤¯¤½¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤Ë³§´¶¼Õ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼«Á³¤Ë¿´Ãæ¤ËÂç¤¤¯¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸¤¤ë»ö¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÃ¯¤â¤¬´¶¤¸¤ë»þÂå¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê²æ¡¹¤Î¿´¤Ë¤³¤Î¡ÖËÌ¤Î¿©·Ê¡×¤¬´¶¼Õ¤Ç¿´¤¬Ëþ¤Á¤ëÉ÷¤ò¿á¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
ÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¡¡¥Áー¥Õ¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µー ·ª»³±Ñ¼ù¡¡
ËÜºî´ÆÆÄ¤Î¾å¿ùÅ¯Ìé´ÆÆÄ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿!!
1Ç¯´Ö¡¢ËÌ³¤Æ»³ÆÃÏ¤ò½ä¤ê¡¢»Íµ¨¤È¤È¤â¤Ë°Ü¤í¤¦¿©¤È¿Í¤Î»Ñ¤ò¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Èª¤äËÒ¾ì¡¢¿ßË¼¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë°ì»®°ì»®¤Ë¤Ï¡¢¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤È¿Í¤Î±Ä¤ß¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Õ¤Î²ê¿á¤¤«¤éÅß¤ÎÀÅ¼ä¤Þ¤Ç¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ¿¤Î½Û´Ä¤È»þ´Ö¤ÎÂº¤µ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤ÇÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤È¼«Á³¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡Ö¿©¤ÎÉ÷·Ê¡×¤ò¡¢¸Þ´¶¤Ç´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å¿ùÅ¯Ìé
¹â¶¶ µ£¡Ê¥é¡¦¥µ¥ó¥Æ¡Ë
±ü¤µ¤ó¤Î¥Þ¥À¥à¡Ê¹â¶¶¤ß¤æ¤¤µ¤ó¡Ë¤È¶¦¤Ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¤ªÅ¹¤ò±Ä¤à¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ü¥ë¥ÉーÃÏÊýÅù¤Ç½¤¹Ô¤ò½Å¤Í¤¿¡£
5～6·îº¢¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¹¥Ñ¥é¤È¥ß¥ë¥¯¥é¥à¤Î»þµ¨¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é¤ªµÒÍÍ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
Àîºê ½ãÇ·Î¼¡Ê¤Þ¤ëò¿¡Ë
¼÷»Ê¿¦¿Í¤ÎÉã¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ°é¤Á¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï¡¢»¥ËÚ¤ÎÄ´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¡£Â´¶È¸å¤ÏÅìµþ¡¦¾®ºû¼÷¤·¤Ë¤Æ½¤¹Ô¤·¡¢ÏÓ¤òËá¤¯¡£Éã¤¬¥Ï¥ï¥¤¤Ë¤ªÅ¹¤ò³«Å¹¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢2016Ç¯¤Ë¤Þ¤ëò¿¤ò°ú¤·Ñ¤°
µÈÅÄ ²Æ¿¥¡ÊAGRISCAPE¡Ë
Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÊ¸³ØÉô±ÑÊ¸³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢ÊÆ¹ñ¤ØÎ±³Ø¤·¡¢¼ø¶È¤Î°ì´Ä¤Ç°û¿©¶È¤Ç¸¦½¤¡£Åìµþ¤È»¥ËÚ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢ÇÀ¶È¸¦½¤¤ò·Ð¤ÆAGRISCAPE¤ÎÎÁÍýÄ¹·óÇÀ¾ìÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼ò°æ ¹»Ö¡ÊÌ£Æ»¹Ï©¡Ë
·ª»³Ä®À¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÄÔÄ´ÍýÀìÌç³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¸å¡¢¼¢²ì¸©¤Î¡Ö¾·Ê¡Üì¡×ËÜÅ¹¤Ç½¤¹Ô¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¡¢¡Ö¾·Ê¡Üì¡×ÅìµþÅ¹¤ÇÎÁÍýÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢¸Î¶¿¤Î·ª»³Ä®¤ËÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤ò³«¤¯¡£
