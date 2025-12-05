¡ÚÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¡Û¿åÌîÍ¥µ±»á¡¡¥Ó¥Ç¥ª¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー·ó¥µ¥Ýー¥È¥³ー¥Á·ÀÌó¹ç°Õ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
ÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¤Ç¤Ï¡¢¿åÌîÍ¥µ±»á¤È2025-26¥·ー¥º¥ó¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー·ó¥µ¥Ýー¥È¥³ー¥Á·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥Ç¥ª¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー·ó¥µ¥Ýー¥È¥³ー¥Á
¿åÌî¡¡Í¥µ±¡Ê¤ß¤º¤Î¡¡¤æ¤¦¤¡Ë
(C)︎TOKUSHIMA GAMBAROUS
¢¡À¸Ç¯·îÆü¡¡¡§2002Ç¯6·î28Æü
¢¡½Ð¿ÈÃÏ¡¡¡¡¡§ºë¶Ì¸©
¢¡·ÐÎò¡¡¡¡¡¡¡§ÀµÃÒ¿¼Ã«¹â¹»
2021-22¡¡¡¡¡¡¹ñºÝÉðÆ»Âç³Ø ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÉô ³ØÀ¸¥³ー¥Á
2022.4-22.8¡¡ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥ÄÁ¥¶¶ ¥¹¥¯ー¥ë¥³ー¥Á
2022.4-23.6¡¡³ô¼°²ñ¼ÒTHINK¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOLD¡ÇS GYM ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Á
2022.7-23.5¡¡Åìµþ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¥¤¥ó¥¿ー¥óÀ¸ ¥Ó¥Ç¥ª¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー
2023¡¾25¡¡¡¡¡¡´ôÉì¥¹¥¥ー¥×¥¹ ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Á·ó¥Ó¥Ç¥ª¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー
2025¡¾2025.10 ´ôÉì¥¹¥¥ー¥×¥¹ ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Á
2025.12-¡¡¡¡¡¡ÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¥Ó¥Ç¥ª¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー·ó¥µ¥Ýー¥È¥³ー¥Á
¿åÌîÍ¥µ±VC·ó¥µ¥Ýー¥È¥³ー¥Á ¥³¥á¥ó¥È
¡¡ÆÁÅç¤Î³§ÍÍ½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£
12·î¤è¤êÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¤Î¥µ¥Ýー¥È¥³ー¥Á·ó¥Ó¥Ç¥ª¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¿åÌîÍ¥µ±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿±±ÌÚ¼ÒÄ¹¡¢¾®ÎÓ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°½êÂ°¤Î´ôÉì¥¹¥¥ー¥×¥¹¤Î¾¾ÍÕ¥ªー¥Êー¡¢Æá¿Ü¼ÒÄ¹¡¢ÅÄÃæGM¤Ë¤Ï¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ºßÀÒ´ü´ÖÃæ¤Î¤´»ØÆ³¡¢¤´»Ù±ç¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤Ç¤¹¡£
¡¡¾®ÎÓHC¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¥³ー¥Á¿Ø¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÁª¼ê¤Î³§ÍÍ¤¬ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢±ÇÁüÊ¬ÀÏ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Î°Ù¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÁÅç¤È¤¤¤¦ÃÏ¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¡¢¥Õ¥ë¥Õ¥ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò¾ðÊó¡Û
¢£²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦ÆÁÅç
¢£½êºßÃÏ¡§ÆÁÅç¸©Æá²ì·´Æá²ìÄ®ÌÚÆ¬ÏÂÌµÅÄ»ú¥¤¥ï¥Ä¥·5-23¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥É¥¥ÆÁÅçÌÚÆ¬¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¡Ë
¢£»öÌ³½ê¡§ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô¾¼ÏÂÄ®6-71-2
¢£³èÆ°ÆâÍÆ ÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¡ÖÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¡×¤Î±¿±Ä
¢£¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó ÆÁÅç¸©¡¢ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://gambarous.jp/
¡ÖÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¡×¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤ ¡È¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¡É¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¡×¤Ï¡¢²¿¤«Êª»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¡¢¤½¤ÎÀ®ÈÝ¤ä¾¡ÇÔ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡×¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÃ¯¤â¤¬ÉáÃÊ¤«¤é¸ý¤Ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¸ß¤¤¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¡¢Ç§¤á¹ç¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¹ç¸ÀÍÕ¤ò¥¯¥é¥ÖÌ¾¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÂÎ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤ºÃ¯¤Ë¤Ç¤â¡Ö´èÄ¥¤ì¡ª¡×¤È±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÈÆÁÅç¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡É¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¯¥é¥Ö¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£