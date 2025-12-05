¡Ú12/12 ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¡Û2025Ç¯¡¢¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ï¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë·Ð±Ä²ÝÂê¡×¤Ø¡£²¤½£Ë¡µ¬À©(EAA)¤Î¾×·â¤ÈAI¤Î²ÄÇ½À¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬
12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë13»þ¤«¤é¡Ö2025Ç¯¡¢¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤Ë ～²¤½£Ë¡µ¬À©(EAA)¤Î¾×·â¤ÈÀ¸À®AI¤Î²ÄÇ½À¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬～¡× ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ªCULUMU¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒSTYZ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæÃ¤Ìé¡¢°Ê²¼¡ÖCULUMU¡×¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë13»þ00Ê¬¤«¤é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
2025Ç¯¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Â®ÅÙ¤ÇÊÑ²½¤·¤¿¡Ö·ãÆ°¤Î1Ç¯¡×¤Ç¤·¤¿¡£
6·î¤Ë¤Ï²¤½£¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£Ë¡¡ÊEAA¡Ë¤¬Å¬ÍÑ³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÐ±þ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÅØÎÏÌÜÉ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»Ô¾ì»²Æþ¤ÎÉ¬¿Ü¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢10·î¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤¬¡Ö¥¦¥§¥Ö¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£Æ³Æþ¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡×¤ò²þÄê¤·¡¢²þÀµ¾ã³²¼Ôº¹ÊÌ²ò¾ÃË¡¤Î»Ü¹Ô¤«¤é1Ç¯È¾¤ò·Ð¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎÂÐ±þ¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§ー¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢µ»½ÑÎÎ°è¤Ç¤ÏiOS 19¤äAndroid 16¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹AI¤ÎÅý¹ç¤¬¿Ê¤ß¡¢»Ù±çµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤¬¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤òº¬Äì¤«¤éÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£WCAG 3.0¤ÎµÄÏÀ¤âDeveloping¥Õ¥§ー¥º¤Ø¤È¿ÊÅ¸¤·¡¢É¾²Á¤Î¤¢¤êÊý¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ªCULUMUÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î2025Ç¯¤Î½ÅÍ×¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òÁí³ç¤·¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ëË¡ÂÐ±þ¤ä¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Î¾Ã²½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÊÑ²½¤ò¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤ä¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤«¡£2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ´ë¶È¤¬ÉÁ¤¯¤Ù¤ÀïÎ¬¤È¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤äºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï°ìÄÌ¤ê¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢¼¡¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Web¥µ¥¤¥È¡¦¥¢¥×¥ê¤Î±¿ÍÑ¡¦³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¡¦Ã´Åö¼Ô
- ¸½ÃÏË¡¿Í¤«¤éÂÐ±þ¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Î·Ð±Ä´ë²è¡¦Ë¡Ì³¡¦³¤³°»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô
- ¾ã³²¼Ôº¹ÊÌ²ò¾ÃË¡¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¡¢°ì²áÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¯´ë¶È¤Î¶¯¤ß¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤¿¤¤DX¿ä¿Ê¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊÃ´Åö¼Ô
- AI»þÂå¤Î¿·¤·¤¤¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¼ÂÁõ¤ä¡¢WCAG 3.0¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Àß·×»×ÁÛ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤UI/UX¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢
³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª CULUMU ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CULUMU¤Î»Ù±ç¤Ï¡Ö¶¦ÁÏ¥×¥í¥»¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÁÏÂ¤»Ù±ç¡×¡ÖÀí¤Ã¤¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¥ê¥µー¥Á»Ù±ç¡×¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°»Ù±ç¡×¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¶õ´Ö¡¦·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó»Ù±ç¡×¡Ö²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£»Ù±ç¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ªCULUMU¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤ä¾ã¤¬¤¤¼Ô¡¢³°¹ñ¿Í¤ä¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¢ZÀ¤Âå¡¦¦ÁÀ¤Âå¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥æー¥¶ー¡¢Åö»ö¼Ô¤È¶¦ÁÏ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢UX¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢UI¥Ç¥¶¥¤¥Êー ¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È³«È¯¤Î»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿5,000ÃÄÂÎ°Ê¾å¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÄÌ¤¸¤¿´õ¾¯¤ÊN=1¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ëÄ´ºº¥Ñ¥Í¥ë¤ò´ð¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥êー¥Á¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÈÄêÀÅª¤ÊÄ´ºº¤¬Äó¶¡²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Åö¥µー¥Ó¥¹¤Ï¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½²ñ¤è¤ê¡ÖNPO¤äNGO¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Åö»ö¼Ô¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤Î¼ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö2024Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ³«È¯°Æ·ï¤ÇÂç¼ê´ë¶È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç²áµî100·ï°Ê¾å¤ÎÉý¹¤¤¼è°ú¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢NPO¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥æー¥¶ー¤ò»Ù±ç¤¹¤ëD&I¥Ñー¥È¥Êー¤ä³«È¯¥Ñー¥È¥Êー¤âËÉÙ¤Ç¡¢½¾Íè¤Î»ö¶È³«È¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤ÎÀìÌçÀ¤äDE&I¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤âËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò STYZ ³µÍ×
¡ÖÌ±´Ö¤«¤éÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ò¹Ô¤ÅÏ¤é¤»¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢STYZ¤Ï£³¤Ä¤Î»ö¶È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èó±ÄÍø¥»¥¯¥¿ー¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤·¤¯»ñ¶âÎ®Æþ¤òÂ¥¤¹¡Ø¥É¥Íー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡Ù¡¢´ë¶È²ÝÂê¤È¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò¶¦¤ËÌÜ»Ø¤¹¡Ø¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó»ö¶È¡Ù¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼¡À¤ÂåÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¿Í´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡Ø¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯&¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶È¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£3¤Ä¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥¯¥¿ー¡Ë¡¦¹ÔÀ¯¡Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥»¥¯¥¿ー¡Ë¡¢NPO¡Ê¥½ー¥·¥ã¥ë¥»¥¯¥¿ー¡Ë¡¢¸Ä¿Í¤È¤ÎÇÞ²ð¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ÎÂ¥¿Ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
