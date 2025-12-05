¥Ö¥é¥ó¥É¥Úー¥¸¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ª¤è¤Ó¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸ø³«¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
»°°æ½»Í§DS¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§²®¸¶ ÏË¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤ÎÌò³ä¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤¢¤ë¡ÖBe Active.¡×¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Úー¥¸¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½êÂ°¥¢¥¹¥êー¥È¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥¹¥±ー¥È¥Üー¥Àー¤ÎËÙÊÆÍºÅÍÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ª¤è¤Ó¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¥Úー¥¸¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Úー¥¸(https://www.smd-am.co.jp/beactive/)¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤ÎÍýÇ°¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢²þ¤á¤Æ¡ÖBe Active.¡×¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÀ°Íý¤È¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤Î°ìÉôÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Úー¥¸Æâ¤Ç¤ÏËÙÊÆÁª¼ê¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»£±Æ»þ¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤ä¡¢Åö¼Ò¼ÒÄ¹¤Î²®¸¶¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¾3Ì¾¤Î¼Ò°÷¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦ÂÐÃÌÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î»£±Æ¤ËÈ¼¤¤¡¢¡ÖBe Active.¡×Î©¤Á¾å¤²»þ¤ËÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤Î°ìÉô¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ¹¹²Õ½ê¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¡£¡×¤«¤é¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹ÍýÍ³¤Ï¡¢Ä©Àï¤½¤Î¤â¤Î¤ò¾Î¤¨¡¢¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¥È¥é¥¤¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸å²¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò°ìÁØÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ËÙÊÆÁª¼ê¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤°Õ»Ö¤ò½É¤·¤¿É½¾ð¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¶âÍ»¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥¦¥©ー¥ë³¹¤È¤¤¤¦°Û¼Á¤ÊÉñÂæ¤ÇËÙÊÆÁª¼ê¤¬ÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ºÄ©Àï¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î2¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸òÄÌ¹¹ð¤ÎÅ¸³«
Æ±¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸òÄÌ¹¹ð¤ÎÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£)
¡Ú·ÇºÜ´ü´Ö¡¦¾ì½ê¡Û
·ÇºÜ´ü´Ö¡§12·î15Æü(·î)¤«¤é21Æü(Æü)¤Þ¤Ç
·ÇºÜ±Ø¡§Åìµþ¥á¥È¥í¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º±Ø¡¢Âç¼êÄ®±Ø¹½Æâ(¢¨¹¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ø¤ª¤è¤Ó±Ø·¸°÷¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤)
¾Ü¤·¤¯¤ÏÅö¼Ò¤Î£Ø¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾å¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åö¼Ò¤Ï°ú¤Â³¤¡¢¡ÖQuality of Life¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëºÇ¹â¤Î»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ø¡£¡×¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
