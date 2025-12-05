¡ØDiscover Japan¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥Ðー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡Ù 2026Ç¯1·î¹æ¡ÖÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥íー¥«¥ë¤Ê¼ò¡×¤¬12·î5Æü¤ËÈ¯Çä¡ª
¡ØDiscover Japan¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥Ðー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡Ù 2026Ç¯1·î¹æ Vol.170¡ÖÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥íー¥«¥ë¤Ê¼ò¡×
É÷ÅÚ¤ò¾ú¤·¤¿¥íー¥«¥ë¤Î¼ò¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢Ë¬¤Í¤Æ°û¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¡£ÆüËÜ¼ò¡¢ËÜ³Ê¾ÆÃñ¡¢ÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡¢Ë¢À¹¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Þ¤ì¤Ê¤Û¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¼ò¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ëÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¤¤ê¼ê¤¬ÁÏ°Õ¹©É×¤ò½Å¤Í¡¢ÈþÌ£¤¤¼ò¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢Ì£¤äÂ¤¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡È¼ò¡É¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¤·¤¿´Ñ¸÷¤äÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤âÃíÌÜ¡£ÃÏ°è¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¼ò¤äÂ¤¤ê¼ê¡¢Ê¸²½¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡¦¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://shop.discoverjapan-web.com/products/202601
àÜº×¤Î¿¿¼Â
¼Â¤Ï¤¤¤ÞÆüËÜ¼ò¤Î¹ñÆâ½Ð²ÙÎÌ¤Ï±¦¸ª²¼¤¬¤ê¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¿ô½½Ç¯¤ÇµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò àÜº×¡×¡£À¤³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º±§Ãè¤Ç¤Î¾úÂ¤¤â¼ê³Ý¤±¤ë¼òÂ¢¤Ç¤¹¡£¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¡ÖàÜº×¡×¤Ï¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤Ç¤â¿Íµ¤¤ÎÌÃÊÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î·Ð±Ä¼êÏÓ¤ÈÀ®¸ù¤¬¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÂ¿¤¯¤Î¼ºÇÔ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿²áµî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤¤ÆüËÜ¼ò¤òÂ¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶òÄ¾¤Ê¿®Ç°¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖàÜº×¡×¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿¿¼Â¤òÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÉ÷ÅÚ¤ò¾ú¤¹¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¤¬¥íー¥«¥ë¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¡ª
¤¤¤ÞÇ®¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¡£¤³¤³10Ç¯¤Ç¤Ê¤ó¤È£±£°£°°Ê¾å¤Î¾øÎ±½ê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤âº£²óÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¼¯»ùÅç¤Î¾øÎ±Ê¸²½¤òÀ¤³¦¤Ë¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤Ë¡¢À¤³¦Åª¤ÊÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¤¥¹¥ー¤òÂ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼¯»ùÅç¡Ö²ÅÇ·½õ¾øÎ¯½ê¡×¡£À¤³¦¤«¤é¤½¤ÎÃÏ°è¤Ø¤ÎÁë¸ý¤È¤·¤Æ¤Î¾øÎ±½ê¤ÎÄ©Àï¤È²ÄÇ½À¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«³Ø¤Ç¤¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¾øÎ±½ê¤Î¥«¥¿¥í¥°¤â¼ýÏ¿¡£¤¼¤ÒÎ¹¤ÎÌÜÅª¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê·ÇºÜ¾øÎ±½ê¡Ë
¸ü´ß¾øÎ¯½ê¡¿°ÂÀÑ¾øÎ¯½ê¡¿È¬¶¿¾øÎ¯½ê¡¿±©À¸¾øÎ¯½ê¡¿»°Ïº´Ý¾øÎ±½ê¡¿¥µ¥ó¥È¥êーÇò½£¾øÎ¯½ê¡¿¾®½ô¾øÎ±½ê¡¿¥Þ¥ë¥¹¶ð¥ö³Ù¾øÎ¯½ê¡¿¥¬¥¤¥¢¥Õ¥íーÀÅ²¬¾øÎ¯½ê¡¿Distillery Water Dragon¡¿¥¥ê¥ó¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥é¥êー ÉÙ»Î¸æÅÂ¾ì¾øÎ¯½ê¡¿Ä¹ßÀ¾øÎ¯½ê¡¿¥µ¥ó¥È¥êー»³ºê¾øÎ¯½ê¡¿SAKURAO DISTILLERY¡¿SHINDO DISTILLERY¡¿¥Þ¥ë¥¹ÄÅ´Ó¾øÎ¯½ê¡¿µöÅÄ¾øÎ±½ê¡¿Íø¿¬¾øÎ¯½ê¡¿ÇÏÄÉ¾øÎ¯½ê¡¿¥Ë¥»¥³¾øÎ¯½ê¡¿ÍÜÉã¾øÎ¯½ê
¥ï¥¤¥ó¤ò¾ú¤¹¡ÈÄ¹Ìî"¤òÌ£¤ï¤¦
Ä¹Ìî¤Ë¤ÏÌó90¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Æ¥í¥ïー¥ë¤ò±Ç¤¹°ìËÜ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÄ¹Ìî¥ï¥¤¥ó¤òÌû¤·¤à¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤Î¹¤Î¤«¤¿¤Á¤¬¡ÖÉ÷ÅÚ¡ß¿Í¡ßÊ¸²½¡×¤ò´Ý¤´¤ÈÌ£¤ï¤¦¥Æ¥í¥ïー¥ë¡¦¥Äー¥ê¥º¥à¡£Àé¶ÊÀî¥ï¥¤¥ó¥Ð¥ìー¡¢ÆüËÜ¥¢¥ë¥×¥¹¥ï¥¤¥ó¥Ð¥ìー¡¢µË¹¼¥ö¸¶¥ï¥¤¥ó¥Ð¥ìー¡¢Å·ÎµÀî¥ï¥¤¥ó¥Ð¥ìー¡¢È¬¥ö³ÙÀ¾Ï¼¥ï¥¤¥ó¥Ð¥ìー¤È¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î´Ø¿´¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆË¬¤Í¤ë¥¨¥ê¥¢¤òÁª¤Ó¡¢¥ï¥¤¥ó¤òÆþ¤ê¸ý¤Ë¤½¤ÎÉ÷ÅÚ¤òÎ¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ì¾¼òÈÎÅ¹¤¬¸·Áª¡ª¡¡¥Æー¥ÞÊÌ¤¤¤Þ°û¤ß¤¿¤¤¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ò60
ÆüËÜ¼ò¡¢¾øÎ±¼ò¡¢¥ï¥¤¥ó¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¼ò¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡£º£²ó¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÂ¢¸µ¤äÀ¸»º¼Ô¤òË¬¤ÍÊâ¤¤¤ÆÌÜÍø¤¤·¤¿¼ò¤ò°·¤¦Ì¾¼òÈÎÅ¹¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ò¡ÖÃÏ°è¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¼ò¡×¡¢¡Ö¤³¤ÎÅß¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¡×¡¢¡Ö¿ôÎÌ¸ÂÄê¼ò¡×¡¢¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë³§¤Ç³«¤±¤¿¤¤¼ò¡×¡¢¡Ö¥®¥Õ¥È¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¼ò¡×¤Î5¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï³ÑÂÇ¤Á¤ä»î°û¤¬½¼¼Â¤·¤¿¡¢Ë¬¤ì¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¤Å¹¤â¡ª¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤ª¶¡¤ä¥®¥Õ¥È¤ËÂ£¤ê¤¿¤¤°ìËÜ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¾Ò²ð¼òÈÎÅ¹¡Ë
IMADEYA GINZA¡¢ÃæÌÜ¹õ °ËÀª¸ÞËÜÅ¹¡¢äÆ²° ¹ý¹¾ËÜÅ¹¡¢¤Ï¤»¤¬¤ï¼òÅ¹ ÆüËÜ¶¶Å¹¡¢RUDDER¡¢²£ÉÍ·¯Åè²° ÆüËÜÉòÆº´Û
±ïµ¯¤è¤¯¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡ªDiscover Japan Lab.¤Ç½Ð¹ç¤¨¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¤¤¤¤¤â¤Î
ºÇ¿·¹æ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò±ïµ¯¤è¤¯·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¤ªÀµ·î¾þ¤ê¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½Âå¤ÎÊë¤é¤·¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿Studio GALA¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¡¢Âç»û¹¬È¬Ïº¾¦Å¹¡¢°ì°Ì°ìÅáÄ¦ ÏÉÄÍÄ¦¹ï¡¢°¤Éô½ÕÌï¤µ¤ó¡¦¤ß¤«¤µ¤ó¤Î2026Ç¯¤Î´³»Ù¡¦¸á¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤ª¾þ¤ê¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Discover Japan Lab.¤Ç12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2¤Ä¤Î¸ÄÅ¸¤â¤´¾Ò²ð¡£²ÄÎù¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Êë¤é¤·¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯ÆëÀ÷¤àÌðÅÄµ×Èþ»Ò¡Ê¤¦¤Ä¤ïºî²È¡Ë¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ä¡¢»×¤ï¤º¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÎëÌÚ´Ä¡Ê¤¦¤Ä¤ïºî²È¡Ë¤µ¤ó¤Î°¦¤é¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
Discover Japan¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥Ðー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤È¤Ï
2008Ç¯ÁÏ´©¤Î»¨»ï¡ØDiscover Japan¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥Ðー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¡É¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢ºÆÈ¯¸«¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥â¥Î¡¦¥³¥È¡¦¾ì½ê¡¦¿Í¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ËÜÊª¤«¤Ä¾å¼Á¤ÊÆüËÜÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÃúÇ«¤ËÊÔ½¸¡¦Äó°Æ¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÆþÌç½ñ¡×¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥¹¥«¥Ðー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÈ¯¹Ô
·î´©»ï¡ØDiscover Japan¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥Ðー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡ÙºÇ¿·¹æ¤ÎÆÃ½¸¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://discoverjapan-web.com/magazine
¡Ú¹ØÆþÊýË¡¡Û
Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Þ¤¿¤Ï°Ê²¼URL¤è¤ê¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://shop.discoverjapan-web.com/products/202601
ÆüËÜÊ¸²½¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤¬Ëè·îÆÏ¤¤Þ¤¹¡£Äê´ü¹ØÆÉ¤Î¤ªµá¤á¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡£
https://shop.discoverjapan-web.com/products/subscription
¡ã¼¡¹æ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡ä
Discover Japan¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥Ðー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë2026Ç¯2·î¹æ
¡ÖÃÏ°è¤È´ë¶È¡×
¼¡¹æ¤Ï¡¢¡È¿Ê²½¤¹¤ëÃÏ°è¡É¤ò»Ù¤¨¤ë´ë¶È¤È¡¢¤½¤ì¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¡£
¤¤¤Þ³ÆÃÏ¤Ç¤Ï¡¢AI¡¢¥Õー¥É¥Æ¥Ã¥¯¡¢ÇÀÎÓ¶È¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤¬ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä´Ñ¸÷»ñ¸»¤Å¤¯¤ê¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¥íー¥«¥ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¤Û¤«¡¢¥¢ー¥È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢¥Õー¥É¥Æ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÇÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°»î¤ß¤ò¾Ò²ð¡£
´ë¶È¤¬³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´Ä¶À°È÷¤ËÄ©¤à¼«¼£ÂÎ¤Î»Ñ¤Ë¤âÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤È´ë¶È¤Î¶¦ÁÏ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë°ìºý¤È¤·¤Þ¤¹¡£