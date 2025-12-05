¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì¡ÛÆüËÜµßµÞµßÌ¿»Î²ñ¡¢Âè5²ó¡ÖµßµÞµßÌ¿»Î¤ò»Ù±ç¤¹¤ëµÄ°÷Ï¢ÌÁÁí²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢µßµÞµßÌ¿½èÃÖ¤Î³È½¼¡¢¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¡¢°åÎÅ¡¦µßµÞ¶ÈÌ³DX¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ºöÄó¸À¤ò¼Â»Ü
ËÜÁí²ñ¤Ë¤Ï¡¢ËÜ²ñ¤è¤ê²ñÄ¹ ´îßñÅÍ ÃÒÌé¡¢Éû²ñÄ¹ Ê¡²¬ ÈÏ¶³¡¢Éû²ñÄ¹ ËÌÂ¼ ¹À°ì¡¢ÁíÌ³Ã´ÅöÍý»ö ¿¢ÅÄ ¹¼ù¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¤´°Õ¸«¤Ë´ð¤Å¤¡¢µßµÞµßÌ¿»ÎÀ©ÅÙ¤Î²þÁ±¤È¹ñÌ±¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿Í×Ë¾¤òÄó½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ª¤è¤ÓÁíÌ³¾Ê¾ÃËÉÄ£¤Èº£¸å¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ²ñ¤¬Äó½Ð¤·¤¿Í×Ë¾¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
1. µßµÞµßÌ¿½èÃÖÅù¤Î³È½¼
* »ÈÍÑ²ÄÇ½¤ÊÍ¢±ÕºÞ¤Î³È½¼¡§¸½¾õ¡ÖÆý»À¥ê¥ó¥²¥ë±Õ¡×¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ¢±ÕºÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÊ£¹çÅÅ²ò¼ÁÍ¢±ÕºÞ¡×¤Î»ÈÍÑ¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤³¤È¡£
* ÀÅÌ®¤«¤é¤ÎºÎ·ì¤Î¼Â»Ü¡§µßµÞµßÌ¿½èÃÖ¤È¤·¤Æ¡ÖÀÅÌ®¤«¤é¤ÎºÎ·ì¡×¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÇÃÇ¡¦¼£ÎÅ¤Î¿×Â®²½¤ä¥¿¥¹¥¯¥·¥Õ¥È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
* ¥Ó¥Ç¥ª¹ÅÀ¹¢Æ¬¶À¤Î·¿¼°¤Î¸ÂÄê²ò½ü¡§»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥Ç¥ª¹ÅÀ¹¢Æ¬¶À¤Î·¿¼°¤ò¸ÂÄê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£
* Æþ±¡¸å¤Î´µ¼Ô¤ÎµÞÊÑ»þÂÐ±þ¡§Æþ±¡¸å¤Î´µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âµßµÞµßÌ¿½èÃÖ¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£
2. ¿ÇÎÅÊó½·¤Î²þÄê
* µßµÞµßÌ¿´ÉÍýÎÁ¤Î»»ÄêÈÏ°Ï³ÈÂç¡§»»ÄêÈÏ°Ï¤ò°åÎÅµ¡´ØÆâ¤äÅ¾±¡ÈÂÁ÷Ãæ¤Ë¤â³ÈÂç¤·¡¢ÅÀ¿ô¤ÎÁý³Û¤òÍ×Ë¾¡£
* ±¡Æâ¥È¥ê¥¢ー¥¸¼Â»ÜÎÁ¤Î¼Â»Ü¼Ô¤ËÄÉ²Ã¡§°å»Õ¤Þ¤¿¤Ï´Ç¸î»Õ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Â»Ü¼Ô¤Ë¡ÖµßµÞµßÌ¿»Î¡×¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ×Ë¾¡£
* µßµÞ´µ¼ÔÏ¢·ÈÈÂÁ÷ÎÁ¤ÎÂÐ¾Ý³ÈÂç¡§Â¾±¡¤Ø¤Î¡Ö²¼¤êÈÂÁ÷¡×¤¬¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤«¤é¡¢½Å¾É´µ¼Ô¤ò¤è¤ê¹â¼¡¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ØÈÂÁ÷¤¹¤ë¡Ö¾å¤êÈÂÁ÷¡×¤Ø¤âÅ¬ÍÑ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ×Ë¾¡£
3. °åÎÅ¡¦µßµÞ¶ÈÌ³DX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë
* Á´¹ñ¶¦ÄÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×Ï¢·È¡×¤ÎÁá´ü¼ÂÁõ¡§µßµÞÂâ¤È°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÈó¸úÎ¨¤Ê¾ðÊó¶¦Í¡ÊÅÅÏÃ¤Ç¤Î¸ýÆ¬ÅÁÃ£¤Ê¤É¡Ë¤Î²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¡¢½ýÉÂ¼Ô¾ðÊó¤òÊ£¿ô¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤¬Æ±»þ¤Ë»²¾È¤Ç¤¤ëÁ´¹ñ¶¦ÄÌ¤Î¾ðÊó¶¦Í¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÁá´ü¼ÂÁõ¤òÍ×Ë¾¡£
* ¥Þ¥¤¥ÊµßµÞ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ×Ë¾¡§¼Â¾Ú»ö¶È½ªÎ»¸å¤ÎºâÀ¯»Ù±ç¡ÊÊä½õ¶âÅù¤Î³È½¼¡Ë¤ä¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡×½ê»ý¡¦·ÈÂÓÎ¨¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤ÎÉáµÚ·¼È¯Â¥¿Ê¤Ê¤É¤òÍ×Ë¾¡£
¢¨¡¡À¯ºöÄó¸À³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ²ñ¤Î¸«²ò
»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê¿¦Ç½ÃÄÂÎ¤¬¡¢À©ÅÙ²þÁ±¤Î¤¿¤á¤ËµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤ä¹ÔÀ¯¤Ø°Õ¸«¡¦Í×Ë¾¤òÅÁ¤¨¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë¡ÖÀ¯ºöÄó¸À¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢Ë¡Î§¾å¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¡ÊÆÃÄêÀ¯ÅÞ¡¦¸õÊä¼Ô¤Î»Ù±ç¤äÁªµó±¿Æ°¡Ë¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Þ¤»¤ó¡£
Â¾¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÀìÌç¿¦ÃÄÂÎ¤âÆ±ÍÍ¤ËÀ¯ºöÍ×Ë¾¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÃÄÂÎ³èÆ°¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿Å¬Ë¡¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇµßµÞµßÌ¿»ÎÀ©ÅÙ¤Î²þÁ±¤È¹ñÌ±¤Î°Â¿´°ÂÁ´¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿°Õ¸«É½ÌÀ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢ÃÏÊý¸øÌ³°÷¤ÏÃÏÊý¸øÌ³°÷Ë¡ Âè36¾òÂè2¹à¤Î¡ÖÀ¯¼£ÅªÌÜÅª¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¹¤ë¡ÖÀ¯¼£Åª¹Ô°Ù¡×¤Ë¸Â¤ê¡¢À©¸Â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÁí²ñ¤Î½ÐÀÊ¤ÏÀ¯¼£Åª¹Ô°Ù¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Þ¤»¤ó¡£
º£¸å¤È¤â¡¢ÆüËÜµßµÞµßÌ¿»Î²ñ¤Î³èÆ°¤Ë¤´Íý²ò¤È¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜµßµÞµßÌ¿»Î²ñ
²ñÄ¹ ´îßñÅÍ ÃÒÌé
ÆüËÜµßµÞµßÌ¿»Î²ñ¥Ûー¥à¥Úー¥¸ :
https://www.jelsta.or.jp/
¡ãÆüËÜµßµÞµßÌ¿»Î²ñ ¤È¤Ï¡ä
µßµÞµßÌ¿»Î¤¬¶µ°é¤È¸¦ïÓ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿ÀìÌçÀ¤Ë´ð¤Å¤¡¢
µßµÞ°åÎÅ¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñÌ±¤Î¹¬Ê¡¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢
¼Ò²ñ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëµßµÞµß¸îÎÎ°è¤Î³«È¯¤ÈÅ¸³«¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢
¹ñÌ±¤Î°ÂÁ´¤È°Â¿´¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£
¡ãÆüËÜµßµÞµßÌ¿»Î²ñ ÀßÎ©¤ÎÇØ·Ê¡ä
µßµÞµßÌ¿»ÎË¡¤¬Ê¿À®£³Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢µßµÞµßÌ¿»Î¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÎð²½¤Ë¤è¤ëÈÂÁ÷´µ¼Ô¿ôÁý²Ã¤ËÈ¼¤¦µßµÞ°åÎÅ¼ûÍ×¤¬ÁýÂç¡¢°å»ÕÅù¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´·Ú¸º¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ÎáÏÂ£³Ç¯¤ËµßµÞµßÌ¿»ÎË¡¤Î²þÀµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤Î³èÆ°ÈÏ°Ï¤¬°åÎÅµ¡´ØÆâ¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤ÞµßµÞµßÌ¿»Î¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÌò³ä¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¡¢ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢¿¦Ç½¸þ¾å¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µßµÞµßÌ¿»Î¤ÎÁí°Õ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÆüËÜµßµÞµßÌ¿»Î²ñ¡×¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãËÜ²ñ¤ÈÏ«Æ¯´ðËÜ¸¢¡Ê¸øÌ³°÷¡Ë¤ª¤è¤ÓÃÏÊý¸øÌ³°÷Ë¡¤È¤Î´ØÏ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
ËÜ²ñ¤Ï¡¢¸øÌ³°÷¤ÎÏ«Æ¯´ðËÜ¸¢¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÆâÍÆ¡ÊÃÄ·ë¸¢¡¦ÃÄÂÎ¸ò¾Ä¸¢¡¦ÁèµÄ¸¢¡Ë¤Î³èÆ°¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢²¼µ¤ÎÃÏÊý¸øÌ³°÷Ë¡¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÃÏÊý¸øÌ³°÷¡Ê¾ÃËÉ¿¦°÷¡Ë¤Ç¤¢¤ëµßµÞµßÌ¿»Î¸Ä¿Í¤¬ËÜ²ñ¤ËÆþ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï ¡ÈÃÏÊý¸øÌ³°÷Ë¡¤ËÄñ¿¨¤·¤Ê¤¤¡É ¤³¤È¤ò¡¢ÁíÌ³¾Ê¾ÃËÉÄ£µßµÞ´ë²è¼¼¡¢¤½¤·¤ÆÁíÌ³¾Ê¸øÌ³°÷Éô¤Ë³ÎÇ§¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ê2023Ç¯8·î³ÎÇ§¡Ë¡£
´ØÏ¢¤¹¤ëÃÏÊý¸øÌ³°÷Ë¡¤È¡ÚËÜ²ñ¤ÎÊý¿Ë¡Û
Âè36¾òÂè1¹à´ØÏ¢¡ÊÀ¯¼£Åª¹Ô°Ù¤ÎÀ©¸Â¡Ë ¡ÚÀ¯¼£Åª¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡¢À¯¼£Ï¢ÌÁ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Ê¤¤¡Û Âè52¾òÂè5¹à´ØÏ¢¡Ê¿¦°÷ÃÄÂÎ¡ËÃÄÂÎ¸ò¾Ä´ØÏ¢ ¡Ú¶ÐÌ³¾ò·ï¤Î°Ý»ý²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¤«¤Ä¡¢ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤ÎÅö¶É¤È¸ò¾Ä¤¹¤ë¡ÊÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ë³èÆ°¤ò¤·¤Ê¤¤¡Û Âè38¾òÂè1¹à¡Ê±ÄÍø´ë¶ÈÅù¤Ø¤Î½¾»öÅù¤ÎÀ©¸Â¡Ë ¡ÚÊó½·Åù¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ç¤Ì¿¸¢¼Ô¡Ê»ÔÄ¹Â¼Ä¹Åù¡Ë¤Îµö²Ä¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢ËÜ²ñ¤ÏÌµÊó½·¤È¤¹¤ë¡Û
¡ãÆüËÜµßµÞµßÌ¿»Î²ñ ²ñ°÷Êç½¸¡ä
ÆüËÜµßµÞµßÌ¿»Î²ñ¤Ç¤ÏÀµ²ñ°÷¤Ê¤é¤Ó¤Ë»¿½õ²ñ°÷¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ÏÆüËÜµßµÞµßÌ¿»Î²ñ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤â¤·¤¯¤Ï¡¢Æþ²ñ°ÆÆâ¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æþ²ñ°ÆÆâ¥µ¥¤¥È URL¡§https://www.jelsta.or.jp/join/