¡Ú¥¨¥¤¥Ö¥éー ¡ß ¶¤ß¤¿¤ë¡Û¥³¥é¥ÜµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«»Ï¡ªºÇÂç2Ëü5,000±ßÁêÅöÆÃÅµ¤Ä¤
³ô¼°²ñ¼Ò¥«ー¥Ú¥ó¥¹¥È¥êー¥È¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÌ¡²èÆÃ²½3DÇØ·Ê¥½¥Õ¥È¡ÖABLUR¡Ê¥¨¥¤¥Ö¥éー¡Ë¡×¤Ï¡¢Ì¡²è¡¦¥¤¥é¥¹¥ÈÊ¬Ìî¤Î¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¶¤ß¤¿¤ë»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òµÇ°¤·¡¢3DÇØ·Ê¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Êý¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò2025Ç¯12·î4Æü¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÀèÃå100Ì¾¸ÂÄê¡ª¥¨¥¤¥Ö¥éー¤ò1/3²Á³Ê¤Î·î1,000±ßÁêÅö¤ÇÄó¶¡
º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¶¤ß¤¿¤ë¤Ë¤è¤ë¡Ö½é¿´¼Ô¤Ç¤â3DÇØ·Ê¤ò¤¹¤°¼ÂÀ©ºî¤Ë³è¤«¤»¤ë¡×¥¨¥¤¥Ö¥éー³èÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²è¸ø³«¤ËÀèÎ©¤Á¼Â»Ü¤¹¤ë¡È¥Æ¥£¥¶ー´ë²è¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ°²è¸ø³«¸å¤ËÂ³¤¯¥³¥é¥Ü¥¬¥¤¥É¤ÎÅ¸³«¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï3¥ö·î9,000±ß¤Î¥¨¥¤¥Ö¥éーÍøÍÑ¸¢¤ò¡¢ÆÃÊÌ²Á³Ê3,000±ß¡ÊºÇÂç67¡óOFF¡¿¼Â¼Á·î1,000±ßÁêÅö¡Ë¤ÇÄó¶¡¡£¤µ¤é¤Ë¹ØÆþ¼ÔÁ´°÷¤Ø¡¢ºÇÂç2Ëü5,000±ßÁêÅö¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーÇØ·Ê¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¨¥¤¥Ö¥éー ¡ß ¶¤ß¤¿¤ë¡Ù¥³¥é¥ÜµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
´ü´Ö¡§12·î4Æü(ÌÚ)～12·î14Æü(Æü)
ÂÐ¾Ý¡§ÀèÃå100Ì¾
ÆÃÅµ : ¥¨¥¤¥Ö¥éー3¥ö·î¥·¥ê¥¢¥ë¥ー¡ÊÆÃÊÌ²Á³Ê 3,000±ß¡Ë
¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーÇØ·Ê¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê2Ëü5,000±ßÁêÅö¡¿¹ØÆþ¼ÔÁ´°÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ë
¥³¥é¥Ü¾Ò²ðÆ°²è : https://bit.ly/48P3UW5(https://bit.ly/48P3UW5)
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ : https://bit.ly/3MeDtAr(https://bit.ly/3MeDtAr)
¢£ ½é¿´¼Ô¤Ç¤â1¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¥¬¥¤¥ÉÆ°²è¤â½ç¼¡¤Ë¸ø³«
º£²óÀ©ºî¤¹¤ë¥¬¥¤¥ÉÆ°²è¤Ï3D¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢¸«¤Ê¤¬¤éºî¶È¤¹¤ì¤Ð¤¹¤°³èÍÑ¤Ç¤¤ë¹½À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3D¤Î°·¤¤Êý¡¢¹½¿Þ·è¤á¡¢Àþ¡¦±¢±ÆÄ´À°¡¢CLIP STUDIO PAINT¤È¤ÎÏ¢·È¤Þ¤Ç¤òÃÊ³¬Åª¤Ë²òÀâ¤·¡¢¼ÂÀ©ºî¤ÇÌòÎ©¤Ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯À°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇºàÁª¤Ó¤«¤éºÇ½ª»Å¾å¤²¤Þ¤Ç¡Ö¤É¤³¤«¤é³Ø¤Ó¡¢¤É¤¦À©ºî¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤Ð¤è¤¤¤«¡×¤ò¼¨¤¹ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À©ºî½é¿´¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ÂÁ©Åª¤Ê¡È³Ø½¬¤ÎÅÚÂæ¡É¤È¤Ê¤ë¥¬¥¤¥É¤Ç¤¹¡£
ÁàºîÆ°²è¤Ï12·î12Æü¤è¤ê¸ø³«Í½Äê¤Ç¥¨¥¤¥Ö¥éー¤äÇØ·ÊÁÇºà¤ò»öÁ°¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¥æー¥¶ー¤Ï¡¢Æ°²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤¹¤°¤Ë3DÇØ·ÊÀ©ºî¤ò»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
▪️¥¨¥¤¥Ö¥éー¤Î»Ù±çÊý¿Ë¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥¤¥Ö¥éー¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤Ç³èÌö¤¹¤ëºî²È¤Î»ëÅÀ¤ò¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä³Ø½¬´Ä¶¤ËÈ¿±Ç¤·¡¢¥æー¥¶ー¤¬À©ºî¤Î¾ì¤ÇÌÂ¤ï¤º³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥µ¥Ýー¥ÈÀß·×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤â¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¥¨¥¤¥Ö¥éー¤òÀ©ºî¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¶¤ß¤¿¤ë»á¤¬´¶¤¸¤¿¡Èºî¶È¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ³è¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼ÂÌ³¤Ç³è¤«¤»¤ë·Á¤Ç³Ø¤Ù¤ë¥¬¥¤¥ÉÆ°²è¤ò¡¢ºî²È¤ÎÌÜÀþ¤Ç¶¦Æ±À©ºî¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥¤¥Ö¥éーÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Öº£¸å¤âºî²È¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤¿³Ø½¬´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¶¯²½¤·¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ë¸½¾ì¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë»Ù±ç¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬ÁÏºî¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶À°È÷¤ò°ìÁØ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¨¥¤¥Ö¥éー±¿±Ä²ñ¼Ò¡¦¥«ー¥Ú¥ó¥¹¥È¥êー¥È¡Û
¥¨¥¤¥Ö¥éー¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://bit.ly/4opqlFP
¥¨¥¤¥³¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://bit.ly/4ozBcx4
¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È: https://x.com/ablur_jp
¸ø¼°¥Ö¥í¥°¡§https://note.com/ablur_japan
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» : ablur@acon3d.com