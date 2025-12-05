¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°¼Ö¤«¤é¹Ò¶õ¡¦Á¥Çõ¤Ø¨¡¨¡PEM»Ô¾ì¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë12.49²¯ÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Ø³ÈÂç
¥×¥í¥È¥ó¸ò´¹Ëì¡ÊProton Exchange Membrane¡§PEM¡Ë¤Ï¡¢¹âÊ¬»Ò¥Ý¥ê¥ÞーºàÎÁ¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ëÆÃ¼ì¤ÊÈ¾Æ©Ëì¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ç¤Ë¥×¥í¥È¥ó¤òÅÁÆ³¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò»ý¤Á¡¢ÅÅ»ÒÀä±ïÂÎ¤ª¤è¤ÓÈ¿±þÊª¥Ð¥ê¥¢¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡£¤³¤ÎËì¤Ï¡¢¥×¥í¥È¥ó¸ò´¹Ëì·¿Ç³ÎÁÅÅÃÓ¡ÊPEMFC¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢È¿±þÊª¤òÊ¬Î¥¤·¡¢¥×¥í¥È¥ó¤òÍÛ¶Ë¤«¤é±¢¶Ë¤Ø¤È°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÅ»Ò¤ÎËì¤òÄÌ¤ëÄ¾ÀÜÅª¤ÊÅÁÆ³¤òÁË»ß¤¹¤ë´ðËÜÅª¤Êµ¡Ç½¤òÃ´¤¤¡¢Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤Î¸úÎ¨¤ä¼÷Ì¿¤ËÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÉôÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¶áÇ¯¡¢PEM »Ô¾ì¤ÏÃå¼Â¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Æ°¼ÖÍÑÇ³ÎÁÅÅÃÓ¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ PEM ¤ÎºÇÂç¤Î±þÍÑÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Èó¼«Æ°¼ÖÍÑÅÓ¡¢Îã¤¨¤Ð¸ÇÄêÈ¯ÅÅ¡¢¹Ò¶õ¤äÁ¥Çõ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¼ûÍ×¤ÎÀøºßÎÏ¤¬º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÆÍÇË¸ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢PEM »Ô¾ì¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤·¤¿±þÍÑ¥·ー¥ó¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£µ»½ÑÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Á´¥Õ¥ÃÁÇ¥¹¥ë¥Û¥ó»ÀËì¤¬¹â¤¤¥×¥í¥È¥óÅÁÆ³À¤ÈÂÑµ×À¤Î¤¿¤á¤Ë¼çÎ®¤ÎÁªÂò»è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Îµ»½ÑÅª¤ÊÆÈÀêÅªÃÏ°Ì¤Ï¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¿·¤·¤¤ºàÎÁ¤äÀ½Â¤µ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¤â³èÈ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢PEM ¤ÎÀÇ½¸þ¾å¤ä¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¤³¦¥×¥í¥È¥ó¸ò´¹Ëì»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2025～2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/400421/proton-exchange-membrane--pem¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬3.0%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥í¥È¥ó¸ò´¹Ëì¡ÊPEM¡Ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï12.49²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥í¥È¥ó¸ò´¹Ëì¡ÊPEM¡Ë¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Gore¡¢Chemours¡¢Asahi Kasei¡¢AGC¡¢Dongyue Group¡¢Solvay¡¢Plug Power¡¢Ballard Power Systems¡¢BASF¡¢FUMATECH BWT GmbH ¡ÊBWT Group¡Ë¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×5´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó72.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼çÍ×¤ÊÀ½Â¤¶È¼Ô¤Ï¡¢PEM »Ô¾ì¤Î¶¥Áè¤ò·ã²½¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±þÍÑÊ¬Ìî¤Î³ÈÂç¤Ë¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¼Ò¤¬µ»½ÑÎÏ¤ä¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¤òÉð´ï¤Ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢PEM ¤ÎÀÇ½¸þ¾å¤ä¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÇ³ÎÁÅÅÃÓ¼«Æ°¼Ö¤ä¸ÇÄêÈ¯ÅÅ¡¢¹Ò¶õ¡¦Á¥Çõ¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë PEM ¤Î¼ÂÍÑ²½¤ÈÉáµÚ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶¥Áè´Ä¶¤¬¡¢PEM ¤Î±þÍÑ³ÈÂç¤È»º¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢PEM ¤Î±þÍÑÊ¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
PEM ¤Î±þÍÑÊ¬Ìî¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£Ç³ÎÁÅÅÃÓ¼«Æ°¼Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢PEM ¤ÏÇ³ÎÁÅÅÃÓ¤Î³Ë¿´ÉôÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¿åÁÇ¤È»ÀÁÇ¤Î²½³Ø¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÅÅµ¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÇÄêÈ¯ÅÅÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢PEM ¤òÍÑ¤¤¤¿Ç³ÎÁÅÅÃÓ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¡¢¥¯¥êー¥ó¤ÊÅÅÎÏ¶¡µë¸»¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹Ò¶õµ¡¤äÁ¥Çõ¤Ê¤É¤ÎÂç·¿°ÜÆ°ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢PEM µ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î PEM ¤Î±þÍÑ³ÈÂç¤¬º£¸å¤Î½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»º¶È¹½Â¤ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢PEM »º¶È¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¶¥Áè¹½Â¤¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î Gore ¤Ê¤É¤Î´ë¶È¤¬¹âÉÊ°ÌËì¤Î¶¡µë¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅì³ÙÌ¤Íè¤äÉð´ÁÎÐÆ°¤Ê¤É¤Î´ë¶È¤â¥³¥¹¥ÈÍ¥°ÌÀ¤ä¥íー¥«¥ë¥µー¥Ó¥¹¤òÉð´ï¤ËµÞÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ê»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢PEM »º¶È¤Ïµ»½Ñ³×¿·¤È»Ô¾ì¶¥Áè¤ÎÁÐÊý¤«¤éÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¿·¤·¤¤Æ°¸þ¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¡£
