¡Ú¥³¥ß¥×¥ìºÇ¿·´©¡Û¡Ø¤¹¤ê¤ª¤í¤·ÊÛÅö¡Ù1´¬12·î5ÆüÈ¯Çä¡ª¡ØÀïÁè¤á¤·¡Ù¤ÎµûÇµÌÜ»°ÂÀºÇ¿·ºî¡ª¡Ö½ÐÈÇ¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤ª»Å»ö¥°¥ë¥áÌ¡²è
³ô¼°²ñ¼Ò¥Òー¥íー¥º¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Çò°æ¾¡Ìé¡Ë¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Þ¥ó¥¬ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥ß¥×¥ì-Comiplex-¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤¹¤ê¤ª¤í¤·ÊÛÅö¡Ù1´¬¡ÊÃø¡§µûÇµÌÜ»°ÂÀ¡Ë¤ò¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ºîÉÊ¾ðÊó
¡ÊC¡ËµûÇµÌÜ»°ÂÀ / ¥Òー¥íー¥º
¡Ø¤¹¤ê¤ª¤í¤·ÊÛÅö¡Ù1´¬
Ãø¡ÃµûÇµÌÜ»°ÂÀ
½ÐÈÇÇ¯·îÆü¡Ã2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
ISBN¡Ã978-4-86805-136-7
ÈÇ·¿¡ÃB6
Äê²Á¡Ã990±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê900±ß¡Ë
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
½ÐÈÇ¶È³¦¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Î»Å»ö¤È¿©»ö¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ
Âç¼ê°õºþ²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¥Ï¥ó¥È¤¯¤ó¤Ï½ñÀÒ¤ä»¨»ï¤ò°ÂÁ´¤Ëºî¤ì¤ëÍÍ¤Ë¡¢ºî²È¤µ¤ó¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤ÎÄ´À°¤äÍÑ»æ¤Î¼êÇÛ¤ò¤¹¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤ÏËèÆü¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤ò¤ª¶¡¤Ë¤·¤Æ»Å»ö¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï½ÐÈÇ¤Î¤ª»Å»ö¤ò´èÄ¥¤ë¿ÍÃ£¤È¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¿©»ö¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¢¡¥³¥ß¥×¥ì-Comiplex-¡Êhttps://viewer.heros-web.com¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Òー¥íー¥º¡¢¤Õ¤é¤Ã¤È¥Òー¥íー¥º¡¢¤ï¤¤¤ë¤É¥Òー¥íー¥º¤È¤¤¤¦ÆÃ¿§¤Î°ã¤¦£³¤Ä¤Î¥ìー¥Ù¥ë¤¬¤ª¤¯¤ëËè½µ¶âÍË12»þ¹¹¿·¤Î¡È¥Þ¥ó¥¬¥·¥¢¥¿ー¡É¡ÊWEB¥Þ¥ó¥¬¥µ¥¤¥È¡Ë¡£
¥Òー¥íー¥º¡Êhttps://viewer.heros-web.com/series/heros¡Ë
¡ØULTRAMAN¡Ù¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¯¥¦¥¬¡Ù¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥Õ¥é¥Ê¥¬¥ó¡¦¥Öー¥óÀïµ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Òー¥íー¤«¤é¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤¬ÏÃÂê¤Î¡Ø¥Ë¥ï¥È¥ê¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¡¢¡ØÅìÅçÃ°»°Ïº¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤É¿·À¤Âå¤ÎµßÀ¤¼ç¤Þ¤Ç¡£ºÇ¶¯¥Òー¥íー¤¬½¸¤¦¡¢À¤³¦»ÅÍÍ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¤Õ¤é¤Ã¤È¥Òー¥íー¥º¡Êhttps://viewer.heros-web.com/series/flat¡Ë
Îø°¦¡¢Í§¾ð¡¢¿©¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¤«¤éSF¤Ê¤É¤ÎÈóÆü¾ï¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¡¢Âç¿Í¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¶õ´Ö¡£Ê¸²½Ä£¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñº× ¥Þ¥ó¥¬ÉôÌçÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¥À¥Ö¥ë¡Ù¡¢¥Ö¥í¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥ïー¥ÉÂç¾Þ¤Î¡ØÅ¾¤¬¤ë»ÐÄï¡Ù¡¢¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2022¡×¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡Ø¥Ö¥é¥ó¥¯¥¹¥Úー¥¹¡Ù¤Ê¤É¡¢³ÆÌ¡²è¾Þ¤ÇÏÃÂê¤ÎºîÉÊ¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÈÌÌÇò¤¤¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡ª
¤ï¤¤¤ë¤É¥Òー¥íー¥º¡Êhttps://viewer.heros-web.com/series/wild¡Ë
ÇÐÍ¥¡¦º´Æ£ÆóÏ¯¸¶ºî¤Î¡ØÌ¾Ìµ¤·¡Ù¤ä¡¢¡Ø¥¥ê¥ó¥°¥Ð¥¤¥Ä¡Ù¡¢¡Ø¿ÀÌµ¤À¤³¦¤Î¥«¥ß¥µ¥Þ³èÆ°¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¡¢¡Øbeautiful place¡Ù¡¢¡Ø¥íー¥¼¥ó¥¬ー¥Æ¥ó¡¦¥µー¥¬¡Ù¡¢¡Ø»à¤ËÌá¤ê²¦½÷¤ÏÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤ËÉ´¹ç¥Ïー¥ì¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡Ù¤Ê¤É¤Î°Û¿§ºî¤Þ¤Ç¡£¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥»¥¯¥·ー¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ê¤Éµ²¤¨¤¿ËÜÇ½¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹¡¢»É·ãËþÅÀ¤Î¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¡ª
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Òー¥íー¥º
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Òー¥íー¥º
